The Gentlemen – Countdown Concert 2026” - điểm hẹn đón năm mới không thể bỏ lỡ tại The Pearl Hoi An

The Pearl Hoi An, tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu bên bãi biển An Bàng, chính thức công bố chuỗi sự kiện lễ hội cuối năm 2025 đầy hứa hẹn. Tâm điểm là đại nhạc hội đón năm mới mang tên "The Gentlemen - Countdown Concert 2026", quy tụ những giọng ca lịch lãm hàng đầu Việt Nam.

Đêm Nhạc "The Gentlemen - Countdown Concert 2026": Sự Hội Ngộ Của Những Quý Ông

Vào lúc 19h30 ngày 31/12/2025, sân khấu The Pearl Hoi An sẽ trở thành tiêu điểm với sự xuất hiện của ba nam ca sĩ mang phong cách lịch lãm: Lân Nhã, Nguyễn Đình Tuấn Dũng và Hà An Huy.

Đêm nhạc không chỉ là bữa tiệc của những bản tình ca say đắm đến từ giọng hát của ba quý ông, mà còn là hành trình cảm xúc, đưa khán giả đi từ sự sâu lắng, tự sự đến những khoảnh khắc bùng nổ để cùng nhau đếm ngược chào đón năm 2026 rực rỡ.

*Lưu ý: Để đảm bảo không gian thưởng thức âm nhạc tinh tế nhất, chương trình chỉ áp dụng cho khách từ 12 tuổi trở lên.

Hành Trình Vị Giác Đa Sắc Đón Năm Mới 2026

Song hành cùng âm nhạc là chương trình New Year Eve’s Buffet Dinner. Từ 17h30 đến 22h00 ngày 31/12/2025, khách hàng sẽ được bước vào một hành trình ẩm thực Á - Âu tinh tế. Trong không gian lễ hội rực rỡ, thực khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên người thân trước khi hòa mình vào không khí Countdown sôi động.

Giá vé: 1.089.000 VND net/người lớn | 549.000 VND net/trẻ em (6-11 tuổi).

Ưu đãi: Nhóm 3 khách được tặng 01 voucher set menu trưa cho ngày 01/01/2026. Ngoài ra, các booking sớm còn được nhận ưu đãi giảm giá lên đến 20%.

"Joyeux Noel" – Món Quà Giáng Sinh Ý Nghĩa

Trước đó, vào đêm 24/12/2024, The Pearl Hoi An sẽ tổ chức bữa tiệc Giáng sinh "Joyeux Noel". Diễn ra tại khu vực The Pearl Zone, sự kiện hứa hẹn mang đến không khí an lành, những món ăn đặc trưng của mùa lễ hội và các hoạt động giải trí trọn vẹn.

Giá vé: 899.000 VND net/người lớn | 499.000 VND net/trẻ em (6-11 tuổi).

Ưu đãi: Nhóm 3 khách được tặng 01 voucher set menu trưa cho ngày 25/12/2025 cùng chính sách ưu đãi đặt sớm tương tự tiệc Năm mới.

Về The Pearl Hoi An: Tọa lạc tại vị trí đắc địa bên bãi biển An Bàng, The Pearl Hoi An không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là trung tâm của những sự kiện văn hóa, giải trí tại Hội An, mang đến cho du khách những trải nghiệm sống động và khác biệt.