Thánh thần thiên địa ơi phim Hàn mới chiếu đã phá kỷ lục 2026: Cặp chính diễn hay quá thể, dại gì mà không xem

Bộ phim cổ trang The King's Warden (tựa Việt: Người đàn ông sống cùng vua) thu hút hơn 760.000 lượt khán giả, theo số liệu do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc công bố vào thứ Hai (9/2), vững vàng chiếm lĩnh ngôi vương phòng vé.

Tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Jang Hang Jun, với sự góp mặt của bộ đôi ngôi sao Park Ji Hoon và Yoo Hae Jin, đã chính thức vượt mốc 1 triệu lượt khán giả chỉ sau 5 ngày ra mắt. Bộ phim đang tạo nên một cơn sốt mạnh mẽ, hứa hẹn viết lại các kỷ lục của điện ảnh Hàn Quốc.

Theo thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc công bố ngày 9/2, trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 2 (từ ngày 6 đến 8/2), The King's Warden đã ghi nhận 761.831 lượt xem từ thứ Sáu đến Chủ nhật, qua đó vững vàng chiếm lĩnh ngôi vương phòng vé và nâng tổng lượng khán giả tích lũy lên hơn 1 triệu người.

Thành tích này không chỉ thiết lập kỷ lục doanh thu cuối tuần cao nhất đối với các phim ra mắt năm 2026, mà còn vượt xa các đối thủ nặng ký cùng thời điểm như Avatar: Fire and Ash (630.000 lượt) hay bản Hàn của Us and Them (340.000 lượt). Đáng chú ý, phim còn dễ dàng phá vỡ kỷ lục mở màn trước đó của nam chính Yoo Hae Jin trong tác phẩm Black and White Informant.

Trước đó, The King's Warden cũng dẫn đầu BXH tỉ lệ đặt vé theo thời gian thực với 17,4% dựa trên số liệu chính thức từ KOFIC (Korean Film Council: Ủy ban Điện ảnh Hàn Quốc). Số liệu được KOFIC tổng hợp từ toàn bộ hệ thống rạp trên khắp Hàn Quốc, và được cập nhật theo thời gian thực.

Ra rạp từ thứ Tư, The King's Warden tái hiện các sự kiện lịch sử dưới góc nhìn hư cấu. Lấy bối cảnh năm 1457 tại Cheongnyeongpo, tỉnh Gangwon, bộ phim xoay quanh mối nhân duyên bất ngờ giữa trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hae Jin) và vị vua trẻ bị phế truất Lee Hong Wi (Park Ji Hoon) trong thời gian ngài bị lưu đày.

Lịch sử ghi chép rằng vua Đoan Tông (Lee Hong Wi) lên ngôi khi mới 12 tuổi nhưng nhanh chóng bị chú ruột là Thái tử Suyang phế truất và bị đày đến Cheongnyeongpo. Trong phim, Eom Heung Do là một trưởng làng nhiệt huyết, người chủ động xin biến ngôi làng heo hút của mình thành nơi lưu đày nhằm vực dậy tương lai cho dân làng. Tại đây, ông đã gặp và gắn bó với vị vua trẻ trong những giây phút cuối đời đầy cảm động. Sự kết hợp giữa bi kịch thời đại và hơi ấm tình người được đan xen tinh tế, tạo nên một câu chuyện sâu sắc, chạm đến trái tim người xem.

Bên cạnh hai nam chính, tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Yoo Ji Tae, Jeon Mi Do, Lee Joon Hyuk, Ahn Jae Hong…

Không chỉ thành công về mặt doanh thu, The King's Warden còn đang nhận về những phản hồi bùng nổ trên các nền tảng đánh giá phim tại Hàn Quốc. Phim đạt 9,19 điểm trên Naver, trong khi chỉ số Golden Egg của CGV lên tới 97%, một con số cực kỳ ấn tượng. Nhiều khán giả để lại bình luận như: "Một bộ phim vừa hài hước vừa lấy đi nước mắt, thực sự đáng đồng tiền bát gạo" hay "Đây chắc chắn là lựa chọn số một để đưa cha mẹ đi xem trong dịp Tết này".

Giới chuyên môn nhận định, đà tăng trưởng doanh thu hiện tại của The King's Warden có nhiều nét tương đồng với siêu phẩm triệu vé The King and the Clown trước đây. Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang cận kề, cơn sốt phim cổ trang này được dự đoán sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành tác phẩm đầu tiên đạt 10 triệu lượt xem trong năm 2026.