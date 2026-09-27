Thầy dạy lái tử vong sau va chạm với xe tải

Theo tìm hiểu của phóng viên, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông vào khoảng 19h45 ngày 26/9, trên tỉnh lộ 276 mới (đường dẫn đi cầu Kinh Dương Vương, qua thôn Thượng, xã Phật Tích, thành phố Bắc Ninh). Theo đó, xe ô tô biển số 99A-295.XX là xe tập lái, do chị Phạm Thị H. (trú tại thành phố Hà Nội) điều khiển, chở theo ông Phạm Đăng T. (trú tại thành phố Bắc Ninh), giáo viên dạy lái xe.

Khi đang lưu thông, xe tập lái xảy ra va chạm với một xe cơ giới khác đi cùng chiều. Sau đó, xe tập lái lao sang chiều đường ngược lại thì va chạm với xe ô tô tải biển số 99C-105.XX, do anh Lê Văn H (trú tại thành phố Bắc Ninh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ông Phạm Đăng T. , giáo viên dạy lái xe tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị Phạm Thị H. bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Tại hiện trường, xe tập lái bị biến dạng nghiêm trọng, phần đầu và phần đuôi gần như bị vò nát sau cú va chạm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.