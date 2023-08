Thành viên nào giàu nhất trong BLACKPINK?

BLACKPINK là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất từ trước đến nay của Kpop. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, nhóm kiếm được hàng trăm triệu USD từ các sản phẩm âm nhạc, chuyến lưu diễn, hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu cao cấp toàn cầu.

4 thành viên BLACKPINK sở hữu khối tài sản hàng triệu USD.

Theo WealthyPersons.com, giá trị tài sản ròng của BLACKPINK khoảng 24 triệu USD/năm, mỗi thành viên sẽ mang về 6 triệu USD/năm.

Theo ước tính của Celebrity Networth, các thành viên BLACKPINK có tổng tài sản khoảng 62 triệu USD. Các thành viên của BLACKPINK được trả lương như nhau nhưng giá trị ròng của mỗi người lại khác nhau, dựa trên thương hiệu cá nhân.

Jisoo - 20 triệu USD

Theo SCMP, Jisoo hiện được cho là thành viên giàu nhất BLACKPINK với tài sản khoảng 20 triệu USD. Không chỉ tham gia các hoạt động nhóm, Jisoo vừa ra mắt solo và tham gia diễn xuất.

Sau vai khách mời trong một số loạt phim như The Producers (2015) và Arthdal Chronicles (2019), cô đã có được vai chính đầu tiên trong Snowdrop vào 2022. Bộ phim đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, đưa cô trở thành ngôi sao đang lên trong của làn sóng truyền hình Hàn Quốc.

Jisoo là thành viên giàu nhất của BLACKPINK.

Jisoo cũng là một trong những ngôi sao Hàn Quốc có nhiều hợp đồng quảng cáo. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, cô đã xuất hiện trong các quảng cáo của LG, Nikon và Samsonite. Sau đó, Jisoo trở thành Đại sứ của Dior và cũng có nhiều hợp đồng lớn với Cartier cũng như Kiss Me.

Rosé - 18 triệu USD

Đứng vị trí thứ hai là Rosé, giọng ca chính của nhóm. Rosé được chọn làm Đại sứ cho Tiffany & Co và khởi động sự nghiệp solo của mình với album “R”. Đĩa đơn chính "On the Ground" đã trở thành video được xem nhiều nhất củ một nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong 24 giờ trên YouTube vào thời điểm đó và đạt vị trí thứ 70 trên Billboard Hot 100.

Năm 2020, cô cũng trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Yves Saint Laurent. Rosé cũng hợp tác với các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Kiss Me và Perfect World Mobile.

Rosé đứng thứ hai với khối tài sản lên đến 18 triệu USD.

Ngoài ra, Rosé còn sở hữu một trong những căn hộ có tầm nhìn đẹp nhất Seoul thuộc quận Yongsan. Căn hộ của Rosé nằm ở một trong những tầng trên cùng có giá trị khoảng 9,5 tỷ won (hơn 171 tỷ đồng). Với những hoạt động năng nổ ở nhiều lĩnh vực, Rosé sở hữu khối tài sản lên đến 18 triệu USD.

Lisa - 14 triệu USD

"Em út" Lisa được cho là sở hữu khối tài sản ròng trị giá 14 triệu USD. Đó là tài sản tích lũy từ việc ca hát , tham gia nhiều chương trình truyền hình như Real Man 300 & Youth With You và đại diện cho nhãn hàng.

Đứng thứ ba là Lisa với tài sản trị giá 14 triệu USD.

Lisa là Đại sứ toàn cầu của các thương hiệu lớn như Celine, Bulgari và MAC cũng như các thương hiệu ở quê nhà như nhà điều hành điện thoại di động lớn nhất Thái Lan AIS.

Theo truyên thông Hàn Quốc, mức phí của Lisa không dưới 5 con số, ước tính ít nhất là 300.000 USD cho mỗi buổi biểu diễn và 600.000 USD cho mỗi lần hợp tác. Với tư cách là một trong những ngôi sao K-pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, Lisa còn đã kiếm được tới 200.000 USD cho mỗi bài đăng được tài trợ.

Gần đây, Lisa vừa mua căn biệt thự 2 tầng tại Seongbuk-dong ở Seoul, Hàn Quốc. Ngôi nhà này trị giá 7,5 tỷ won (hơn 142 tỷ đồng).

Jennie - 10 triệu USD

Jennie sinh ra trong một gia đình giàu có với mẹ là cổ đông của CJ E&M, một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. CJ E&M là công ty mẹ của Mnet và tvN. Tuy nhiên Jennie đã kiếm được tài sản riêng bắt đầu từ khi mới 14 tuổi.

Ngoài các hoạt động của nhóm, Jennie là thành viên đầu tiên tách ra solo với bản hit Solo vào năm 2018. Đĩa đơn ăn khách đã vượt mốc 300 triệu lượt nghe trên Spotify vào tháng 7/2021 và 800 triệu lượt xem trên YouTube vào tháng 3/2022.

Cô đã làm nên lịch sử với tư cách là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên và nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt được các cột mốc này.

Jennie sở hữu tài sản lên đến 10 triệu USD.

Bên cạnh âm nhạc, Jennie còn được săn đón ở lĩnh vực thời trang. Cô được mệnh danh là "Chanel sống" khi trở thành Đại sứ toàn cầu của nhà mốt Pháp. Jennie cũng là gương mặt đại diện cho Calvin Klein, mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc Hera, Samsung Galaxy và Lotte Conf Candy. Cô cũng hợp tác với thương hiệu kính mắt cao cấp của Hàn Quốc, Gentle Monster để cho ra mắt dòng kính mắt bán chạy. Với chi phí ước tính lên tới 800.000 USD cho mỗi hợp đồng, Jennie đã thu về hàng triệu USD từ những lần hợp tác này.

Jennie còn sở hữu căn biệt thự ở khu Hannam-dong - một trong những khu phố giàu có nhất ở Seoul. Nhà của Jennie có giá 5,5-6,5 tỷ won (khoảng 99-116 tỷ đồng).