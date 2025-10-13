Từ sáng nay (13/10) trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội có chia sẻ tin buồn về thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) khiến dư luận không khỏi xót xa, đau lòng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h30' chiều ngày 12/10, khi thầy Tuấn đang dọn dẹp nhà sau lũ tại thôn 8, xã Trung Giã (Hà Nội). Trong quá trình dọn nhà sau lũ, thầy Tuấn không may bị điện giật, qua đời. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo khiến nhiều đồng nghiệp, học trò bàng hoàng, xót thương.

Chia sẻ với VietNamNet, sáng 13/10, bà Nguyễn Thị Diệu Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn cho biết thầy Tuấn là giáo viên dạy bộ môn Công nghệ, công tác tại Trường THPT Sóc Sơn từ năm 2010 đến nay. Mấy ngày qua ngập lụt, nhà trường đã chủ động nhắn tin, gọi điện nhưng do nhà thầy mất điện nên không liên lạc được thường xuyên. Đến chiều 12/10, nhà trường nhận được thông tin đau lòng.

Bà Thanh cũng thông tin thêm trước khi lũ về nhà thầy Tuấn đang đào móng để làm nhà. Khi lũ về, khu vực đó như một cái ao. Hôm qua, trên nhà cũ nước đã rút hết, dọn nhà xong, thầy định bơm nước ra khỏi móng để tới đây thợ đến làm. Thế nhưng, không may, máy bơm rò điện dẫn tới tai nạn.

Được biết, lễ viếng thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn diễn ra từ 7h30 sáng nay 13/10.

Thông tin trên PLO,báo cáo nhanh từ chính quyền xã Trung Giã và Đa Phúc, trong những ngày qua, hầu hết các trường học trên địa bàn đều bị ngập. Do mất điện kéo dài, học sinh cũng không thể học trực tuyến.

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc đi lại, sinh hoạt, đặc biệt là đến trường của học sinh gặp nhiều trở ngại. Chính quyền hai xã đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau lũ, ưu tiên chuẩn bị các điều kiện an toàn để học sinh sớm trở lại học bình thường.