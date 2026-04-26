"The Jolly School - Yah! - Mở Ra Niềm Vui" của Jollibee tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực đến Gen Z

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện như The Jolly Stars, Lớp Học Đáp Vui hay Chuyến Xe Vui Vẻ năm nay Jollibee tiếp tục "người bạn đồng hành" của giới trẻ với hành trình "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui".

"The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" được các bạn sinh viên, học sinh đón nhận nhiệt tình

Khởi động từ tháng 3/2026, hành trình đã chính thức lăn bánh đến hàng các trường THPT, Cao đẳng và Đại học trên toàn quốc. Với nội dung mới mẻ, hành trình này mang đến một "sân chơi giải trí di động" đầy năng lượng.

"The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" đem đến cho học sinh, sinh viên các hoạt động thú vị như hành trình "khám phá các hòn đảo" như "Đảo năng lượng", "Đảo niềm vui" và "Đảo hứng khởi". Các hoạt động như "săn kho báu niềm vui" vừa là dịp để gắn kết bạn bè, giải trí sau giờ học, cũng như và nhận những phần quà hấp dẫn từ Jollibee.

Các "nhà thám hiểm" trẻ tuổi hào hứng tham gia tìm kiếm "kho báu mở ra niềm vui"

Bạn N.T. Lan, một sinh viên tham gia chương trình, hào hứng: "Hôm nay, mình được tham gia rất nhiều trò chơi, vừa vui lại có kỷ niệm với bạn bè trước khi bước vào đợt thi kết thúc môn. Yah- Quá là tuyệt vời luôn Jollibee ơi!".

Nhóm nhạc UPRIZE có mặt tại chương trình "The Jolly School-Yah! Mở Ra Niềm Vui".

Sức nóng của hành trình tiếp tục tăng nhiệt với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ "hót hòn họt" như: Bùi Công Nam, Sơn.K, Rapper Hustlang Robber,... Không chỉ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, các nghệ sĩ còn dành thời gian "hàn huyên", chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, đúng với tinh thần lạc quan mà Jollibee mang tới.

Diễn giả Nam Phương Oxford có mặt tại hành trình "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui".

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí sôi nổi, năm nay trong hành trình "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" tại các trường Đại học, Cao đẳng và THPT còn có sự xuất hiện của các diễn giả như: PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia nổi tiếng về tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên tại Việt Nam, TS Tâm lý Mai Mỹ Hạnh - Phó trưởng khoa Tâm lý học trường Đại học Sư Phạm TP.HCM; ThS Đào Lê Tâm An - gương mặt trẻ nổi bật trong hoạt động giáo dục giới tính, ThS Tâm lý học - Nguyễn Thị Mỹ Linh - diễn giả giàu kinh nghiệm trong tham vấn học đường, Thạc sĩ tâm lý Trần Phương Hiếu hay diễn giả Nam Phương Oxford - cựu sinh viên Đại học Oxford,... Sự xuất hiện của các diễn giả đã giúp học sinh, sinh viên bổ sung kỹ năng sống, tiếp thêm năng lượng cho các bạn trẻ đang trong hành trình chinh phục con đường học tập phía trước, đồng thời tìm thấy niềm hạnh phúc ngay trong chính hành trình học tập của mình.

Jollibee trao tặng học bổng Khuyến học cho sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ

Ngoài ra, "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" còn trao tặng nhiều suất học bổng cho các học sinh, sinh viên vượt khó và có thành tích học tập tốt. Đây không chỉ là hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn là sự ghi nhận và động viên, từ đó tiếp thêm động lực để các bạn tiếp tục nỗ lực học tập, theo đuổi đam mê. Qua đó, Jollibee Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam.