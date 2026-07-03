Khi kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học (Gaokao) năm 2026 được công bố, cái tên Xu Ke nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông Trung Quốc.

Theo thông tin từ Trường THPT Chí Lâm (tỉnh Chiết Giang), Xu Ke là thí sinh duy nhất trong hơn 7,2 triệu thí sinh làm đề thi quốc gia số I đạt điểm tuyệt đối 150/150 môn Toán. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi đề Toán năm nay được nhiều giáo viên nhận định là có độ khó cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ngay sau khi kết thúc môn thi, chủ đề về độ khó của đề Toán đã thu hút hàng triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều thí sinh cho rằng những câu đầu không quá phức tạp, nhưng phần tự luận, đặc biệt là bài toán cuối về hàm số theo cách xây dựng mới, đòi hỏi khả năng tư duy và lập luận ở mức rất cao.

Theo định hướng của ban ra đề, kỳ thi năm nay không khuyến khích học thuộc hay luyện theo các dạng bài quen thuộc. Thay vào đó, thí sinh phải biết vận dụng kiến thức nền tảng để giải quyết những tình huống mới. Với cấu trúc này, nhiều giáo viên đánh giá việc đạt trên 135 điểm đã là thành tích xuất sắc.

Chính vì vậy, điểm số tuyệt đối của Xu Ke khiến không ít người bất ngờ. Trái với niềm vui vỡ òa của thầy cô và gia đình, nam sinh lại đón nhận kết quả khá bình thản. Xu Ke cho biết, sau khi hoàn thành bài thi, em đã tự chấm lại bài làm và tin rằng mình có khả năng đạt điểm tối đa nên không quá bất ngờ khi biết kết quả.

Đằng sau thành tích ấy là nhiều năm theo đuổi Toán học một cách bền bỉ. Ngay từ khi còn học tiểu học, Xu Ke đã bộc lộ niềm yêu thích với các con số. Khi vào THPT, em được tuyển vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi và bắt đầu tiếp cận chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho những học sinh có năng khiếu đặc biệt.

Năm 2025, Xu Ke giành Huy chương Vàng Olympic Toán học Trung Quốc (CMO) – một trong những sân chơi danh giá nhất dành cho học sinh phổ thông. Dù không giành được suất vào đội tuyển quốc gia dự Olympic Toán quốc tế, nam sinh coi đó là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân thay vì thất vọng.

Không lâu sau, Xu Ke vượt qua kỳ tuyển chọn khắt khe để được nhận vào Lớp tinh hoa Toán học Khâu Thành Đồng của Đại học Thanh Hoa, chương trình đào tạo dành cho những học sinh có năng lực nghiên cứu Toán học nổi bật.

Điều đáng chú ý là Xu Ke không cho rằng thành công đến từ việc học quá nhiều hay chạy theo điểm số.

Theo nam sinh, yếu tố đầu tiên là phải thực sự yêu thích môn học. Chỉ khi có hứng thú, học sinh mới đủ kiên trì dành hàng nghìn giờ để khám phá những bài toán khó mà không cảm thấy áp lực.

Bí quyết thứ hai là xây dựng nền tảng kiến thức thật vững. Xu Ke tin rằng hầu hết những bài toán được xem là "đánh đố" thực chất đều phát triển từ các khái niệm cơ bản. Khi hiểu bản chất vấn đề, học sinh sẽ không bị lúng túng trước những dạng đề hoàn toàn mới.

Cuối cùng là giữ tâm lý ổn định trong phòng thi. Theo em, nhiều thí sinh mất điểm không phải vì thiếu kiến thức mà vì quá căng thẳng, dẫn đến những sai sót đáng tiếc ở các câu hoàn toàn có thể giải được.

Sau kỳ thi, thay vì lên kế hoạch nghỉ ngơi hay du lịch như nhiều bạn cùng trang lứa, Xu Ke cho biết sẽ tiếp tục tự học Toán cao cấp để chuẩn bị cho chương trình đại học.

Nam sinh cũng khẳng định mình không đặt ra mục tiêu phải đạt thêm bao nhiêu giải thưởng hay thành tích trong tương lai.

"Mình chỉ hy vọng có thể thực sự hiểu và làm chủ Toán học", Xu Ke chia sẻ. Trong bối cảnh các kỳ thi ngày càng đề cao năng lực tư duy thay vì học thuộc, câu chuyện của Xu Ke không chỉ là thành tích của một thủ khoa đặc biệt. Đó còn là minh chứng rằng niềm đam mê, nền tảng kiến thức vững chắc và sự kiên trì mới là "công thức" giúp chinh phục những bài toán khó nhất.

(t/h)