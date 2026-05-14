The Devil Wears Prada 2: Khúc bi ca đẹp đẽ cho một ngành công nghiệp đang lụi tàn

20 năm kể từ ngày tiếng gót giày của Andy Sachs vang vọng trên những con phố New York, The Devil Wears Prada 2 trở lại như một nhát cắt lạnh lùng phơi bày sự suy tàn của truyền thông thời trang truyền thống giữa thời đại AI, thuật toán và nền kinh tế vận hành bằng lượt tương tác. Nếu phần đầu kể về hành trình của một cô gái trẻ bước chân vào thế giới hào nhoáng của quyền lực và tham vọng thì phần hai là khoảnh khắc tỉnh mộng, khi lớp sơn hào nhoáng bắt đầu bong tróc, để lộ sự kiệt quệ phía sau ánh đèn xa hoa.

The Devil Wears Prada 2 không còn đơn thuần là một bộ phim về thời trang. Đây là câu chuyện chung của mọi ngành công nghiệp sáng tạo trong năm 2026, nơi con người chật vật giữ lấy giá trị nghề nghiệp giữa cơn bão công nghệ, dữ liệu và áp lực tồn tại.

Runway không còn là “thánh đường thời trang” mà là con tàu Titanic đang chìm

Năm 2006, khi Andy Sachs ném chiếc điện thoại reo không ngừng xuống đài phun nước ở Paris, phần phim đầu tiên khép lại như một tuyên ngôn của thế hệ trẻ: thành công không đáng giá nếu phải đánh đổi chính mình.

The Devil Wears Prada 2 không cố lặp lại công thức cũ. Bộ phim hiểu rõ rằng khán giả của năm 2026 không còn là những cô gái đôi mươi mơ được bước chân vào tòa soạn Runway nữa. Chúng ta giờ đây đã là những người trưởng thành từng trải qua khủng hoảng nghề nghiệp, burnout vì KPI, lo lắng trước AI và sống trong thời đại mà lượt click quyết định giá trị của nội dung.

Chính vì thế, phần hậu truyện này không đơn thuần là màn tái hợp mang tính fan-service. Đây giống một “bức thư tình” gửi đến thời kỳ vàng son của truyền thông thời trang, đồng thời cũng là khúc ai ca dành cho cả một hệ sinh thái đang dần lụi tàn. Nếu phần đầu là giấc mơ bước vào thế giới xa hoa thì phần hai là khoảnh khắc nhận ra giấc mơ ấy đang chìm xuống.

The Devil Wears Prada 2 đã từ bỏ hoàn toàn lớp vỏ cổ tích từng khiến ngành thời trang trở nên hào nhoáng. Runway giờ đây không còn là biểu tượng quyền lực đầy mê hoặc. Tòa soạn huyền thoại hiện lên như một doanh nghiệp hấp hối giữa thời đại số hóa: tạp chí giấy ngày càng mỏng đi, ngân sách quảng cáo bị cắt giảm, các thương hiệu chuyển toàn bộ tiền sang influencer marketing và mạng xã hội. Câu thoại lạnh lùng của Miranda: “Cô không nhận ra tạp chí giờ mỏng đến mức có thể dùng để xỉa răng rồi à?” không chỉ là lời châm biếm về báo in. Nó giống lời tuyên bố cho sự kết thúc của cả một thời đại từng thống trị văn hóa đại chúng.

Ngày trước, một bộ ảnh thời trang có thể được đầu tư hàng tháng trời ở Morocco hay châu Phi. Nay mọi thứ bị rút gọn thành vài buổi chụp studio, thậm chí thay thế bằng AI. Ngày trước, khán giả sẵn sàng dành hàng giờ để đọc số tháng 9 dày cộp của một tạp chí thời trang. Giờ đây, tất cả được cô đọng thành video TikTok dài chưa tới 30 giây.

The Devil Wears Prada 2 không né tránh thực tế ấy mà thẳng thắn thừa nhận rằng truyền thông truyền thống đã thất thế. Và Runway thực chất chỉ là một phép ẩn dụ. Không riêng báo chí hay thời trang, mọi ngành nghề sáng tạo hiện nay đều đang đối mặt với cùng một câu hỏi: Con người còn giá trị gì khi công nghệ có thể thay thế gần như mọi thứ?

Miranda Priestly: Từ “nữ quỷ công sở” thành biểu tượng bi kịch của chuyên môn bị xem nhẹ

Nếu phần đầu biến Miranda Priestly thành nỗi ám ảnh quyền lực nơi công sở thì phần hai lại khiến bà trở thành nhân vật bi kịch nhất. Miranda của năm 2026 không còn đứng trên đỉnh kim tự tháp như trước. Lần đầu tiên, khán giả chứng kiến người phụ nữ quyền lực ấy phải cúi mình trước các thương hiệu thời trang, thương lượng với các tập đoàn công nghệ và nhẫn nhịn những ông chủ hoàn toàn không hiểu thời trang nhưng lại nắm quyền sinh sát.

Một chi tiết nhỏ nhưng đủ sức nặng trong phim là việc ông chủ mới của Runway liên tục vỗ vai Miranda. Đó không đơn thuần là hành động khiếm nhã. Nó tượng trưng cho cách giới tư bản nhìn chuyên môn sáng tạo: có thể bị xâm phạm, bị thao túng và bị xem nhẹ bất cứ lúc nào. Trong mắt họ, thời trang không còn là nghệ thuật hay văn hóa. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một cỗ máy kiếm tiền. Dù Miranda có là huyền thoại của ngành đi nữa, nếu không tạo ra doanh thu, bà cũng trở nên vô dụng.

The Devil Wears Prada 2 đã linh hoạt biến Miranda từ “ác nữ công sở” thành hiện thân của một thế hệ chuyên gia đang dần bị đào thải bởi logic lợi nhuận. Những thay đổi trong phong cách của bà từ các bộ suit cứng nhắc sang áo jacket tua rua đầy ngẫu hứng cho thấy nỗ lực tuyệt vọng của một cá nhân đang cố thích nghi với thời đại mà không đánh mất bản sắc. Hình ảnh bà ngồi trong bữa tiệc tối tại Ý, phía sau là bức tranh The Last Supper, đối lập hoàn toàn với những gã thương nhân thô lỗ đang bàn về cái chết của nghệ thuật, là một sắp đặt điện ảnh đầy ẩn ý về sự tồn tại vĩnh cửu của cái đẹp giữa lòng thực tại thực dụng. Và khoảnh khắc Miranda tháo đôi giày cao gót khi trở về phòng, để lộ vẻ mệt mỏi cho thấy cái giá của quyền lực và sự cô độc của “người gác cổng cuối cùng” cho những giá trị cũ.

Andy Sachs và nỗi sợ của cả thế hệ trung niên hiện đại

Ở phần đầu, Andy là cô gái trẻ đứng giữa lựa chọn sự nghiệp và bản thân. Nhưng trong phần hai, cô trở thành hình ảnh phản chiếu của hàng triệu người trưởng thành đang đối diện khủng hoảng nghề nghiệp.

Andy giờ đây đã là một nhà báo điều tra từng đoạt giải thưởng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước lên sân khấu nhận giải, cô nhận được email sa thải. Cảnh phim này khiến nhiều người đồng cảm bởi nỗi sợ này không còn thuộc riêng ngành báo chí. Trong thời đại AI, bất kỳ ai cũng mang cảm giác rằng nhiều năm kinh nghiệm của mình có thể bị thay thế chỉ sau một đêm.

Điều đau lòng hơn nằm ở việc Andy nhận ra rằng nội dung chất lượng gần như không còn chỗ đứng. Cô viết những bài chuyên sâu được đầu tư kỹ lưỡng nhưng không ai đọc. Ngược lại, chỉ cần viết cuốn tiểu sử “bóc trần” Miranda, nhà xuất bản lập tức đề nghị khoản tiền 350.000 USD. Khán giả không còn thực sự quan tâm đến thời trang. Họ quan tâm đến scandal. Đó là câu nói cay đắng mà bộ phim gửi đến ngành truyền thông hiện đại.

Ngày nay, người làm nội dung gần như mắc kẹt giữa hai lựa chọn: tạo ra thứ có giá trị nhưng không ai xem, hoặc chạy theo drama để tồn tại. The Devil Wears Prada 2 không đưa ra lời giải cho bài toán ấy. Và chính vì không tô hồng thực tế, bộ phim lại càng trở nên chân thật.

Cuộc chiến traffic, AI và cái chết của nội dung có chiều sâu

Để ý sẽ thấy nhà báo chuyên nghiệp Andy phải viết tới 11 bài mỗi ngày, từ xu hướng nail đến… cách ăn rau lang. Nghe buồn cười, nhưng đó lại là thực tế của ngành media hiện đại. Ngày nay, editor không chỉ viết bài. Họ còn phải dựng clip, quản lý social media, tối ưu SEO, cập nhật real-time content và chạy theo mọi xu hướng mạng xã hội.

Bộ phim mô tả điều đó bằng chất hài đen châm biếm đầy sắc lẹm. Bề ngoài, các nhân vật vẫn diện haute couture, ngồi front row tại fashion week và xuất hiện giữa những bữa tiệc xa hoa. Nhưng phía sau tất cả là những con người kiệt sức vì traffic.

Fashion week trong phim không còn là giấc mơ hào nhoáng như năm 2006. Nó giống một chiến trường nội dung hơn. Mọi người chen lấn chỉ để quay khoảnh khắc idol bước xuống xe hay tạo hình trái tim trước ống kính. Không ai còn thực sự nhìn quần áo. Thông điệp mà phim muốn gửi gắm rất rõ ràng: Trong thời đại số, thời trang cũng đã trở thành “content snack”. Khán giả tiêu thụ hình ảnh quá nhanh khiến nghệ thuật gần như không còn thời gian để được cảm nhận. AI vì thế trở thành nỗi ám ảnh lớn xuyên suốt phim. Không phải vì AI xấu xa, mà bởi nó khiến mọi thứ nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn. Khi mọi giá trị đều bị quy đổi thành tốc độ và số liệu, “chiều sâu” dần trở thành thứ xa xỉ.

Emily, Qin Zhou và sự thay đổi của các thế hệ lao động

Một trong những điểm thú vị nhất của phần hai là cách bộ phim khắc họa khác biệt thế hệ. Emily Charlton không còn là cô trợ lý luôn hoảng loạn chạy theo Miranda nữa. Cô trở thành người đủ quyền lực để muốn mua lại Runway. Sự chuyển biến ấy phản ánh chính xác tâm lý của thế hệ millennials, những người từng lao đầu vào công việc, từng tin rằng thành công đáng để đánh đổi mọi thứ, nhưng cuối cùng nhận ra mình chỉ là mắt xích trong guồng máy tư bản.

Trong khi đó, nhân vật Qin Zhou lại đại diện cho tinh thần Gen Z. Cô thông minh, lạnh lùng, giỏi chuyên môn nhưng không xem công việc là toàn bộ cuộc đời. Khi mọi người hoảng loạn về khả năng bộ phận tạp chí bị giải thể, cô chỉ thản nhiên hỏi: “Có ai muốn ăn yogurt đá không?" Thoạt nghe hài hước nhưng đó là tuyên ngôn thế hệ. Gen Z không còn tin vào việc hiến dâng linh hồn cho công ty. Họ sẵn sàng làm tốt công việc, nhưng không muốn đánh đổi sức khỏe tinh thần hay bản sắc cá nhân. Bộ phim không phán xét điều đó đúng hay sai. Nó chỉ đơn giản cho thấy thế giới đã thay đổi.

Một cái kết không màu hồng nhưng nhân văn

The Devil Wears Prada 2 từ chối cái kết kiểu Hollywood truyền thống. Việc Runway được cứu bởi một tỷ phú công nghệ thực chất là lời thừa nhận đau lòng rằng truyền thông chất lượng ngày nay không còn đủ sức tự tồn tại. Nó chỉ có thể trở thành món đồ trang trí văn hóa cho giới siêu giàu.

Câu nói cuối phim của Miranda:“Chúng ta chỉ may mắn bám được một mảnh gỗ trôi cạnh con tàu Titanic” gần như dập tắt mọi ảo tưởng về sự phục hưng của báo giấy. Thế nhưng, bộ phim vẫn để lại một tia hy vọng mong manh nhưng bền bỉ: sự kết nối giữa con người với con người.

Những cuộc trò chuyện trực tiếp, những tia lửa cảm xúc khi đối thoại, niềm tin vào cái đẹp và cảm xúc thật đó là thứ mà AI hay thuật toán không bao giờ có thể thay thế hoàn toàn. Hình ảnh cuối cùng của Andy, khi cô đạt được sự cân bằng giữa nội tâm và vẻ ngoài, giống một lời nhắn gửi nhẹ nhàng tới khán giả: Dù thế giới thay đổi thế nào, con người vẫn có quyền lựa chọn cách mình tiếp tục bước về phía trước.

Và có lẽ đó cũng chính là điều khiến The Devil Wears Prada 2 trở thành một phần hậu truyện xứng đáng sau 20 năm chờ đợi, không phải vì nó cố níu kéo quá khứ mà bởi nó đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự đổi thay của hiện tại.