Sáng 25/11, cộng đồng mạng châu Á bỗng lan truyền 1 bài báo của Star News có tiêu đề gây xôn xao: “Daesung (BIGBANG) đã được đặt chỗ tại sảnh cưới vào năm tới. G-Dragon: ‘Đặt trước rồi cơ á?’ trong sự ngỡ ngàng”. Từ đây, 1 bộ phận khán giả suy đoán rằng Daesung sẽ kết hôn trong năm 2027. Đáng nói, chính Taeyang là người tuyên bố đã đặt bàn tiệc cưới cho người em cùng nhóm ngay từ lúc này.

Xâu chuỗi các dữ kiện lại với nhau, 1 bộ phận netizen đã tưởng Daesung thực sự sẽ làm đám cưới trong năm sau, đồng thời tò mò về danh tính vợ tương lai của nam ngôi sao đình đám.

Công chúng xôn xao trước bài báo có tiêu đề: “Daesung (BIGBANG) đã được đặt chỗ tại sảnh cưới vào năm tới. G-Dragon: ‘Đặt trước rồi cơ á?’ trong sự ngỡ ngàng”. Ảnh: Star News

Tin đồn Daesung kết hôn trong năm 2027 đã xuất hiện râm ran mới đây. Ảnh: X

Thế nhưng hóa ra mọi chuyện không hề giống như những gì công chúng tưởng tượng. Được biết, Taeyang và G-Dragon vừa cùng xuất hiện trên kênh YouTube của Daesung. Tại đây, Taeyang đã trêu chọc Daesung bằng 1 câu nói đùa: “Trước mắt thì anh đã đặt sẵn sảnh cưới cho Daesung rồi đấy nhé. Anh đặt lịch vào năm sau luôn rồi”. Đàn anh vừa dứt lời, Daesung liền ngớ người hỏi lại: “Sao anh lại tự ý đi đặt lễ đường đám cưới cho em mà không nói tiếng nào thế?”.

Ngồi nghe ngay bên cạnh, G-Dragon cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt: “Đặt sảnh cưới rồi cơ á?”.

Taeyang nhân cơ hội này thúc giục chuyện cưới xin của Daesung: “Anh nghĩ làm thế thì kiểu gì em cũng sẽ nhanh chóng đi lấy vợ”.

Thế nhưng hóa ra cuộc trò chuyện nói trên vốn chỉ là màn trêu đùa tung hứng của Taeyang và Daesung. Nói cách khác, không hề có chuyện Daesung làm đám cưới trong năm sau. Ngoài ra, Taeyang cũng không hề tự ý đặt bàn tiệc cưới cho Daesung mà không hỏi trước ý kiến của đàn em.

Màn tương tác giữa Daesung - Taeyang đã làm cho fan đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ảnh: Nate

Chuyện hẹn hò của Daesung luôn là đề tài được người hâm mộ thấp thỏm trông đợi từng ngày. Anh thường được gọi là “thánh ế” của Kpop. Suốt 2 thập kỷ hoạt động, nam ca sĩ 8X gần như chẳng vướng tin đồn hẹn hò cũng như công khai cô bạn gái nào.

Phải tới tận tháng 6 năm nay, Daesung mới lần đầu dính tin tình ái. Theo đó, trong ngày 22/6, fan toàn cầu đã được 1 phen náo loạn trước tin đồn Daesung hẹn hò Heo Youngji (KARA). Cặp đôi này được bắt gặp cùng đến xem concert của nhóm nhạc MAMAMOO. Daesung và nữ idol kém 5 tuổi ngồi sát cạnh nhau, có những cử chỉ trò chuyện thân thiết. Loạt ảnh nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn họ đang yêu đương say đắm.

Tuy nhiên đến trưa ngày 22/6, công ty quản lý R&D Company của Daesung đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Họ cho biết: “Daesung và Heo Youngji chỉ là đồng nghiệp thân thiết”. Ngoài ra, nhiều netizen cũng chỉ ra rằng những bức ảnh trên dễ gây hiểu lầm. Trên thực tế, họ chỉ cùng đi xem concert, ngoài ra còn có cả Hyojung (Oh My Girl) cũng ngồi ngay bên cạnh.

Tin đồn hẹn hò của Daesung khiến fan vui mừng, nhưng nhanh chóng tiu nghỉu khi công ty quản lý phủ nhận.

Daesung vướng tin đồn hẹn hò với em út KARA Heo Youngji cách đây ít tháng. Ảnh: X

Nhưng trên thực tế, Daesung và Heo Youngji chỉ là bạn bè thân thiết. Ảnh: X

Daesung sinh năm 1989, là giọng ca chính của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG. Anh ra mắt cùng nhóm năm 2006, được yêu mến nhờ chất giọng nội lực, khả năng trình diễn cuốn hút cùng tính cách hài hước, thân thiện. Bên cạnh các hoạt động cùng BIGBANG, Daesung còn xây dựng sự nghiệp solo thành công, đặc biệt tại Nhật Bản, và tham gia nhiều chương trình giải trí nổi tiếng.