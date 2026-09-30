Thanh Lam, Mỹ Linh cùng dàn NSND trở về Học viện Âm nhạc Quốc gia, góp giọng trong hai đêm nhạc mừng 70 năm

Ngày 30/9, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chính thức công bố hai chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện (1956-2026). Concert Resonantia diễn ra lúc 20h ngày 24/10/2026, còn đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" diễn ra lúc 20h ngày 14/11/2026. Cả hai đều được tổ chức tại Phòng hòa nhạc Lớn của Học viện, số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, và đều bán vé rộng rãi cho công chúng.

Điểm thu hút sự chú ý nhất là danh sách nghệ sĩ của đêm nhạc tháng 11, nơi hai diva NSND Thanh Lam và Mỹ Linh, cùng xuất thân từ Khoa Thanh nhạc, sẽ trở lại sân khấu của chính ngôi trường đã đào tạo mình. Đứng cùng các chị là loạt tên tuổi gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thủy, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Diệu Linh, NSƯT Kim Phúc, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Đào Nguyên Vũ, Lê Anh Dũng, Khánh Ly, cho đến những gương mặt trẻ được yêu thích như Quang Hà và Nguyễn Trần Trung Quân.

Đêm nhạc "70 năm - Những thanh âm ngân mãi": ba chương, một dòng chảy lịch sử

Đêm nhạc ngày 14/11 tiếp nối chuỗi chương trình Khoa Thanh nhạc tổ chức thường niên vào tháng 11, tháng tri ân những người làm công tác giáo dục. Năm nay, chương trình được xây dựng như một hành trình xuyên suốt 70 năm đào tạo và cống hiến của Khoa, song hành với những dấu mốc của lịch sử đất nước, gồm ba chương với các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ.

Chương I mang tên "Những thanh âm còn mãi", đưa khán giả trở về những năm tháng âm nhạc gắn liền với lịch sử dân tộc qua "Bình Trị Thiên khói lửa", "Triệu đóa hồng", "Người Hà Nội", "Tôi là người thợ lò", "Sông ơi đừng chảy", "Gửi em ở cuối sông Hồng" và "Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng". Chương II, "Một miền ký ức", chuyển từ ký ức chung sang ký ức riêng về quê hương, người thầy và tình yêu với "Bài ca người giáo viên nhân dân", "Trở về", "Hai quê", "Mùa xuân trên quê hương", "Ngày xưa ơi - Về đi em", "Gọi anh" và "Tình ca", nơi các màu sắc trữ tình, truyền thống và dân gian được đặt cạnh nhau.

Chương III, "Những thanh âm tiếp nối", là phần sôi động và trẻ trung nhất, với "Không thể và có thể", "Ôi quê tôi", "Hà Nội đêm trở gió", "Khát vọng", "Ngỡ" và "Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai". Đây cũng là chương có sự góp mặt của NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Quang Hà và Nguyễn Trần Trung Quân, như một lời khẳng định rằng Khoa Thanh nhạc không chỉ đào tạo nghệ sĩ hàn lâm mà còn là nơi xuất thân của nhiều ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu.

Theo ThS Bích Hồng, Phó trưởng khoa Thanh nhạc kiêm chủ nhiệm chương trình, sinh viên của Khoa thường đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp dù được đào tạo theo định hướng hàn lâm. "Điều đó cho thấy, để trở thành một nghệ sĩ giỏi, nền tảng trước hết phải được xây dựng từ kỹ thuật thanh nhạc cổ điển", chị nhấn mạnh.

Chương trình do PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn làm tổng đạo diễn, Lưu Hà An làm giám đốc âm nhạc, ca sĩ Ngọc Châm làm đạo diễn sân khấu, TS.NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga chỉ đạo sản xuất, đơn vị sản xuất là Vàng son một thuở. Chia sẻ về ý đồ dàn dựng, đạo diễn Ngọc Châm cho biết ê-kíp hướng đến một sân khấu sang trọng, trang trọng mà gần gũi. Chị cũng tự tin rằng vé sẽ sớm cháy, bởi những năm trước, các chương trình của Khoa thường bán hết rất sớm.

Concert Resonantia: hành trình từ Verdi, Puccini đến Notre Dame de Paris

Trước đó, ngày 24/10, concert Resonantia sẽ mở màn với các trích đoạn opera, operetta và nhạc kịch kinh điển thế giới. Tham gia biểu diễn có NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên cùng Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Bảo Yến, Khắc Hòa, Hương Diệp, Mạnh Hoạch, Trường Linh, Huyền Trang, Nguyễn Thảo Ly, Nguyệt Quỳnh và nhóm Dòng thời gian. Bên cạnh các giảng viên kỳ cựu, chương trình có những giảng viên trẻ từng du học thính phòng ở nước ngoài rồi trở về công tác tại Khoa, cùng học sinh, sinh viên xuất sắc. Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ đồng hành dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Phần I của concert xoay quanh những sắc thái của tình yêu, tuổi trẻ và khát vọng, với "O soave fanciulla" (La Bohème), "È strano... Sempre libera" và "Parigi, o cara" (La Traviata), aria của Yeletsky (Con đầm pích) và "Belle" từ nhạc kịch Notre Dame de Paris. Phần II mở rộng về phong cách với aria của Gremin (Eugene Onegin), "Heia, in den Bergen" (Die Csárdásfürstin), "Core 'ngrato", "Stride la vampa" (Il Trovatore), "Solovey", "Dein ist mein ganzes Herz" (Das Land des Lächelns), "Der Hölle Rache" (Cây sáo thần), "Lippen schweigen" (Góa phụ vui tính), "Nessun dorma" (Turandot) và khép lại bằng "Brindisi" (La Traviata).

Theo Ban tổ chức, sức hấp dẫn của concert nằm ở nhịp chuyển động liên tục, dẫn khán giả từ tình yêu sang khát vọng, từ trữ tình sang hài hước, từ nhẹ nhàng sang bi kịch. Bên cạnh Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky, chương trình còn có Lehár, Kálmán, Alyabyev, Cardillo và Cocciante, tạo nên cuộc đối thoại giữa opera, operetta và nhạc kịch.

Hai chương trình, hai hướng đào tạo chủ lực

Lý giải việc tổ chức cùng lúc hai chương trình, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, cho biết đây là cách để Khoa vừa khẳng định vị thế hàng đầu trong đào tạo thanh nhạc, vừa làm nổi bật hai hướng đào tạo mũi nhọn: một hướng tới âm nhạc hàn lâm châu Âu, một hướng tới âm nhạc thính phòng cổ điển Việt Nam. "Thông qua hai chương trình, Khoa Thanh nhạc cũng cho thấy sự chủ động, nhạy bén và năng lực tổ chức, biểu diễn trong bối cảnh đời sống nghệ thuật đương đại; từng bước đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng", chị chia sẻ.

TS.NSƯT Phương Nga, Phó trưởng khoa, cho biết thêm cả hai đêm diễn đều là nơi các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ trên cùng một sân khấu, từ những giảng viên tiêu biểu, những nghệ sĩ nổi tiếng trưởng thành từ trường, đến lớp sinh viên đang được đào tạo.

Khoa Thanh nhạc ra đời gắn liền với Trường Âm nhạc Việt Nam, tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày nay. Ngay từ những năm đầu, thanh nhạc đã được xác định là một trong những lĩnh vực đào tạo trọng điểm. Qua 70 năm, nơi đây đã phát hiện và đào tạo nhiều giọng ca lớn như PGS.TS.NGND Lô Thanh, NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung, đồng thời cung cấp đội ngũ giảng viên cho nhiều cơ sở đào tạo thanh nhạc trên cả nước.