The Frog chinh phục khán giả toàn cầu chỉ sau 3 ngày ra mắt

Ngay từ trước khi lên sóng The Frog đã được kỳ vọng sẽ tạo ra tiếng vang nhờ sự dẫn dắt của đạo diễn Mo Wan II. Ông là người đứng sau những siêu phẩm The World of Married, Misty. Bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu được đánh giá cao về diễn xuất như: Kim Yun Seok, Yoon Kye Sang, Lee Jung Eun…



The Frog kể câu chuyện về hai chủ nhà trọ sống ở hai mốc thời gian khác nhau: Gu Sang Jun (Yoon Kye Sang), người điều hành một nhà nghỉ trong quá khứ và Jeon Young Ha (Kim Yun Seok), người điều hành một nhà trọ ở hiện tại. Khi những sự cố tương tự xảy ra thì mỗi người lại lựa chọn cách xử lý khác nhau.

Đạo diễn Mo Wan II một lần nữa cho thấy khả năng kể chuyện bậc thầy (Ảnh: Netflix)

Sau 3 ngày ra mắt, bộ phim đã leo lên vị trí số 1của Netflix Hàn Quốc và số 4 trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Forbes ca ng bộ phim có cốt truyện độc đáo và sử dụng ánh sáng, màu sắc và âm nhạc một cách điêu luyện để tạo điểm nhấn cho từng cảnh quay. NME nhấn mạnh đến cách tiếp cận khéo léo của The Frog khi luôn phải đi giữa ranh giới giữa một tác phẩm tâm lý kinh dị và giết người rùng rợn. Với những góc quay cận cảnh đầy nghệ thuật hình ảnh của bộ phim cũng được đánh giá rất cao. Truyền thông Hàn Quốc đồng tình với quan điểm này, MHN Sports gọi đây là loạt phim "kết hợp giữa sự lo lắng hồi hộp của một bộ phim kinh dị với sự đồng cảm và cả những khoảnh khắc khiến chúng ta phải suy ngẫm". Max Movie khen ngợi "tài năng của đạo diễn trong việc duy trì sự căng thẳng, hồi hộp trong khi vẫn giữ được sự độc đáo của bộ phim".

Khả năng diễn xuất của dàn diễn viên cũng được đánh giá cao, đặc biệt là Go Min Si. Ánh mắt sắc lạnh và nụ cười man dại của cô khiến khán giả rợn người.