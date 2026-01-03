Thầy bói lấy trộm điện thoại sau khi phán khách gặp vận rủi, mất đồ có giá trị ngày đầu năm

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h06 sáng ngày 1/1/2026, đối diện chùa Wat Chaimongkol, một ngôi chùa hoàng gia ở khu vực Nam Pattaya, tỉnh Chonburi. Cảnh sát đồn Pattaya City nhận được tin báo về một vụ trộm liên quan đến chiếc iPhone 13 Pro trị giá khoảng 20.000 baht, tương đương 580 USD.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ và người dân xung quanh đã khống chế nghi phạm. Người này được xác định là Udomsap Mueangkaew, 38 tuổi, hành nghề xem bói. Cảnh sát đã thu hồi được chiếc điện thoại bị đánh cắp của nạn nhân, giấu bên trong một chiếc túi đeo vai màu nâu của nghi phạm. Chiếc điện thoại được che kín trong một hộp đựng khẩu trang.

Nạn nhân, được xác định tên Pim, 19 tuổi, cho biết người đàn ông này ăn mặc và nói chuyện như một người già, ngồi trên tấm chiếu trải trên vỉa hè đối diện ngôi chùa và mời chào người qua đường xem bói. Vì động lòng thương và muốn làm việc thiện trong ngày đầu năm mới, cô đã đồng ý.

Trong lúc xem bói bằng bài, người đàn ông nói rằng Pim sắp gặp vận rủi và sẽ mất một tài sản có giá trị, đồng thời gợi ý cô trả thêm tiền để hóa giải. Pim từ chối vì cho rằng điều đó không cần thiết.

Sau khi buổi xem bói kết thúc và Pim chuẩn bị quay về nơi ở, cô phát hiện chiếc điện thoại đặt bên cạnh mình trong lúc xem bói đã biến mất. Trong khi đó, người thầy bói vẫn tiếp tục khoe khoang về độ chính xác trong những lời tiên đoán của mình, thậm chí còn mô tả ngoại hình của “kẻ trộm” mà ông ta cho là đã lấy điện thoại.

Nghi ngờ có điều bất thường, Pim đã nhờ các nhân viên cứu hộ và người dân xung quanh kiểm tra đồ đạc của người đàn ông này. Kết quả, chiếc điện thoại của cô được phát hiện trong túi xách của nghi phạm. Cảnh sát ngay lập tức được gọi đến hiện trường.

Trước các bằng chứng, Udomsap thừa nhận đã lấy trộm điện thoại. Ông ta khai đây là lần phạm tội đầu tiên và cho biết bản thân cần tiền chi tiêu trong dịp năm mới. Dù đã xin lỗi và đề nghị nạn nhân không truy cứu trách nhiệm hình sự, Pim vẫn kiên quyết yêu cầu xử lý theo pháp luật để tránh việc người khác tiếp tục trở thành nạn nhân.

Hiện cảnh sát đã tạm giữ Udomsap cùng tang vật là chiếc điện thoại và các dụng cụ hành nghề xem bói. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật Thái Lan.

Nguồn: Khaosod