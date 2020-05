Thấy cá to bơi ngập trên mương cạn ở Nhật mà không ai bắt, chàng trai người Việt bất ngờ hơn khi biết được lý do

Cá om dưa, cá kho, cá rán, cá sốt cà chua,... là những món ăn quen thuộc mà ngon miệng được chế biến từ cá mà người Việt hầu như đều yêu thích. Không những ngon miệng mà cá còn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Những loại cá sông, cá đồng này hầu như được nuôi từ ao, hồ hoặc thuận theo tự nhiên và được người dân đánh bắt khá thường xuyên.

Thế nhưng, ở một số nơi, cá sông, cá đồng đôi khi lại không phải nguồn thức ăn được "ưa chuộng quá" như ở Việt Nam. Điển hình như mới đây, một chàng trai người Việt sang Nhật học tập và làm việc đã vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng những con cá to bằng cổ chân bơi lội tung tăng dưới mương nước khá cạn mà tuyệt nhiên không ai bắt.

Anh chàng liền quay lại đoạn clip ngắn và đăng lên mạng xã hội với nội dung: "Có ai từ khi sang Nhật chưa ăn bé này không ạ?".

Thấy cá to bơi đầy dưới mương cạn ở Nhật mà không ai bắt, chàng trai người Việt bất ngờ hơn khi biết được lý do

Từng con cá to như bắp chân người tung tăng bơi lội dưới mương nước mà không 1 ai... "nhòm ngó".

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều bạn trẻ - trong đó có du học sinh Việt tại Nhật đã giải thích thắc mắc này cho anh chàng. Nhiều người cho rằng, ở Nhật, cá dưới mương khá nhiều nhưng không phải món khoái khẩu như Việt Nam, người Nhật họ ưa chuộng cá biển nhiều hơn cá sông, cá đồng:

- "Ở Việt Nam mình thấy thế này thì quý chứ ở Nhật thì bình thường thôi, mình từng chứng kiến, ban đầu cũng ngạc nhiên như bạn vậy. Vì ở Nhật họ quan niệm chỉ đồ trong siêu thị mới là thực phẩm sạch. Họ không ăn mấy loại cá này với hoa quả ở đường đâu".

- "Theo đánh giá cảm nhận của bản thân mình thì chắc do cá chép Nhật thịt nhạt, không có vị ngọt đậm như chép tự nhiên ở Việt Nam nên họ không ăn, nói chung chỉ ăn tạm thôi, không có gì đặc sắc cả".

- "Ôi cá to thế, nhìn mương cạn thế này thì bắt đơn giản nhỉ? Người Việt mình thấy chắc thì thích thôi chứ bên này người Nhật sợ cá dễ nhiễm phóng xạ và kim loại nặng nên không ăn đâu".

- "Bên Nhật không ăn cá chép nhé vì cá đó tượng trưng cho tài lộc của họ nên họ không ăn".

- "Chỉ là người Nhật họ không ăn cá nước ngọt thôi, mình thấy cả cá Koi bơi đầy mương ở Nhật ấy. Ở Nhật có vẻ ưa chuộng cá biển hơn".

Mặc dù không rõ lý do là gì khi ở Nhật cá to bằng bắp chân vẫn bơi lội tung tăng mà chẳng có ai "săn bắt", song hình ảnh đáng yêu và có phần khác lạ này so với ở Việt Nam vẫn đang là đề tài khiến dân mạng bàn tán sôi nổi.