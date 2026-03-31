Mới đây, những tin nhắn riêng tư do Leeteuk (Super Junior) gửi cho các cô gái đã được lan truyền trên mạng. Cụ thể, thủ lĩnh Super Junior gửi tin nhắn chào hỏi 1 cô gái yêu thích xe hơi. Leeteuk khoe mình đang chờ nhận xe Porsche 992 và mời cô gái đi dạo khi anh nhận được xe. Đáp lại, cô gái khéo léo từ chối lời mời đi chơi riêng tư bằng cách hướng Leeteuk tham gia câu lạc bộ những người yêu thích xe hơi.

Cư dân mạng nhanh chóng nổ ra tranh cãi. Đây không phải lần đầu tiên Leeteuk bị bắt gặp gửi tin nhắn riêng cho những cô gái nổi tiếng và không nổi tiếng. Vào năm 2018, Leeteuk đã nhắn tin làm quen với đàn em kém 13 tuổi Yeonwoo (MOMOLAND) nhưng lại nhắn nhầm vào tài khoản fanpage. Trước đó trên chương trình Strong Hearts , nữ diễn viên Kang Ye Sol và Dasom (SISTAR) tiết lộ thủ lĩnh Super Junior nhắn tin cho họ lúc 3-4h sáng.

Leeteuk bị vạch trần nhắn tin tán tỉnh gái trẻ mê xe hơi.

Nhiều netizen chỉ trích, cho rằng Leeteuk "có ý đồ đen tối", tán tỉnh gái trẻ thô thiển: "Thật là khó chịu khi anh ta cứ nhắn tin lung tung, và tôi sắp phát điên vì ghét cái kiểu nói chuyện của anh ta, cứ như một ông già vậy", "Anh ta vẫn không thay đổi… Thật nông cạn khi anh ta chỉ gửi tin nhắn cho người bình thường, chứ không phải người nổi tiếng vì sợ gây ra tin đồn", "Kim Heechul và Leeteuk quả thật có cuộc sống dễ dàng, dù họ có gây rắc rối bao nhiêu lần đi nữa, các công ty truyền hình vẫn tiếp tục thuê họ", “Thật đáng xấu hổ”, "Không chỉ một hay hai người đâu", "Anh ta luôn viện cớ bị hack… Nếu không muốn bị bắt gặp thì nên tạo tài khoản mới đi"...

Ngược lại, nhiều fan lên tiếng bênh vực Leeteuk. Fan cho rằng ở độ tuổi của Leeteuk, anh vẫn đang sống độc thân và có quyền nhắn tin, tìm hiểu nhiều cô gái. Ngôn từ của Leeteuk trong các tin nhắn cũng rất lịch sự chứ không suồng sã, thô thiển như cách những người chỉ trích anh nói.

Hành động của Leeteuk gây ra nhiều tranh cãi.

Được mệnh danh là "vị trưởng nhóm huyền thoại" của làn sóng Hallyu, Leeteuk (tên thật là Park Jungsoo, sinh năm 1983) là người đã chèo lái con thuyền Super Junior đi qua hai thập kỷ đầy thăng trầm của Kop. Ra mắt vào năm 2005, anh không chỉ là "linh hồn" dẫn dắt nhóm nhạc đông dân nhất thời bấy giờ mà còn tự thiết lập cho mình một vị thế riêng biệt trong vai trò MC trong nhiều chương trình giải trí. Với lối dẫn dắt duyên dáng, thông minh và khả năng ứng biến nhạy bén, Leeteuk đã trở thành gương mặt quen thuộc trong hàng loạt chương trình ăn khách như Star King , Strong Heart hay I Can See Your Voice .

Tính đến năm 2026, sau cột mốc kỷ niệm 20 năm hoạt động rực rỡ, anh vẫn là biểu tượng của sự tận hiến, người sẵn sàng lùi lại phía sau để các thành viên tỏa sáng nhưng cũng là lá chắn vững chãi nhất bảo vệ thương hiệu "Super Junior" trước mọi biến động của thời gian.

Đằng sau nụ cười rạng rỡ và sự hoạt ngôn trên sân khấu là một tâm hồn từng chịu nhiều thương tổn sâu sắc, khiến công chúng không khỏi xót xa và cảm phục. Cha mẹ anh ly hôn khi anh còn nhỏ, anh là con út trong gia đình và có một người chị gái là nữ diễn viên kiêm ca sĩ Park In Young. Năm 2014, trong thời gian anh nhập ngũ, cha anh đã giết ông bà nội rồi tự vẫn, khiến Leeteuk vô cùng đau khổ. Hiện tại ở tuổi 42, Leeteuk vẫn chưa công khai hẹn hò, anh sống một mình bên cún cưng.

Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo