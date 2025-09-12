Thế hệ iPhone mới nhất ra mắt với siêu phẩm iPhone Air cực mỏng

Cùng với những nâng cấp toàn diện cho AirPods Pro 3 và bộ ba Apple Watch mới, sự kiện lần này đã tái khẳng định vị thế tiên phong của Apple, đặc biệt với tuyên bố "bước nhảy vọt lớn nhất từ trước đến nay cho iPhone".

Tin vui: Lần đầu tiên Việt Nam mở bán sớm nhất sản phẩm iPhone, đây là sự kiện chưa từng có. Thông tin chính thức từ Apple thì Việt Nam nằm trong 63 quốc gia mở đặt trước iPhone 17 và iPhone Air này từ 19:00 12/9 nhận hàng sớm từ 08:00 19/9 và không phải chờ đợi tới 2 - 4 tuần sau đó như các năm trước, như vậy là cùng thời điểm với các thị trường phát triển như Mỹ, Singapore, Úc... khách hàng tại Việt Nam được trên tay sớm sản phẩm được mong chờ nhất của Apple trong năm nay.

iPhone Air: Định nghĩa lại sự thanh lịch và sức mạnh

Tâm điểm của mọi sự chú ý chính là iPhone Air, một tuyệt tác công nghệ được Apple mô tả là "một mảnh ghép của tương lai". Với độ mỏng chỉ 5,6 mm, đây chính là chiếc iPhone siêu mỏng, nhẹ đến kinh ngạc và cho cảm giác gần như tan biến trong lòng bàn tay. Thiết kế này là một nghịch lý đáng kinh ngạc: làm sao một thiết bị mỏng manh như vậy lại có thể chứa đựng sức mạnh "Pro" bên trong?

Câu trả lời nằm ở vật liệu và kỹ thuật chế tác đỉnh cao. Khung máy được làm từ titan cấp 5 chuẩn hàng không vũ trụ, vừa siêu nhẹ, siêu bền, vừa được đánh bóng tinh xảo như một món trang sức. Lớp kính Ceramic Shield 2 siêu cứng không chỉ bảo vệ mặt trước mà còn cả mặt sau, giúp tăng cường khả năng chống trầy xước gấp 3 lần và chống nứt vỡ tốt hơn 4 lần.

Bên trong vẻ ngoài thanh lịch đó là con chip A19 Pro mạnh mẽ, mang lại hiệu năng tương đương MacBook Pro. Màn hình ProMotion 6,5 inch với độ sáng tối đa 3000 nits mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động chưa từng có. Hệ thống camera Fusion 48MP tuy có vẻ ngoài đơn giản nhưng lại là một cỗ máy nhiếp ảnh mạnh mẽ, kết hợp camera chính và tele 2x chất lượng quang học. Đặc biệt, camera trước Center Stage hoàn toàn mới cho phép chụp ảnh selfie góc rộng ở cả chiều ngang lẫn dọc mà không cần xoay máy.

Dù sở hữu thân hình siêu mỏng, iPhone Air vẫn đảm bảo thời lượng pin cả ngày ấn tượng. Apple còn giới thiệu sạc dự phòng MagSafe Battery mới siêu mỏng, khi kết hợp có thể cung cấp tới 40 giờ xem video liên tục.

iPhone Air sẽ chính thức lên kệ vào 8h ngày 19/09 với 4 màu sắc: Space Black, Cloud White, Light Gold, và Sky Blue.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: Hiệu năng đỉnh cao phá vỡ mọi giới hạn

Nếu iPhone Air là hiện thân của sự thanh lịch, thì bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max chính là những "quái vật" hiệu năng thực thụ. Apple đã thiết kế lại hoàn toàn từ bên trong với mục tiêu duy nhất: tạo ra chiếc iPhone Pro hiệu năng mạnh mẽ.

Thiết kế unibody bằng hợp kim nhôm hàng không vũ trụ không chỉ mang lại vẻ ngoài cứng cáp mà còn đóng vai trò như một hệ thống tản nhiệt khổng lồ, kết hợp cùng buồng hơi (vapor chamber). Sự kết hợp này giúp chip A19 Pro duy trì hiệu suất đỉnh cao lâu hơn tới 40% so với thế hệ trước, lý tưởng cho việc chơi game đồ họa nặng và xử lý các tác vụ AI phức tạp.

Hệ thống camera trên phiên bản Pro là một bước nhảy vọt ngoạn mục. Cả ba camera sau đều là cảm biến Fusion 48MP, đặc biệt là ống kính tele thế hệ mới với khả năng zoom quang học lên đến 8x (tiêu cự 200mm). Các nhà làm phim chuyên nghiệp cũng sẽ hài lòng với khả năng quay video ProRes RAW và tính năng Genlock đồng bộ hóa nhiều máy quay.

Nhờ thiết kế tối ưu và việc chỉ sử dụng eSIM, iPhone 17 Pro Max đã đạt được thời lượng pin lên tới 39 giờ xem video chỉ với một lần sạc.

iPhone 17: Nâng cấp toàn diện cho trải nghiệm đẳng cấp

Không hề kém cạnh, phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 17 series cũng nhận được những nâng cấp vô cùng giá trị. Máy sở hữu màn hình lớn hơn 6,3 inch và được trang bị công nghệ ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm cuộn lướt siêu mượt mà trước đây chỉ có trên dòng Pro.

Sức mạnh của iPhone 17 đến từ chip A19, đảm bảo hiệu năng vượt trội và khả năng xử lý mượt mà các tính năng của Apple Intelligence. Hệ thống camera sau 48MP Dual Fusion và camera trước Center Stage tiên tiến cũng được trang bị trên mẫu máy này, biến nó thành một công cụ sáng tạo mạnh mẽ cho mọi người dùng. Đáng chú ý, Apple vẫn giữ nguyên mức giá khởi điểm hấp dẫn và nâng cấp bộ nhớ trong tối thiểu lên 256GB.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo.

