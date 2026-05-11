"Thánh lố" Ngu Thư Hân thành "thánh sống ảo": Ảnh tự chụp và Getty Images khác 1 trời 1 vực!

Ngày 10/5, Ngu Thư Hân gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện Gold Gala ở Mỹ cùng dàn sao quốc tế đình đám. Nữ diễn viên Trung Quốc lựa chọn thiết kế váy dạ hội tông champagne ôm dáng, đính kết cầu kỳ, kết hợp layout trang điểm sắc sảo và kiểu tóc xoăn nữ tính. Trên trang cá nhân, loạt ảnh do ê-kíp đăng tải nhanh chóng nhận “bão like” nhờ visual lung linh như công chúa, làn da trắng mịn cùng vóc dáng được khen thanh mảnh, cao ráo.

Tuy nhiên, khi những hình ảnh chưa chỉnh sửa từ Getty Images được lan truyền, ngoại hình thật của Ngu Thư Hân lại lập tức trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội. Trong ảnh của "hung thần", nữ diễn viên trông nhỏ bé, tỷ lệ cơ thể không nổi bật như ảnh tự đăng. Một số khoảnh khắc còn khiến cô bị nhận xét có biểu cảm gượng gạo, gương mặt kém sắc nét hơn hẳn loạt hình đã qua hậu kỳ.

Nhiều cư dân mạng thẳng thừng gọi mỹ nhân sinh năm 1995 là “thánh sống ảo”, cho rằng ê-kíp đã chỉnh ảnh quá tay khiến hình tự đăng và ảnh thực tế khác nhau một trời một vực. Không ít bình luận mỉa mai việc nữ diễn viên vốn nổi tiếng với phong cách “làm lố”, nay tiếp tục gây tranh cãi vì hình ảnh quá xa thực tế.

Ngu Thư Hân nhanh chóng lộ tỷ lệ cơ thể "bất ổn" trong ảnh của Getty Images.

Những khuyết điểm trên gương mặt cũng bị phô bày.

Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực Ngu Thư Hân. Khán giả cho rằng Getty Images từ lâu vốn được xem là “hung thần” của giới nghệ sĩ vì ánh sáng gắt, góc chụp thiếu thân thiện và không chỉnh sửa ảnh. Theo nhiều fan, dù bị Getty Images dìm dáng, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái nổi bật, làn da đẹp và khí chất ngọt ngào, không đáng để bị gọi là "thánh sống ảo".

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Cô bắt đầu được chú ý sau chương trình sống còn Thanh Xuân Có Bạn 2 , sau đó bứt phá nhờ các phim như Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ hay Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông . Bên cạnh lượng fan đông đảo, nữ diễn viên cũng thường xuyên gây tranh cãi vì phong cách điệu đà quá mức, cách nói chuyện bị chê “bánh bèo”, biểu cảm lố và những phát ngôn dễ tạo tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng Ngu Thư Hân trông vẫn rất xinh xắn.

Getty Images nổi tiếng là "hung thần" không chỉnh sửa ảnh.

Tuy nhiên đến cuối tháng 8/2025, Ngu Thư Hân rớt đài, danh tiếng hoen ố vì bị phơi bày nhân cách thật âm điểm. Scandal xoay quanh thái độ ứng xử không đúng mực với đồng nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1995 có đến 2 tỷ lượt xem trên MXH Weibo. Tranh cãi của Ngu Thư Hân nổ ra khi Triệu Lộ Tư công khai mỉa mai "đối thủ cạnh tranh" này chơi xấu, hạ bệ cô. Sau đó, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt cũng "đăng đàn" vạch trần hành vi bắt nạt, chèn ép của Ngu Thư Hân. Trong bài viết dài đăng trên trang cá nhân của mình, Trương Hạo Nguyệt đau khổ cho biết cô rơi vào tình trạng "sống dở chết dở", bị trầm cảm nặng và rối loạn tâm lý vì Ngu Thư Hân.

Nhưng nghiêm trọng hơn cả là công ty của gia đình nữ diễn viên đã bị tố tham nhũng 1,5 tỷ NDT (5.300 tỷ đồng), trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác. Không chỉ dừng lại ở nghi vấn biển thủ công quỹ, liên doanh bất thường và làm thất thoát tài sản công, ông Ngu Phi Kiệt - cha của Ngu Thư Hân - còn dính líu đến hành vi cho vay nặng lãi. Có tài liệu pháp lý cho biết, ông Ngu Phi Kiệt từng cho người khác vay 37,8 triệu NDT (132 tỷ đồng) với lãi suất thỏa thuận 42%/năm (lãi kép thực tế 51.11%), vượt xa mức trần pháp định 24%. Số tiền đánh lãi của cha Ngu Thư Hân tương đương với tổng thu nhập bình quân của công nhân lao động phổ thông trong 1.100 năm. Trước những cáo buộc này, Ngu Thư Hân im lặng không lên tiếng giải thích.

Các đối tác lớn như thương hiệu hủy hợp đồng đại diện, sự kiện và đoàn phim dừng lịch trình, đài truyền hình cũng cắt sóng nữ diễn viên. Sau đó, Ngu Thư Hân lộ diện, nhưng chỉ tham dự các sự kiện ở nước ngoài. Cuối năm ngoái, nữ diễn viên có bộ phim Song Quỹ lên sóng. Thế nhưng, tác phẩm này không giúp Ngu Thư Hân lấy lại danh tiếng, ngược lại càng khiến cô bị chỉ trích nhiều hơn.

