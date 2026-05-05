Thanh âm kỷ nguyên mới: Để "Tiếng nói Việt Nam" không chỉ ngân vang trong ký ức

Nếu kịch bản chương trình được ví như một dòng chảy âm thanh xuyên suốt, thì dấu ấn của “Tiếng nói Việt Nam” chính là những điểm nhấn, giúp công chúng nhận diện rõ nét hình ảnh của một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia trong hành trình đổi mới. Không còn dừng lại ở việc tái hiện những giá trị truyền thống, chương trình cho thấy nỗ lực làm mới cách tiếp cận, đưa phát thanh đến gần hơn với đời sống đương đại.

Tư duy đó được thể hiện rõ qua cách dàn dựng và kết cấu chương trình. Trong không gian rộng mở tại Quảng trường 30/10, các tiết mục được xây dựng theo mạch liên kết chặt chẽ giữa quá khứ và hiện tại. Những ca khúc kinh điển ca ngợi nghề báo, ca ngợi đất nước được thể hiện trên nền dàn nhạc bán cổ điển, kết hợp cùng công nghệ trình diễn hiện đại. Không chỉ là âm thanh, khán giả có thể cảm nhận được chiều sâu lịch sử được chuyển tải qua từng giai điệu.

Không gian rộng mở tại Quảng trường 30/10 đã xóa nhòa ranh giới giữa một sự kiện nghiệp vụ và sản phẩm giải trí đại chúng, thu hút hàng vạn khán giả trẻ trải nghiệm giá trị văn hóa dân tộc

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là việc tái hiện nhạc hiệu quen thuộc cùng những ca khúc gắn liền với chặng đường 80 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Được hòa âm, phối khí theo phong cách mới, chúng không còn mang dáng dấp của ký ức, mà trở thành âm hưởng sống động, phù hợp với thị hiếu của khán giả hôm nay.

Là một trong những nghệ sĩ thành danh, gắn bó với làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, giọng hát của NSND Thanh Hoa đã từng đồng hành với hàng triệu thính giả qua làn sóng radio, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Đứng trên sân khấu “Thanh âm kỷ nguyên mới”, NSND Thanh Hoa không giấu được xúc động khi chứng kiến những giá trị quen thuộc được thể hiện trong một diện mạo mới. Theo bà, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại là hướng đi cần thiết để những giá trị kinh điển không bị mai một theo thời gian, tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu nhấn mạnh mục tiêu đổi mới, đưa "Tiếng nói Việt Nam" từ ký ức truyền thống trở thành âm hưởng sống động trong dòng chảy truyền thông số

Chia sẻ tại chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa nhấn mạnh, chính làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam đã giúp bà đến gần hơn với khán giả cả nước, và việc những giá trị đó được thế hệ trẻ đón nhận là một tín hiệu tích cực đối với sự phát triển của phát thanh trong bối cảnh mới.

Sự giao thoa giữa các thế hệ cũng được thể hiện rõ qua các tiết mục biểu diễn. Tiết mục “Made in Vietnam” là hòa ca của giọng hát giàu trải nghiệm của thế hệ đi trước với lớp nghệ sĩ trẻ đương đại. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên hiệu ứng nghệ thuật hấp dẫn, mà còn cho thấy các giá trị truyền thống chỉ thực sự bền vững khi được tiếp nối và làm mới bởi những thế hệ kế cận.

Các tiết mục được dàn dựng công phu trên nền dàn nhạc bán cổ điển và công nghệ ánh sáng hiện đại, giúp công chúng nhận diện rõ nét diện mạo mới của một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia

“Thanh âm kỷ nguyên mới” cho thấy một bước chuyển lớn trong tư duy tổ chức sự kiện của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin hay quảng bá hình ảnh, mà còn là một sản phẩm nội dung có tính sáng tạo cao, được đầu tư bài bản về cả nghệ thuật lẫn công nghệ. Qua đó, Đài Tiếng nói Việt Nam từng bước khẳng định khả năng thích ứng với xu hướng truyền thông đa nền tảng, nơi nội dung không chỉ tồn tại trên sóng phát thanh, mà còn được mở rộng sang các không gian số.

Thực tế cho thấy, khi nội dung được đầu tư nghiêm túc và cách thể hiện đủ hấp dẫn, ranh giới giữa báo chí chính thống và các sản phẩm giải trí đại chúng có thể được thu hẹp đáng kể. “Thanh âm kỷ nguyên mới” là minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Từ một chương trình mang tính chất sinh hoạt nghiệp vụ của ngành, sự kiện đã thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ – nhóm đối tượng vốn quen thuộc với các nền tảng số và có yêu cầu cao về trải nghiệm nội dung.

Việc lựa chọn không gian tổ chức ngoài trời với quy mô lớn, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại đã góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của chương trình. Không chỉ những người làm báo hay khán giả trung thành với phát thanh, mà nhiều tầng lớp công chúng khác cũng được thu hút và tham gia vào không gian trải nghiệm chung. Điều này cho thấy, nếu được tổ chức bài bản và có định hướng rõ ràng, các sản phẩm báo chí hoàn toàn có thể trở thành những sự kiện văn hóa có sức lan tỏa rộng rãi.

Chương trình đặt ra một gợi mở đáng chú ý về việc bảo tồn và phát huy di sản báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số. Khi công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ thói quen tiếp nhận thông tin, việc giữ gìn bản sắc không thể chỉ dừng lại ở việc lưu giữ, mà cần được tiếp tục phát huy thông qua những hình thức thể hiện mới. “Thanh âm kỷ nguyên mới” cho thấy một hướng tiếp cận phù hợp: coi di sản là chất liệu sáng tạo, từ đó tái cấu trúc và đưa vào những không gian biểu đạt mới, giúp quá khứ tiếp tục hiện diện trong hiện tại.

Từ thành công của chương trình, có thể thấy rõ yêu cầu đặt ra đối với báo chí hiện đại. Bên cạnh chức năng thông tin, báo chí cần đóng vai trò là chủ thể sáng tạo nội dung, có khả năng dẫn dắt cảm xúc xã hội và góp phần hình thành các giá trị văn hóa. Khi đó, mỗi sản phẩm báo chí không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà còn tham gia vào quá trình bồi đắp niềm tin và khơi dậy những giá trị tích cực trong cộng đồng.

“Thanh âm kỷ nguyên mới” vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là một thông điệp về định hướng phát triển của phát thanh trong thời đại số. Đài Tiếng nói Việt Nam đang từng bước chuyển mình, mở rộng không gian tiếp cận, đa dạng hóa hình thức thể hiện, nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc của mình.

Trong dòng chảy đương đại, Tiếng nói Việt Nam không còn chỉ hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ, mà tiếp tục khẳng định vị thế như một kênh thông tin – văn hóa có sức sống bền bỉ. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới chính là nền tảng để Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong kỷ nguyên truyền thông số.