Thanh Duy hát live suốt 90 phút không hụt hơi, thăng hoa trong đêm mở màn Dế Mèn Ngoại Truyện

Đêm mở màn của Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ khép lại trong những tràng vỗ tay kéo dài, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Thanh Duy. Đây là lần hiếm hoi "Anh Tài" đảm nhận vai chính trong một tác phẩm sân khấu quy mô lớn, và anh đã có màn hóa thân trọn vẹn theo đúng nghĩa đa tài: vừa hát, vừa diễn, vừa kết hợp cùng các nghệ sĩ xiếc trong suốt vở diễn.

Toàn bộ ca sĩ được yêu cầu hát live 100%, trong đó Thanh Duy là người hát nhiều bài nhất, liên tục hát và diễn trong khoảng một tiếng rưỡi mà không hụt hơi. Từ một chú dế tinh nghịch, kiêu hãnh ở đầu vở đến những khoảnh khắc lắng đọng khi mất đi người bạn thân, anh cho thấy một biên độ diễn xuất rộng hơn nhiều so với hình dung quen thuộc của khán giả về một ca sĩ nhạc nhẹ.

Điểm nhấn thứ hai của đêm diễn thuộc về Phương Vy. "Chị Đẹp" trở lại một dự án sân khấu quy mô lớn sau thời gian dài tập trung cho gia đình, và lần đầu tiên trong sự nghiệp hóa thân thành một nhân vật phản diện. Nhện Chúa của cô xuất hiện với tạo hình quyến rũ, bí ẩn cùng ca khúc riêng đầy kịch tính, phát huy trọn vẹn chất giọng nội lực từng đưa cô đến ngôi vị quán quân Vietnam Idol. Phương Vy chia sẻ điều khiến cô nhận lời không chỉ là quy mô đầu tư của dự án, mà còn vì ý nghĩa của một chương trình sân khấu được làm bài bản dành cho thiếu nhi, điều cô mong con gái mình và nhiều em nhỏ khác được lớn lên cùng.

Được phát triển từ cảm hứng của Dế Mèn phiêu lưu ký, vở diễn không kể lại nguyên tác mà mở ra một "ngoại truyện" hoàn toàn mới. Mở màn, một ông Dế già (nghệ sĩ Chinh Ba) xuất hiện giữa không gian huyền ảo dưới tán cỏ, kể lại chuyến phiêu lưu đã thay đổi cuộc đời mình. Cánh cửa thời gian mở ra, đưa khán giả gặp Dế Mèn thời trẻ mạnh mẽ, kiêu hãnh, luôn tin mình sinh ra để chinh phục thế giới. Khi lời mời gọi lên đường không được ai hưởng ứng, chỉ có Dế Choắt (Quan Phúc Toàn) nhỏ bé, rụt rè quyết định đồng hành.

Rời quê hương, đôi bạn bước vào một đô thị côn trùng rực rỡ ánh đèn và đầy cám dỗ. Dế Mèn liên tiếp chiến thắng trong các cuộc thi tài, càng được tung hô càng chìm sâu vào ảo tưởng mình là kẻ mạnh nhất. Những lời khích bác của Xén Tóc (Nam Anh), sự quyến rũ bí ẩn của Nhện Chúa cùng không khí phù hoa nơi phố đêm đẩy cậu đến quyết định đi tìm Chim Ác (Hồ Hoàng Ngọc), sinh vật quyền lực và đáng sợ nhất, chỉ để chứng minh mình không biết sợ. Bất chấp lời can ngăn của Dế Choắt, sự hiếu thắng đã kéo theo chuỗi bi kịch không thể cứu vãn. Dế Mèn lần đầu hiểu cảm giác ân hận và cô độc, nhận ra có những sai lầm không thể sửa chữa, có những bài học phải đánh đổi bằng điều quý giá nhất. Trở về quê hương với những vết xước của thời gian, điều khiến cậu bất ngờ nhất không phải sự trách móc mà là ánh mắt bao dung của muôn loài.

Về mặt dàn dựng, vở diễn được chia thành ba chương với 12 ca khúc do nhạc sĩ Việt Anh, Giám đốc Âm nhạc kiêm Đồng sáng tạo nội dung, viết riêng. Thay vì dùng lời dẫn chuyện, mỗi nhân vật bước ra sân khấu bằng một ca khúc tự giới thiệu bản thân, âm nhạc trải rộng từ nhạc kịch, rock, pop ballad đến hợp xướng trong các cảnh đồng diễn. Đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo và Tổng đạo diễn, Kiki Trần không xây dựng các tiết mục riêng lẻ mà phát triển một hành trình sân khấu xuyên suốt, nơi nhạc kịch, múa, xiếc đương đại, hợp xướng và công nghệ trình diễn hòa quyện. Những màn nhào lộn, đu dây, trình diễn trên không được sử dụng như ẩn dụ về sự trưởng thành, lòng dũng cảm và khả năng đứng dậy sau vấp ngã.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả đêm mở màn, nhà báo Nguyễn Phương Vũ, con trai cố nhà văn Tô Hoài, cho biết ông thực sự xúc động khi mọi ký ức về cha và về Dế Mèn ùa về, như được sống lại trong những thước phim tuổi thơ. Sự đón nhận của gia đình nhà văn có thể xem là cái gật đầu quan trọng nhất dành cho một ngoại truyện dám bước ra khỏi nguyên tác đã sống hơn tám thập kỷ trong lòng người Việt.

Đồng hành trong vai trò đơn vị tổ chức sản xuất cùng Dế Mèn Creative, Xin Chào Entertainment và SSDIC, Nhà hát Hòa Bình tiếp tục định hướng xây dựng những chương trình nghệ thuật có giá trị văn hóa, giáo dục dành cho gia đình Việt. Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ dự kiến gặp lại khán giả trong buổi công diễn tiếp theo vào khoảng cuối năm nay.

PV