Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sắp có 1 công trình được đầu tư 1.136 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất 8ha, đáp ứng quy mô 2.200 người

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng vừa thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi mới tại phường Thạch Khôi.

Chuyên Nguyễn Trãi được thành lập năm 1984, là cơ sở giáo dục trọng điểm về đào tạo học sinh giỏi của Hải Phòng. Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện tại được đánh giá là khá chật hẹp và đã xuống cấp, đặt ra nhu cầu đầu tư xây dựng mới.

Dự án đặt mục tiêu đầu tư Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi mới trở thành THPT chuyên đạt chuẩn quốc gia mức độ cao, có cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục ngang tầm với các trường chuyên hàng đầu trong nước và khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư 1.136 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 8,8 ha, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi hiện nay

Theo nhiệm vụ thiết kế, trường được xây dựng với quy mô 63 lớp, đáp ứng khoảng 2.205 học sinh cùng 195 giáo viên, nhân viên. Dự án sẽ cải tạo 4 khối nhà ký túc xá 5 tầng hiện có, đồng thời phá dỡ một số công trình cũ, xây mới nhiều hạng mục gồm khối nhà hiệu bộ 5 tầng; khối nhà lớp học và phòng học bộ môn 5 tầng; khối nhà trung tâm bồi dưỡng học sinh giỏi 5 tầng; khối nhà cầu kết nối 5 tầng.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi mới dự kiến có khối nhà hội trường 2 tầng, khối thư viện - bể bơi có mái che cao 1-2 tầng, khối nhà thi đấu đa năng - nhà ăn 2 tầng và hệ thống bán hầm đỗ xe phục vụ giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Ngoài các công trình chính, dự án sẽ đầu tư hệ thống sân vườn, hạ tầng kỹ thuật, 3 cổng và hệ thống tường rào, hệ thống phòng cháy, chữa cháy… Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cũng nằm trong phạm vi đầu tư.

Nhà đa năng Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Tháng 4/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch sử dụng gần 11.570 tỷ đồng để đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch nhằm đầu tư xây dựng 3.745 phòng học kiên cố, 3.994 khối phòng học bộ môn/phòng hỗ trợ học tập, 1.427 công trình vệ sinh kiên cố bổ sung cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập.

Đồng thời, Hải Phòng có kế hoạch đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Trần Phú (giai đoạn 3) và di dời, đầu tư xây mới Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, cũng như đầu tư mua sắm 131.855 bộ thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo ﻿Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, Báo Hải Phòng



