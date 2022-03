So kè loạt phim đình đám của Robert Pattinson: Liệu Batman có phải đỉnh nhất?

Robert Pattinson sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới theo tỉ lệ vàng Hy Lạp, có cả tài năng ca hát, sáng tác nhạc, biết chơi guitar và piano, diễn xuất thì ngày một thăng hoa, nhưng nam diễn viên cũng phải rất chật vật qua nhiều vai diễn để từng bước khẳng định bản thân mình.



Gây thương nhớ khi vào vai Huynh Trưởng Cedric Diggory trong "Harry Potter and the Goblet of Fire" (2005)

Năm 2005, Robert Pattinson mới 18 tuổi, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với bom tấn sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo khắp toàn cầu - "Harry Potter and the Goblet of Fire" (Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa). Trong phim, Pattinson vào vai Cedric Diggory - chàng phù thủy điển trai, có gương mặt sáng láng cùng nụ cười tỏa nắng đến từ Hufflepuff – nhà của lòng trung thành và sự tốt bụng. Sự ra đi của Cedric đã để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi cho hàng triệu khán giả.

Cơ duyên đến với Học viện Ma thuật và Pháp thuật của Robert Pattinson cũng vô cùng thú vị. Trước khi trở thành phù thủy của Howards, Pattinson từng xuất hiện chớp nhoáng trong phim điện ảnh "Vanity Fair" (Hội Chợ Phù Hoa, 2004). Không may, chỉ đến khi tham dự buổi ra mắt phim, chàng trai trẻ 18 tuổi lần đầu chạm ngõ điện ảnh mới biết cảnh quay của mình bị cắt và cảm thấy hụt hẫng nuối tiếc. Giám đốc casting của "Vanity Fair" luôn cảm thấy có lỗi với Robert, nên cũng vì thế đã cho anh nhiều lợi thế và đặc cách trong buổi tuyển chọn diễn viên của "Harry Potter and the Goblet of Fire" và "Twilight" (Chạng Vạng) sau này.

Robert Pattinson - Một bước thành sao hạng A nhờ thương hiệu phim Chạng Vạng (2008 - 2012)

Dù không được đánh giá cao về nội dung, nhưng loạt phim "Twilight" gồm "Twilight" (Chạng Vạng, 2008), "The Twilight Saga: New Moon" (Trăng Non, 2009), "The Twilight Saga: Eclipse" (Nhật Thực, 2010); "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1" (Hừng Đông - Phần 1, 2011) và "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2" (Hừng Đông - Phần 2, 2012) cũng có lượng fan hùng hậu từ bộ tiểu thuyết ăn khách.

Loạt phim xoay quanh chuyện tình của cô gái tuổi teen Bella Swan và chàng ma cà rồng 107 tuổi Edward Cullen. Hai người cùng nhau vượt qua nhiều thử thách để có được cái kết trọn vẹn đầy viên mãn.

Vào vai chàng ma cà rồng có vẻ đẹp như Á thần Hy Lạp với mọi đường nét và góc cạnh khuôn mặt hoàn hảo, Robert Pattinson lập tức trở thành nam thần đốn tim hàng triệu thiếu nữ khắp toàn cầu.

Tôi luyện diễn xuất qua hàng loạt phim nghệ thuật

Chuỗi phim "Chạng Vạng" thành công về doanh thu nhưng thất bại về chất lượng để lại một "vết đen" trong hồ sơ của Robert Pattinson. Cộng thêm tiếng xấu về diễn xuất "liệt mặt", "vô cảm" không được lòng cả khán giả lẫn giới chuyên môn, anh cùng bạn diễn Kristen Stewart đã phải nỗ lực suốt 10 năm qua để vượt qua lời nguyền "Twilight" nhằm được công nhận tại kinh đô điện ảnh.

Robert quyết tâm dấn thân vào phim nghệ thuật với catxe "ừ thì cũng có nhưng có như không mà thôi". Nhưng đây lại là nơi chỉ những diễn viên thực lực mới có chỗ đứng, và cũng là cơ hội được giới phê bình để mắt tới. Những bộ phim nghệ thuật nổi bật Pattinson tham gia có thể kể đến:

"The Lost City of Z" (Thành Phố Vàng Đã Mất): Chuyển thể từ cuốn sách cùng tên, kể về chuyến hành trình khám phá thành phố bí ẩn tại Amazon của nhà thám hiểm Major Percival Fawcett, bộ phim được trình chiếu tại Liên Hoan Phim New York cuối năm 2016, và được tạp chí Times bình chọn vào top 10 phim hay nhất 2017.

Good Time (2017): Bộ phim xoay quanh 2 anh em Connie Nikas (Robert Pattinson) - Nick Nikas (Benny Safdie) và cuộc chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát sau khi cướp ngân hàng. Phim lọt vào danh sách đề cử Cành Cọ Vàng tại Liên Hoan Phim Cannes 2017.

Lighthouse (2019): Trong phim, Robert vào vai một chàng trai trẻ mắc kẹt trên hoang đảo, canh giữ ngọn hải đăng cùng một ông già. Đây là một trong những tác phẩm giúp nam thần có gương mặt đẹp nhất thế giới chiếm trọn cảm tình của giới chuyên môn và giành được nhiều đề cử giải thưởng lớn nhỏ. Đóng cặp cùng bạn diễn gạo cội Willem Dafoe, Robert Pattinson cũng thể hiện xuất sắc sự cô đơn, lạc lõng đến điên loạn của con người bị cô lập trong không gian và thời gian vô tận.

"Tenet" (2020) - Bom tấn đầu tiên sau gần một thập kỷ nỗ lực của Robert Pattinson

Thực lực của chàng ma cà rồng một thời cuối cùng cũng được khán giả công nhận khi anh được quái kiệt điện ảnh Christopher Nolan chọn mặt gửi vàng trong bom tấn "Tenet" ra mắt năm 2020.

Vào vai Neil - nam phụ, cộng sự của diễn viên chính, Robert Pattinson chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ với ngoại hình điển trai, gương mặt đẹp góc cạnh, khả năng đua xe thành thần và pha "gỡ bom" gánh team bá cháy đến ngây ngất.

"Tenet" cũng đánh dấu sự trở lại của anh với dòng phim bom tấn kinh phí lớn sau nhiều năm trau dồi kỹ năng diễn xuất không ngừng nghỉ.

Bùng nổ diễn xuất trong "The Devil All the Time" (2020)

Cũng trong năm 2020, Robert tiếp tục ghi điểm khi vào vai tên cha xứ biến thái Preston Teagardin, nhân danh đức tin, lạm dụng các thiếu nữ ngây thơ trong bộ phim "The Devil All the Time" (Vùng Đất Bị Ruồng Bỏ) của Netflix. Vốn là diễn viên người Anh, nhưng Pattinson xuất sắc chuyển sang chất giọng miền Nam nước Mỹ với những âm điệu kỳ lạ mỗi khi cất lời, được khán giả hết lời khen ngợi.

Diễn xuất và biểu cảm của anh cũng được đánh giá cao, thậm chí nhiều khoảnh khắc còn lấn át nam chính Tom Holland và trở thành đề tài được bàn tán trên nhiều trang báo và diễn đàn điện ảnh nổi tiếng.

Bom tấn siêu anh hùng đầu tiên trong sự nghiệp của Robert Pattinson - "The Batman" (2022)

Và trong năm 2022 này, Robert Pattinson sẽ vào vai Batman (Người Dơi) - một trong những tượng đài siêu anh hùng đình đám nhất thế giới.

Anh từng chia sẻ mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Batman và ước mơ được khoác lên bộ áo choàng đen của Người Dơi từ rất lâu rồi. Thế nên khi có tin Matt Reeves sẽ đạo diễn bộ phim mới về Kỵ sĩ Bóng đêm của Gotham, Pattinson đã nhiều lần xin được gặp mặt và thể hiện sự quyết tâm cũng như khả năng của bản thân mình. Cuối cùng, nam diễn viên cũng đánh bại nhiều đối thủ tên tuổi và chính thức vào vai nam chính của bộ phim siêu anh hùng "The Batman".

Phim lấy bối cảnh hai năm sau khi tỷ phú Bruce Wayne khoác lên người chiếc áo choàng đen cùng mặt nạ Người Dơi để chiến đấu với tội phạm. Thế nên, Robert Pattinson sẽ phải thể hiện một phiên bản Batman non trẻ, bốc đồng và thiếu chín chắn hơn hẳn so với những người tiền nhiệm trước đó.

Ngay khi phim được công chiếu, hàng loạt các nhà phê bình cũng như fan hâm mộ của Batman đã dành cho Robert Pattinson những lời khen về diễn xuất. Anh mang tới một Batman hoàn toàn mới lạ, một thám tử đang truy lùng tội phạm. Theo Geek of Steel - "Robert Pattinson, trọn vẹn và hoàn hảo".

Batman chính thức khởi chiếu ở Việt Nam từ 04.03.2022.

https://afamily.vn/so-ke-loat-phim-dinh-dam-cua-robert-pattinson-lieu-batman-co-phai-dinh-nhat-2022030410321308.chn