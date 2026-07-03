Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nam thanh niên quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi, với cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh sau khi bình xịt đuổi gấu bị kích hoạt bên trong một bưu điện ở thành phố Nagoya, khiến nhiều người bị ảnh hưởng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng trước 12h trưa ngày hôm qua tại một bưu điện ở quận Naka, thành phố Nagoya. Theo cảnh sát, một bình xịt đuổi gấu đã phát tán trong khu vực bưu điện, khiến 8 người, gồm cả nam và nữ, bị đau rát cổ họng và các triệu chứng khác. Trong số đó, 5 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Hiện trường sự việc

Qua hình ảnh từ camera giám sát và quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là Huynh Nhat Duy (22 tuổi, quốc tịch Việt Nam), hiện sinh sống tại thành phố Mino, tỉnh Gifu, với cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh bằng hành vi sử dụng bình xịt khiến hoạt động của bưu điện bị gián đoạn.

Theo điều tra, nghi phạm đã cùng một người quen đến bưu điện và bình xịt được kích hoạt tại khu vực ATM gần lối vào. Cảnh sát cho biết bình xịt không được hướng trực tiếp vào bất kỳ ai.

Làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm phủ nhận cáo buộc cố ý gây cản trở hoạt động của bưu điện và khai rằng: "Tôi đã vô tình bóp vào cần gạt của bình xịt."