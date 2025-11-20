The Grand Ho Tram - Lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ kết hợp hội nghị và đám cưới đẳng cấp

Đi ể m đ ế n ngh ỉ dư ỡ ng v ớ i h ệ sinh thái r ộ ng m ở

The Grand Ho Tram mang tinh thần của một khu nghỉ dưỡng biển đúng nghĩa, nơi bãi cát trải dài ôm trọn đường cong đại dương, rừng nguyên sinh phủ xanh mang đến bầu không khí thoáng đãng, trong lành vương mùi gió biển. Ẩn mình trong cảnh quan ấy là ba khu nghỉ dưỡng 5 sao InterContinental® Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion, với hơn 1.200 phòng, suite, căn hộ và biệt thự được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau, từ sang trọng hiện đại đến riêng tư thư thái, cho phép doanh nghiệp và các đoàn khách lớn dễ dàng lựa chọn nơi nghỉ phù hợp với mục đích chuyến đi.

Với các đoàn MICE, các phòng có giường twin đa dạng hướng biển, hướng rừng hay tầm nhìn trải dài sân golf The Bluffs tại Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và InterContinental Grand Ho Tram mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt, là điểm cộng giúp doanh nghiệp dễ dàng sắp xếp cho nhóm đông người với ngân sách tối ưu nhưng vẫn giữ được sự thoải mái. Các hạng phòng suite với không gian rộng, thiết kế sang trọng lại rất phù hợp cho lãnh đạo, diễn giả hoặc khách VIP đi cùng đoàn.

Dù với lựa chọn nào, khách lưu trú đều có thể cảm nhận được sự thư thái trong suốt thời gian dừng chân tại đây

Trong khi đó, Ixora Ho Tram by Fusion với hệ thống căn hộ và biệt thự bao quanh bởi sắc xanh của vườn và biển lại là lựa chọn lý tưởng cho những nhóm khách đi nghỉ dưỡng, các gia đình kết hợp đi chơi và tham dự sự kiện, hay cô dâu – chú rể muốn tìm một không gian riêng tư, gần gũi cùng bạn bè và gia đình trong cảnh quan thiên nhiên trong lành, dịu dàng cho sự kiện quan trọng nhất đời mình.

Nâng t ầ m h ộ i h ọ p cho doanh nghi ệ p v ớ i ti ệ n ích cao c ấ p, d ị ch v ụ chu đáo

Tại The Grand Ho Tram, trải nghiệm hội họp, sự kiện không tách rời khỏi trải nghiệm nghỉ dưỡng. Trung tâm hội nghị được phát triển như một phần liền mạch của tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu này, để khách có thể thoải mái kể từ khi bước ra khỏi phòng, dạo quanh những lối đi ngập sắc xanh của thiên nhiên, trước khi đến thẳng khu vực ballroom, phòng họp hay không gian tea break.

Trung tâm hội nghị của The Grand Ho Tram được phát triển như một tổ hợp sự kiện toàn diện

Không chỉ sở hữu 11 phòng họp với tổng diện tích gần 2.000m², trung tâm hội nghị ở The Grand Ho Tram có có khả năng tùy biến linh hoạt và dịch vụ hỗ trợ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Trong đó, Grand Ballroom rộng hơn 1.254m² có thể chia tách thành nhiều phòng chức năng, phù hợp để tổ chức song song các phiên họp, đào tạo hay hội thảo chuyên đề với phong cách thống nhất và chất lượng đồng bộ.

Điểm khác biệt của The Grand Ho Tram nằm ở cách khu nghỉ dưỡng chăm chút cho từng chi tiết của sự kiện. Đội ngũ giàu kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kỹ thuật, ẩm thực và lễ tân để đồng hành cùng khách từ khâu lên ý tưởng, xây dựng kịch bản chương trình đến vận hành tại chỗ. Mỗi đoàn khách đều có thể yêu cầu điều chỉnh theo tính chất thương hiệu, chủ đề hay mục tiêu hội họp mà vẫn đảm bảo tổng thể vận hành trơn tru, đúng giờ và chuyên nghiệp.

Bên cạnh các không gian trong nhà, những khu vực ngoài trời như bãi biển, thảm cỏ ven hồ bơi hay khu Central Park rộng rãi, thoáng đãng là nơi lý tưởng để tổ chức team building, tiệc tối hoặc các hoạt động gắn kết nội bộ.

L ự a ch ọ n lý tưởng cho ti ệ c c ư ớ i đa phong cách

The Grand Ho Tram hội tụ đủ những yếu tố cho một lễ cưới đáng nhớ: biển xanh, cỏ mềm, nắng vàng và không gian mở kết hợp đa dạng tiện ích, có thể phù hợp với nhiều phong cách khác nhau như lễ vow ngoài trời lãng mạn hay tiệc tối tinh giản, hiện đại trong không gian ấm cúng hơn.

Với những cặp đôi muốn gói trọn đám cưới trong một kỳ nghỉ, hệ thống phòng suite và biệt thự tại InterContinental® Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion là lựa chọn đáng cân nhắc. Cô dâu và chú rể có thể nghỉ ngơi trong không gian riêng tư vào đêm trước ngày trọng đại, đón bạn bè, người thân đến chung vui, và tiếp tục ở lại thêm vài ngày sau lễ cưới để tận hưởng trọn vẹn không khí biển Hồ Tràm.

Tr ả i nghi ệ m ẩ m th ự c và gi ả i trí tr ọ n v ẹ n cho m ọ i s ự ki ệ n

Dù là một lễ cưới đầy cảm xúc hay chương trình hội họp dày đặc hoạt động, trải nghiệm tại The Grand Ho Tram luôn được hoàn thiện bởi hệ sinh thái ẩm thực và giải trí phong phú ngay tại khu nghỉ dưỡng.

Đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm có thể thiết kế thực đơn theo chủ đề, quy mô và phong cách riêng của từng đoàn khách, từ tiệc cocktail nhẹ nhàng đến tiệc tối sang trọng, giúp mỗi sự kiện thêm chỉn chu và đáng nhớ.

Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích giải trí như hồ bơi, spa, thể thao biển hay khu Game Zone mang đến khoảng nghỉ thư giãn cho khách lưu trú sau hội nghị hoặc nghi lễ chính.

Với định hướng nâng tầm chất lượng tổ chức sự kiện tại Hồ Tràm, The Grand Ho Tram luôn chú trọng đầu tư vào dịch vụ, con người và quy trình vận hành, để mỗi chương trình – từ hội nghị doanh nghiệp đến lễ cưới riêng tư – đều được chăm chút trọn vẹn. Những nỗ lực này đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, bao gồm Top Choice MICE Destination tại Travellive Editor’s Pick HOTLIST 2024, Best Premium MICE Resort/Hotel of the Year tại Men&Life Awards 2024, và Best Integrated Resort tại TTG Travel Awards 2025.

Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên, hạ tầng hiện đại và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp đã giúp khu nghỉ dưỡng trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho những dấu ấn quan trọng của du khách trong mùa cao điểm cuối năm.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt phòng, liên hệ số điện thoại 0254 378 8888 hoặc email Sales@thegrandhotram.com.