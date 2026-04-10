Doanh nghiệp này hiện có 36 địa điểm kinh doanh trên cả nước, gồm 17 điểm tại miền Bắc, 7 điểm tại miền Trung và 12 điểm tại miền Nam.

Một địa điểm kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ của Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry)

Qua thanh tra, cơ quan chức năng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động của công ty. Doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất; số liệu báo cáo chưa chính xác.

Ngoài ra, công ty còn gửi chậm các báo cáo liên quan đến giao dịch giá trị lớn và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chậm thông báo thay đổi thông tin đầu mối phụ trách công tác này. Doanh nghiệp cũng bị xác định kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và không nộp phụ lục theo quy định.

Cơ quan thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi như không báo cáo đúng hạn, báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về phòng, chống rửa tiền và cung cấp số liệu không chính xác từ hai lần trở lên trong năm tài chính.

Đồng thời, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực yêu cầu công ty thực hiện các kiến nghị nhằm khắc phục tồn tại, bảo đảm hoạt động đúng quy định pháp luật.