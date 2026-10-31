Thay thế laptop bằng Galaxy Tab S12 Ultra: Trải nghiệm thực tế ra sao?

Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng thực tế với các tác vụ văn phòng, thiết bị này bộc lộ những điểm sáng đáng ghi nhận nhưng đồng thời cũng đi kèm một vài hạn chế về mặt thiết kế vật lý.

Màn hình rộng rãi và hiệu năng đáp ứng tốt công việc

Điểm thu hút nhất của thiết bị nằm ở tấm nền Dynamic AMOLED 2X kích thước lên đến 14,6 inch. Màn hình này mang lại màu sắc sinh động, chi tiết sắc nét và tần số quét 120Hz giúp các thao tác chuyển cảnh trở nên êm ái. Nhờ độ sáng cao, người dùng có thể mang máy ra không gian ngoài trời làm việc mà không gặp khó khăn khi quan sát nội dung.

Kích thước màn hình lớn kết hợp với phần mềm One UI 9 hỗ trợ rất tốt cho tính năng chia đôi hoặc chia ba không gian làm việc. Sự hỗ trợ của vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 giúp máy vận hành trơn tru cùng lúc trình duyệt Chrome, ứng dụng tài liệu Docs và phần mềm quản lý Asana mà không có dấu hiệu chậm trễ. Chế độ Samsung DeX mang lại giao diện cửa sổ quen thuộc, kết hợp cùng thời lượng pin có thể kéo dài cả tuần nếu duy trì cường độ sử dụng vài giờ mỗi ngày.

Ảnh: thegioididong.com

Những trở ngại khi sử dụng như một chiếc laptop thực thụ

Dù sở hữu phụ kiện bàn phím Pro có thiết kế bản lề gập thông minh và hành trình phím tốt, máy vẫn mang lại đôi chút khó khăn khi sử dụng lâu dài. Tổng trọng lượng của thiết bị và bàn phím lên tới 1,32 kg, khiến tổng thể trở nên khá cồng kềnh và chiếm nhiều diện tích khi cất vào túi xách cá nhân. Phần bàn di chuột hoạt động phản hồi chậm và thao tác nhấn vật lý đòi hỏi nhiều lực từ ngón tay.

Một điểm trừ khác là phần chân đế của bàn phím không cho phép thay đổi góc nghiêng linh hoạt như laptop thông thường. Điều này dễ dẫn đến tình trạng chói sáng khi ngồi ở những vị trí có nguồn sáng mạnh chiếu trực tiếp. Góc nghiêng cố định cũng khiến camera nhận diện khuôn mặt thường bị hướng lên trần nhà, trong khi cảm biến vân tay dưới màn hình hoạt động chưa thực sự nhanh nhạy.

Cân nhắc các phiên bản linh hoạt và cơ động hơn

Với những hạn chế về mặt kích thước của bản Ultra khi di chuyển liên tục, người dùng có thể cân nhắc các biến thể nhỏ gọn hơn để giảm bớt gánh nặng. Đơn cử như chiếc Samsung Tab S12 Plus , máy vẫn giữ được cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhưng thu gọn kích thước để dễ dàng cầm nắm bằng một tay.

Nếu tính chất công việc đòi hỏi phải truy cập mạng dữ liệu liên tục ở ngoài văn phòng, phiên bản Samsung Tab S12 Plus 5G sẽ là một lựa chọn cân bằng hơn rất nhiều. Nhìn chung, các dòng máy tính bảng Samsung này giải quyết tốt bài toán về trọng lượng mà vẫn duy trì được không gian hiển thị đủ dùng và hiệu suất xử lý công việc ổn định.

Ảnh: thegioididong.com

Thông tin giá bán và ưu đãi đi kèm

Hiện tại, thế hệ Galaxy Tab S12 đang được phân phối với mức giá ưu đãi tại hệ thống Thế Giới Di Động. Phiên bản Galaxy Tab S12 Ultra WiFi 12GB/256GB được bán với giá 34.990.000 đồng, trong khi bản Ultra 5G có giá 39.740.000 đồng. Đối với các phiên bản có kích thước gọn nhẹ hơn, bản Plus WiFi hiện có giá 30.240.000 đồng và bản Plus 5G là 33.090.000 đồng.

Khách hàng khi mua máy sẽ nhận được mức giảm ngay 3 triệu đồng và hưởng chính sách thu cũ đổi mới với khoản trợ giá lên đến 5 triệu đồng. Cùng với đó là hình thức trả chậm 0% kỳ hạn kéo dài đến 12 tháng và nâng tổng thời gian bảo hành của máy lên 24 tháng.

Hỗ trợ tối đa cho nhu cầu làm việc, người dùng còn được tặng bộ quà ứng dụng chuyên nghiệp trị giá đến 10.000.000 đồng, bao gồm LumaFusion, Goodnotes, Clip Studio Paint, Noteshelf3 và ArcSite. Thiết bị cũng đi kèm 6 tháng trải nghiệm miễn phí gói Google AI Pro với Gemini Intelligence, giúp người dùng rút ngắn thời gian xử lý thông tin và hỗ trợ sáng tạo nội dung hiệu quả.