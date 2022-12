"The Batman" là bộ phim siêu anh hùng hay nhất năm 2022

Với việc năm 2022 đang chuẩn bị kết thúc, hàng loạt danh sách xếp hạng cuối năm đã được đưa ra nhằm đánh giá về tình hình ngành công nghiệp giải trí năm nay. Trong đó, Insider đã lập danh sách xếp hạng tất cả những bộ phim siêu anh hùng của năm. The Batman của Warner Bros và DC chính là bộ phim siêu anh hùng được lựa chọn là xuất sắc nhất trong năm nay.

Theo nhận xét của Insider, The Batman chính là một "bức thư tình gửi tới những người hâm mộ loạt truyện tranh gốc, loạt phim hoạt hình và trò chơi điện tử của nhân vật này". Đạo diễn Matt Reeves hoàn toàn làm thỏa mãn khán giả khi mang tới một bộ phim trinh thám ly kỳ, gợi nhớ tới Se7en và Zodiac khi biến Batman trở thành "thám tử vĩ đại nhất thế giới". Batman của phần phim mới đã có vai trò hoàn toàn khác, không còn chỉ gắn với danh hiệu một tỷ phú siêu anh hùng.

Ngoài ra, phần trình diễn hoàn hảo của Robert Pattinson trong vai Người Dơi cũng tạo điểm nhấn trong bộ phim. Ngay sau khi phim ra mắt, những người hâm mộ cũng như khán giả khó tính nhất đều phải gật gù công nhận sự tài tình của nam diễn viên khi biến hóa trong vai diễn biểu tượng này.

Đứng ở vị trí thứ hai là một bộ phim đến từ Marvel, đó chính là Black Panther: Wakanda Forever. Đây là phần thứ 2 của series này và là một cuộc phiêu lưu về nỗi đau, mất mát và tình mẫu tử dành riêng cho diễn viên quá cố Chadwick Boseman. Insider cho rằng phần 2 của Black Panther cũng là một bộ phim siêu anh hùng không thể bỏ qua trong năm nay.

Vị trí thứ 3 thuộc về bộ phim hoạt hình DC League of Super-Pets. Đây là phiên bản siêu anh hùng DC trong vai những loài động vật đáng yêu đi giải cứu thế giới. Trong khi đó, vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về Doctor Strange and the Multiverse of Madness và Black Adam.

Thor: Love and Thunder đứng hạng 6 và nhận về những lời chê bai đến từ Insider. Theo đó, tờ báo này cho rằng bộ phim chứa đầy những "cảm giác hồi hộp rẻ tiền và chỉ thành công khi sử dụng trong lần đầu tiên". Không thể phủ nhận bộ phim vẫn rất hoành tráng và Thor là một kẻ bạo loạn rất "ngầu" nhưng mọi nhân vật khác đều trở nên lu mờ, thậm chí là chỉ được sử dụng để "gây cười một cách không cần thiết".

"Thor: Love and Thunder" và "Morbius" bị coi là hai bộ phim siêu anh hùng tệ nhất trong năm 2022. (Ảnh: Sony)

Bộ phim bị chê bai nhiều nhất đến từ Sony, đó là Morbius. Thực tế đây không phải một kết quả quá bất ngờ với khán giả khi ngay từ lúc công chiếu, bộ phim đã nhận về sự chê bai thậm tệ của giới phê bình cũng như khán giả. Morbius thậm chí bị đánh giá là một bộ phim "phí thời gian" với những mối liên hệ của các nhân vật rời rạc, kết thúc khập khiễng và khó hiểu. Sony và đạo diễn Morbius có vẻ như biết rằng họ đã thất bại, đó là lí do họ bắt đầu tiết lộ chi tiết phim trên mạng xã hội trước khi phát hành như một nỗ lực cuối cùng để lôi kéo người hâm mộ ra rạp. Thế nhưng rất tiếc, nội dung tệ hại đã không giúp Morbius thu về doanh thu lớn.