Tháng sinh nhật Eleganz Furniture – Ưu đãi 15% đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon
Thương hiệu nội thất cao cấp nhập khẩu từ CHLB Đức, Eleganz Furniture, vừa chính thức khởi động chương trình thường niên ‘Tháng Sinh Nhật’ – hoạt động tri ân khách hàng quen thuộc với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Năm nay, sự kiện mang dấu ấn đặc biệt khi đánh dấu 15 năm thành lập Eleganz Saigon.
Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, thương hiệu công bố ưu đãi giảm giá 15% cho mọi đơn hàng trong thời gian diễn ra chương trình – mức giảm giá lớn nhất từ trước tới nay.
Theo đại diện Eleganz, đây là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu các dòng nội thất nhập khẩu từ Đức, nổi bật bởi thiết kế tinh xảo, chất lượng bền vững và phong cách sống chuẩn châu Âu – với giá trị ưu đãi vượt trội.
Chương trình ‘Tháng Sinh Nhật’ sẽ diễn ra từ 9/9/2025 đến 10/10/2025, áp dụng trên toàn bộ hệ thống showroom của Eleganz Furniture Vietnam.
Hình ảnh một số sản phẩm mới và tiêu biểu sẽ có mặt tại các showroom Eleganz Furniture trong tháng 9 này:
Bộ sưu tập sofa Modules
Bộ sưu tập phòng khách Vanya
Bộ sưu tập phòng ăn Andiamo
Bộ sưu tập phòng ngủ Deviso
Bộ sưu tập phòng thay đồ Legno
Bộ sưu tập tủ bếp Manhattan
Eleganz Furniture Vietnam
Hà Nội:
Tòa nhà Trần Phú, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 3783 1630
Hotline: 0943 671 671
TPHCM:
A1 - A4 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM
Điện thoại: 028 6252 6252
Hotline: 098 298 6252
Website: www.eleganz.com.vn