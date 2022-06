The Battle of The Moon Kingdom - Đưa nghệ thuật vươn tầm quốc tế

Công nghiệp giải trí - "con gà đẻ trứng vàng"



Theo đánh giá của giới chuyên gia, công nghiệp văn hóa giải trí, gồm nhiều loại hình như điện ảnh, vui chơi có thưởng hay những show diễn nghệ thuật đỉnh cao, đã mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho nhiều thiên đường du lịch thế giới. Đơn cử như Las Vegas, mỗi năm thành phố xa hoa này cũng thu về hàng chục tỷ đô từ giải trí, hay với Singapore, ngành công nghiệp giải trí đóng góp 35% vào GDP của quốc đảo sư tử.

Du khách đến với Las Vegas sẽ không thể bỏ qua vở kịch "Le Rêve" (Giấc mơ), vở kịch quy tụ 60 diễn viên nhào lộn trên không và dưới nước, đưa du khách vào khoảnh khắc bay bổng, vỡ òa trong cảm xúc.

Hàng triệu du khách đến với Singapore đều nhất định phải thưởng thức Spectra Show- sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ, kỹ xảo trình chiếu laser, hiệu ứng nước và nhiều kỹ thuật hiện đại, tái hiện hoạt cảnh về lịch sử của quốc đảo sư tử, mang đến cho du khách một bữa tiệc nghệ thuật ánh sáng mãn nhãn.

Các show diễn được đầu tư quy mô, đẳng cấp, đã và vẫn đang góp phần làm nên biểu tượng cho các điểm đến, thu hút hàng triệu du khách trong nước và quốc tế, đồng thời là thỏi nam châm hút dòng khách trở lại với điểm đến nhiều lần.

Với những người làm nghệ thuật ở Việt Nam, việc nâng tầm ngành công nghiệp giải trí, đưa nó trở thành một phần hấp dẫn của các điểm đến đã từ lâu là một ước mơ. Theo dự báo SE Entertainment, công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, ngành công nghiệp giải trí của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 10,7% trong những năm tới, vượt xa mức trung bình 5% năm của thế giới.

Và từ ba năm trở lại đây, hàng loạt show nghệ thuật đã tạo được tiếng vang, làm nên sức hút cho Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội, Phú Quốc… Có những show diễn theo đánh giá của giới chuyên gia, đã tiệm cận đến những chuẩn mực, đẳng cấp quốc tế.

Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng & khát vọng đưa Việt Nam ra thế giới

Năm 2019, lần đầu tiên Đà Nẵng có show diễn Vũ hội Ánh dương quy mô hơn 300 tỷ đồng, được tập đoàn Sun Group đầu tư tại Sun World Ba Na Hills. Quy tụ 200 diễn viên, nghệ sỹ quốc tế, dưới bàn tay kiến tạo của những tên tuổi hàng đầu trong nước và quốc tế, Vũ hội Ánh dương là show diễn có quy mô đầu tư hàng đầu Việt Nam vào thời điểm đó. Nó cũng xác lập một dấu mốc cho ngành công nghiệp giải trí Việt Nam, trên con đường tiến tới đẳng cấp quốc tế.

Sau đó, nhiều điểm đến như Phú Quốc cũng đã "thắp lên sự sôi động", với những show diễn quy mô hoành tráng, sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Tháng 4/2022, một lần nữa, ngành công nghiệp giải trí Việt Nam được chứng kiến "tuyệt tác nghệ thuật" mới, khi đạo diễn Phạm Hoàng Nam trở lại Sun World Ba Na Hills, và kể cho du khách nghe một câu chuyện thật đẹp, bằng sự kết hợp thật tài tình giữa vũ đạo, võ thuật và nghệ thuật trình diễn trong show diễn The battle of the Moon kingdom-Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng.

Khán giả đến Bà Nà có người ví von show diễn này như một "đại tiệc nghệ thuật 5 sao". Còn cha đẻ của show diễn thì chia sẻ khát vọng lớn của người làm nghệ thuật: "Chúng tôi mong muốn khán giả trong nước và quốc tế khi được thưởng thức Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng sẽ đầy bất ngờ và tự hào, khi thấy ngành công nghiệp giải trí của Việt Nam hôm nay đã đổi thay thế nào, những gì thế giới làm được thì người Việt của chúng ta cũng có thể làm được, không thua kém bất cứ quốc gia nào".

Những tên tuổi lớn đã góp mặt cùng đạo diễn Phạm Hoàng Nam để làm nên Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng: đạo diễn dàn dựng vốn đã quá nổi tiếng Trần Ly Ly, Tom Trandt– nhà thiết kế trẻ tài năng, sáng lập thương hiệu Môi Điên, biên đạo múa Xuân Thảo - Đình Lộc – cặp đôi vũ công nổi tiếng của showbiz Việt…

160 nghệ sĩ, trong đó có 90 nghệ sĩ quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Nga, Brazil, Ukraine… cùng 70 nghệ sĩ Việt Nam là cascadeur chuyên nghiệp và sinh viên thể thao làm nên những màn trình diễn võ thuật trên không mà nói như Biên đạo võ thuật Lão Tôn- thành viên trong ekip sáng tạo là "sống động hệt như điện ảnh 5 sao".

Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng thậm chí khẳng định đẳng cấp ngay từ những trang phục được thiết kế riêng, với những sắc màu và phong cách khiến các diễn viên như bước ra từ thần thoại. NTK Tom Trandt cho biết: "Trang phục của show diễn sẽ đưa khán giả bước vào một cuộc sống khác hoàn toàn so với thực tại. Và rồi, khán giả, trong suốt show diễn, sẽ được quên đi thời gian lẫn cuộc sống bộn bề họ đang có, để bay bổng và sống cùng những nhân vật, trong một thế giới thật đẹp".

Câu chuyện mà Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng gửi đến khán giả, du khách mang những tầng nghĩa thật nhân văn. Nói về cuộc chiến bảo vệ vương quốc của Nữ hoàng Mặt trăng và thần dân, trước những kẻ xâm lược tới từ Vương quốc Mặt trời, nhưng thông điệp mà show diễn gửi đến khán giả lại đề cao giá trị hòa bình.

Bởi "Sau trận chiến gay cấn, những con người ở vương quốc Mặt Trăng đã cảm hoá được đối phương bằng chính sự nhân ái và yêu thương. Nếu hiểu và tôn trọng giá trị của hoà bình, người ta sẽ hoà hợp với những sự khác biệt và hoá giải được những mâu thuẫn, đối kháng. Chân lý đó không chỉ đúng trong thế giới tưởng tượng của show diễn mà hơn thế nữa, nó còn luôn đúng và mang đầy hơi thở thời sự trong thế giới thực của chúng ta ngày nay", đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ.

Cao hơn những trầm trồ của khán giả trước độ hoành tráng và cầu kỳ của show diễn, từ kịch bản đến trang phục, từ biên đạo múa đến các màn trình diễn võ thuật thời Trung cổ cho tới âm nhạc, đó là khát vọng đưa Việt Nam ra thế giới, khẳng định nghệ thuật Việt đang tiến tới những đẳng cấp mới. Và Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng đang làm được điều đó.

