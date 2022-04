Thấy gì từ cuộc sống sau hôn nhân đối lập của 2 nàng BTV MC VTV nổi tiếng: Mai Ngọc và Hà My

"Cô gái thời tiết" MC, BTV nổi tiếng nhất VTV Nguyễn Mai Ngọc – Lựa chọn cháy hết mình khi ở đỉnh cao sự nghiệp, không hề giới hạn trải nghiệm bản thân.

Mai Ngọc hay còn gọi là Ngọc Xinh là một trong những MC nổi tiếng nhất trong dàn nữ BTV của VTV thời điểm hiện tại. Chị sở hữu ngoại hình long lanh với chiều cao 1m72, "khuôn trăng đầy đặn", ngũ quan xinh xắn, giọng nói dễ nghe, truyền cảm. ‘Cô gái thời tiết’ của VTV - Mai Ngọc đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Mai Ngọc gây ấn tượng sâu sắc với khán thính giả của đài truyền hình, khi tác nghiệp trong cơn bão cơn bão số 14 (bãi Haiyan/Bailu) lịch sử vào năm 2013, con bão đã càn quét qua các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Với thành công ban đầu khi chinh phục khán giả xem đài, nữ MC thời tiết đã nhanh chóng lăn xả vào những nhiệm vụ, bản tin nguy hiểm để đưa những thông tin nóng nhất đến người xem. Và những nỗ lực xứng đáng cũng đã giúp chị giành được những giải thưởng nổi bật của đài VTV như: Dẫn chương trình ấn tượng, Nữ MC xinh đẹp nhất VTV.

"Tôi quan niệm người dẫn chương trình không chỉ đơn thuần là đọc bản tin, mà là người kể chuyện, chia sẻ thông tin đến khán giả. Khi làm việc, tôi cháy với đam mê của mình. Với mỗi bản tin, dù chỉ lên sóng vài phút, tôi luôn cố gắng để làm chỉn chu nhất, tốt nhất". — Mai Ngọc chia sẻ.

Sau một thời gian công tác, đến tháng 12/2016 nữ MC khiến nhiều khán giả bất ngờ khi quyết định "về một nhà" với Doanh nhân Hoài Nam – người yêu, người bạn "trúc mã" đã đồng hành cùng chị trong hơn 10 năm thanh xuân. Được biết, gia đình chồng chị sở hữu một công ty tổ chức sự kiện và chuỗi nhà hàng buffet nổi tiếng trong việc đi tiên phong về mô hình buffet ở Hà Nội.

Đám cưới khủng của Mai Ngọc do chính công ty gia đình chồng thực hiện, được tổ chức tại nhà hàng lớn nhất của chuỗi nhà hàng buffet này tại Hà Nội. Không gian lộng lẫy, cầu kỳ của buổi tiệc cưới khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Cô gái thời tiết một thời giờ đã là "vợ người ta".

Sau khi trở thành "vợ người ta", "nữ thần" Mai Ngọc vẫn tiếp tục công tác tại đài truyền hình. Sau 5 năm dẫn dắt các bản tin thời tiết, đầu năm 2019, chị đã có một lựa chọn mới đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp, khi được chuyển sang vị trí mới cương với vai trò là BTV thời sự của VTV và dẫn chương trình Việt Nam Hôm Nay.

MC Mai Ngọc trở thành người dẫn chương trình của bản tin "Việt Nam hôm nay".

Sau 3 năm chuyển sang Ban Thời sự, đây là khoảng thời gian khán giả được chứng kiến sự trưởng thành không ngừng nghỉ của Mai Ngọc. Năm 2020, nữ BTV một lần nữa được gọi tên vào Top 5 người dẫn chương trình ấn tượng của VTV. Với bản thân Mai Ngọc, đây là niềm tự hào và kết quả cho nỗ lực bền bỉ của mình.

Bên cạnh công việc ở nhà đài quốc gia, Mai Ngọc cũng có thiên phú kinh doanh, khi chị là nhà sáng lập thương hiệu thời trang công sở cao cấp W. Hầu hết trang phục lên sóng của Ngọc đều xuất xứ từ chính thương hiệu của chị. Gout thời trang ổn áp, độc lập về kinh tế, gương mặt nổi bật cùng sự nghiệp BTV thăng hoa, cuộc sống của chị cũng do chính chị làm chủ.

"Hoa khôi Bản tin tài chính" Phạm Ngọc Hà My – Lựa chọn rời khỏi sóng truyền hình chuyên tâm trở thành hậu phương vững chắc cho vị hôn phu "triệu phú"

MC, BTV Phạm Ngọc Hà My hay còn gọi là Hà My sinh năm 1996, là một trong những gương mặt quen thuộc chuyên "trị" các chương trình kinh tế, tài chính (Money Weekly của VTV24) bản quyền chương trình thuộc về Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) của đài truyền hình quốc gia VTV.

Nhưng trước khi nổi tiếng trên sóng nhà đài và màn "hỏi vợ trên mây" lãng mạn của vị hôn phu triệu phú Hùng Đinh, BTV Hà My còn được biết đến khi lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 và đạt danh hiệu Hoa khôi Báo chí 2019. Ngoài ra năm 2017, Hà My được biết đến rộng rãi trên MXH với biệt danh "nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump" trong dịp ông Donald Trump đến Việt Nam dự APEC 2017.

Nữ sinh ngoại giao tặng hoa cho Tổng thống Donal Trump tại Hội nghị Apec.

Bằng vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt sáng và thanh thuần, học lực khủng, Hà My từng lọt top 15 Hoa Hậu Việt Nam 2018, Hoa Khôi Báo Chí 2019.

Màn "cầu hôn hề hước" đi vào lịch sử của chính MeyMey chia sẻ - Ảnh FBNV

Cặp đôi "trai tài – gái sắc" Hà My và triệu phú Hùng Đinh "có thời gian làm bạn rất lâu trước khi có những buổi hẹn hò riêng. Có thể nói trước khi là người yêu thì chúng em giống như là bạn bè thân và là tri kỉ của nhau" - My chia sẻ. Mặc dù xôn xao cộng đồng mạng với màn "chốt đơn" nhanh gọn lẹ, cặp đôi vẫn chưa thể có một đám cưới để chính thức do tình hình dịch phức tạp. Nhưng có vẻ như chàng đã nhanh chóng thực hiện điều răn của ông bà thời xưa "bắt vợ là bắt liền tay", rước nàng về dinh, khi mới đây nữ MC xinh đẹp thông báo đã mang thai em bé đầu lòng được 4 tháng.

Cả hai đã sống chung, thường đi du lịch cùng nhau và chuẩn bị đón em bé đầu lòng.

Ngay sau khi nhận lời cầu hôn đình đám, nữ MC vẫn công tác tại đài. Tuy nhiên gần đây trên trang cá nhân và Youtube riêng của BTV Hà My cô đã thông báo là chọn ngã rẽ mới, khi quyết định rời khỏi sóng truyền hình quốc gia. Mặc dù rất trân trọng và tiếc nuối khi rời khỏi công việc yêu thích, tạm gác sự nghiệp riêng để chu toàn cuộc sống cá nhân.

"Nếu mọi người hỏi mình có tiếc không thì câu trả lời là có. Mình đã có 1 show riêng của mình, đã được tương tác với khán giả và nhận được sự yêu thương của mọi người. Ra đi và để lại đứa con tinh thần của mình chắc chắn sẽ buồn chứ. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải có những sự hy sinh như vậy để hướng tới những mục đích cao cả và lớn lao hơn", BTV Hà My chia sẻ.

Mới đây cũng trên trang cá nhân cựu MC VTV cũng hé lộ thông tin sẽ cùng chồng sắp cưới thực hiện một dự án startup mới và cô đang nắm giữ vị trị CEO.

Tổng hợp

https://afamily.vn/thay-gi-tu-cuoc-song-sau-hon-nhan-doi-lap-cua-2-nang-btv-mc-vtv-noi-tieng-mai-ngoc-va-ha-my-20220406171828156.chn