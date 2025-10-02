Mới đây, câu chuyện một phụ nữ đã bị mất tài sản sau một pha dàn cảnh tinh vi khiến nhiều người quan tâm. Đây cũng là lời nhắc nhở cho những vị khách du lịch nói riêng và người dân nói chung khi ra nơi đông người để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ bất lương.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc mới xảy ra tại thành phố Pattaya, tỉnh Chon Buri của Thái Lan. Theo đó, một cô gái người Thái Lan khi thấy bạn trai mình - một người đàn ông ngoại quốc đang ẩu đả với một người nước ngoài khác thì đã đi ra can thiệp, cố gắng kéo bạn trai ra khỏi cuộc xô xát.

Cô gái áo đen đang can thiệp khi thấy bạn trai (áo phông xanh) ẩu đả với người đàn ông khác.

Người ta nhìn thấy bên cạnh cô gái áo đen là một phụ nữ khác, trông có vẻ như đang hỗ trợ, nhưng hóa ra người này lại lợi dụng sự mất cảnh giác của đối phương để trục lợi. Giữa lúc hỗn loạn, cô gái đã đánh rơi túi xách đeo vai xuống đường và chiếc túi đã nhanh chóng biến mất. Nạn nhân đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ trang tin tức Facebook AEC News Pattaya sau khi bị mất túi xách. Cô đã báo cáo vụ trộm với Đồn Cảnh sát Mueang Pattaya nhưng hy vọng cộng đồng mạng có thể giúp xác định nghi phạm nhanh hơn.

Video từ camera an ninh đã xác nhận những nghi ngờ của cô gái, khi xuất hiện 2 người khả nghi bị cáo buộc âm mưu trộm cắp chiếc túi xách của cô.

Chiếc túi xách đen của cô gái đã rơi xuống khi cô xông vào can thiệp.

Trong đoạn phim camera an ninh do nạn nhân chia sẻ, bạn trai người nước ngoài của cô, mặc áo phông xanh, được nhìn thấy đang ẩu đả với một người nước ngoài khác mặc áo sơ mi trắng bên ngoài một quán bar gần quầy đổi tiền. Địa điểm chính xác của vụ việc không được tiết lộ. Người phụ nữ, mặc áo đen và quần jean thì đang cố gắng kéo bạn trai ra khỏi cuộc ẩu đả nên không chú ý đến chiếc túi xách đen của mình đã rơi xuống đường.

Chiếc túi bị ném về một chỗ khác, nơi có người đàn ông nhặt lấy.

Một người phụ nữ mặc trang phục màu nâu, ban đầu xuất hiện để có vẻ như giúp tách hai người đàn ông ra. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng chuyển sự chú ý sang chiếc túi bị rơi, rồi ném nó sang một bên một cách khó hiểu. Cô ta ném chiếc túi về phía khu vực có một số xe máy và một xe bán đồ ăn đường phố đang đậu.

Một người đàn ông bán đồ ăn đáng ngờ khác đã nhặt chiếc túi, đặt lên giỏ xe máy, rồi sau đó chuyển nó sang xe đẩy của mình. Có vẻ như anh ta là đồng bọn của người phụ nữ mặc váy nâu.

Nạn nhân không tiết lộ những đồ vật bên trong túi hoặc giá trị của số đồ bị mất. Cho đến nay, vẫn chưa có cập nhật nào từ cảnh sát hoặc bất kỳ thông tin mới nào cho biết người phụ nữ đã lấy lại được chiếc túi xách hay chưa.