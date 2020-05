Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại tình huống khá nguy hiểm.

Thấy cô gái đứng chơi vơi ngoài lan can cầu, chàng trai bất ngờ ôm chặt, diễn biến sau đó khiến nhiều người thót tim

Theo đó, một cô gái trẻ dường như đang có tâm trạng bất an, cô gái này đứng ra ngoài lan can cầu, người dựa hờ vào cột và không nói gì. Số đông người chứng kiến cho rằng, rất có thể cô gái này đang có ý định tự tử. Trên cầu, người dân tích cực khuyên can, dưới sông cũng có thuyền bè chờ cứu hộ sẵn nhưng cô gái không phản ứng.

Khi thấy cô gái đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, một nam thanh niên đã bất ngờ xông lại, ôm chặt lấy cô gái, trong khi những người đàn ông khác hỗ trợ lôi cô vào bên trong để cô gái được an toàn.

Thấy vậy, cô gái này vẫn ra sức ôm chặt cột và chống cự quyết liệt. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, bằng sự hỗ trợ của nhiều người, cô gái đã được đưa vào nơi an toàn.

Ngay sau khi đoạn clip này được đăng tải trên mạng xã hội, tình huống này đã khiến nhiều người xem thót tim và bàn tán xôn xao:

- "Cô gái này bị sao thế nhỉ? Chắc có tâm trạng gì chứ người bình thường ai lại leo ra nơi nguy hiểm như thế? Cảnh giằng co của đôi bên khiến mình thót cả tim".

- "May mà anh chàng kia nhanh trí, xử lý nhanh chứ không thì cô gái có thể ngã xuống dưới bất cứ lúc nào, độ cao như vậy thì có cứu được mạng cũng không nói trước được gì".

- "Haiz, nghĩ chán thật, chẳng hiểu bạn nữ nghĩ gì mà buồn chán thì đòi đi quyên sinh, dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh sống chứ, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà".

Được biết, sự việc xảy ra trên cầu Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.