Thành phố trong tôi #MyHoChiMinh #MyCity - Câu chuyện của những người giữ nhịp sống thành phố

Chiến dịch "Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity" được Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phát động không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà là hành trình kết nối cảm xúc, lan tỏa tình yêu với thành phố mang tên Bác. Thông qua lăng kính của những người làm báo hình và cộng đồng, chiến dịch khơi dậy niềm tự hào, tình gắn bó, để mỗi người dân đều trở thành một "người kể chuyện" cho thành phố của chính mình.



Nhịp sống thành phố qua bản tin mỗi ngày

Thành phố Hồ Chí Minh — nhịp tim không bao giờ ngừng của đất nước. Ở nơi này, mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng rao quen thuộc, dòng người tấp nập trên những con đường rợp nắng và kết thúc bằng ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt sông Sài Gòn. Mỗi ngày, từng chuyển động nhỏ của thành phố đều được khắc họa chân thực qua những bản tin của HTV - nơi ghi lại hơi thở, niềm vui, nỗi lo, và cả khát vọng sống của hàng triệu con người.

Từ những câu chuyện bình dị về người lao động, những sáng kiến mới của thanh niên, cho đến các công trình thay da đổi thịt từng ngày - tất cả đều hiện lên trong từng khung hình. Mỗi bản tin không chỉ là thông tin, mà là một lát cắt sống động của cuộc đời, nơi khán giả cảm nhận được nhịp sống của một đô thị năng động, nghĩa tình và không ngừng vươn lên.

Từ ống kính đến trái tim - Câu chuyện về thành phố

Sau mỗi khung hình được phát sóng là hàng giờ tác nghiệp của các phóng viên, quay phim, biên tập viên - những người mang cả tâm huyết và trái tim để kể lại câu chuyện về thành phố. Họ không chỉ quay phim hay viết lời dẫn, mà còn gửi gắm trong đó niềm yêu thương dành cho TP.HCM - nơi họ sinh ra, lớn lên, và đang sống hết mình.

Từ ống kính, hình ảnh những con đường ngập nắng, những khu chợ tấp nập, những con người lam lũ mà lạc quan hiện lên chân thật, gần gũi. Nhưng điều khiến khán giả nhớ nhất không chỉ là hình ảnh, mà là cảm xúc được truyền tải. Vì mỗi khung hình là một câu chuyện, mỗi bản tin là một lời nhắn gửi - về niềm tin, về tình người và về sức sống mãnh liệt của TP. Hồ Chí Minh.

Những "người kể chuyện bằng hình ảnh" ấy chính là cầu nối giữa thành phố và trái tim người xem - để mỗi khán giả, dù ở bất cứ đâu, vẫn cảm thấy mình đang ở giữa lòng Sài Gòn.

Giữ lửa nghề, giữ tình với thành phố

Làm truyền hình ở TP.HCM không chỉ là một công việc, mà là một hành trình sống cùng thành phố. Từ khi đất nước còn nhiều gian khó đến thời kỳ hiện đại hóa, hội nhập, đội ngũ những người làm HTV vẫn không ngừng bền bỉ ghi lại từng dấu mốc của thành phố - những đổi thay, những bước chuyển mình mạnh mẽ.

"Giữ nghề" là giữ niềm tin với khán giả, "giữ tình" là giữ mối gắn bó sâu sắc với nơi mình đang kể chuyện. Họ là những người thức khuya, dậy sớm, bôn ba khắp nơi để kịp thời đưa tin, là những người lặng lẽ ngồi bên bàn dựng hàng giờ chỉ để một khung hình đạt tới cảm xúc chân thật nhất.

Ở họ, không chỉ có kỹ năng, mà còn là một tình yêu không lời dành cho thành phố. Một tình yêu thể hiện trong từng bản tin sáng, từng chương trình thời sự, từng phóng sự nhân văn khiến người xem thêm yêu và tự hào về TP.HCM - thành phố nghĩa tình, kiên cường và luôn hướng tới tương lai.

Người giữ nhịp sống trên sóng truyền hình

Nếu TP. Hồ Chí Minh là một cơ thể sống thì truyền hình chính là mạch đập giúp kết nối mọi nhịp sống lại với nhau. Trên sóng HTV, hình ảnh thành phố luôn hiện lên rộn ràng, tươi mới - nơi niềm vui và nỗi lo, sự vươn lên và sẻ chia hòa quyện thành câu chuyện chung.

Những người làm truyền hình chính là "người giữ nhịp sống" ấy. Họ phản ánh từng biến chuyển nhỏ của đô thị, ghi lại bước tiến của những công trình, lắng nghe câu chuyện của những con người đang góp sức cho thành phố. Qua mỗi khung hình, TP. Hồ Chí Minh hiện lên như một bản hòa âm - có nhịp gấp gáp của đổi mới, có âm trầm của những khó khăn, nhưng trên hết là âm vang của niềm tin và khát vọng vươn lên.

HTV không chỉ đưa hình ảnh thành phố đến gần hơn với khán giả, mà còn trở thành cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Đó cũng là sứ mệnh của người làm báo - phản ánh trung thực, nhân văn và lan tỏa năng lượng tích cực từ thành phố nghĩa tình này.

Sự cống hiến thầm lặng

Ít ai biết rằng, đằng sau mỗi bản tin phát sóng chỉ vài phút là hàng giờ làm việc miệt mài của những con người phía sau ống kính. Từ những đêm trực tin, những ngày di chuyển liên tục giữa nắng mưa để ghi hình, đến những giờ biên tập không ngủ - tất cả tạo nên nhịp sống riêng của người làm truyền hình.

Họ lặng lẽ nhưng bền bỉ. Không phải ai cũng nhớ tên họ, nhưng hình ảnh, âm thanh, câu chuyện mà họ mang lại đã in sâu trong ký ức của hàng triệu khán giả. Họ chính là người gìn giữ ký ức tập thể của thành phố - từ những cột mốc lịch sử, những sự kiện văn hóa, đến những đổi thay nhỏ bé trong từng con hẻm, khu phố.

Những thước phim về thành phố không chỉ là tư liệu, mà là tình cảm, là niềm tự hào. Bởi mỗi hình ảnh được phát sóng đều mang trong đó trái tim của những người kể chuyện thầm lặng - những người đã chọn gắn bó cuộc đời mình với thành phố này, bằng ánh sáng của máy quay và âm thanh của nhịp sống.

Lan tỏa tình yêu của thành phố qua từng khung hình

Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity" không chỉ dành cho những người làm nghề truyền hình, mà dành cho tất cả những ai yêu thành phố này. Chiến dịch kêu gọi cộng đồng cùng kể câu chuyện của mình - về một góc phố quen, một con người tử tế, một khoảnh khắc khiến ta yêu hơn mảnh đất này.

Mỗi video, mỗi bức ảnh, mỗi dòng chia sẻ đều là mảnh ghép trong bức tranh lớn mang tên TP. Hồ Chí Minh Và HTV sẽ là nơi kết nối những mảnh ghép đó, để khán giả thấy được một thành phố sống động, nhiều tầng lớp và chan chứa tình người.

Trong kỷ nguyên số, truyền hình không còn là kênh một chiều, mà trở thành diễn đàn chung để mọi người cùng viết tiếp câu chuyện về thành phố. HTV không chỉ là "người kể chuyện", mà còn là "người giữ nhịp sống" - nơi mọi khoảnh khắc đáng nhớ đều được lưu giữ và lan tỏa.

Viết tiếp câu chuyện của thành phố

Không chỉ ghi nhận và phản ánh, truyền hình còn có sức mạnh lan tỏa - biến những câu chuyện nhỏ bé thường ngày trở thành nguồn cảm hứng lớn lao. Mỗi thước phim, mỗi bản tin không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, mà còn gieo vào lòng người xem niềm tự hào về nơi mình đang sống, khơi dậy tình yêu và trách nhiệm với thành phố.

Trên sóng HTV, có thể là một bản tin về người công nhân miệt mài giữ phố sạch, một cụ già gắn bó với nghề truyền thống, hay nhóm bạn trẻ khởi nghiệp bằng ý tưởng xanh… Tất cả những mảnh ghép ấy tạo nên bức tranh sống động, giàu nhân văn và đầy năng lượng tích cực về TP. Hồ Chí Minh - thành phố nghĩa tình, sáng tạo và luôn hướng đến tương lai.

Với những người làm truyền hình, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất - khi mỗi câu chuyện mình kể không chỉ được lắng nghe, mà còn chạm được đến trái tim khán giả. Và chính sự đồng cảm ấy đã tạo nên sợi dây kết nối bền chặt giữa HTV và công chúng - cùng yêu, cùng tự hào và cùng góp phần làm nên một thành phố tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Bằng tình yêu nghề, tình yêu thành phố và tinh thần cống hiến không ngừng, những người làm truyền hình HTV đang ngày ngày kể lại câu chuyện của Thành phố Hồ Chí Minh bằng tất cả sự trân trọng. Bởi trong trái tim họ, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi sinh sống - đó là một phần máu thịt, là niềm tự hào, là "thành phố trong tôi".