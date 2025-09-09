Tháng sinh nhật Eleganz Furniture – Ưu đãi 15% đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon

Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, thương hiệu công bố ưu đãi giảm giá 15% cho mọi đơn hàng trong thời gian diễn ra chương trình – mức giảm giá lớn nhất từ trước tới nay.

Theo đại diện Eleganz, đây là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu các dòng nội thất nhập khẩu từ Đức, nổi bật bởi thiết kế tinh xảo, chất lượng bền vững và phong cách sống chuẩn châu Âu – với giá trị ưu đãi vượt trội.

Chương trình ‘Tháng Sinh Nhật’ sẽ diễn ra từ 9/9/2025 đến 10/10/2025, áp dụng trên toàn bộ hệ thống showroom của Eleganz Furniture Vietnam.

Hình ảnh một số sản phẩm mới và tiêu biểu sẽ có mặt tại các showroom Eleganz Furniture trong tháng 9 này:

Bộ sưu tập sofa Modules

Bộ sưu tập phòng khách Vanya

Bộ sưu tập phòng ăn Andiamo

Bộ sưu tập phòng ngủ Deviso

Bộ sưu tập phòng thay đồ Legno

Bộ sưu tập tủ bếp Manhattan

Eleganz Furniture Vietnam

Hà Nội:

Tòa nhà Trần Phú, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3783 1630

Hotline: 0943 671 671

TPHCM:

A1 - A4 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM

Điện thoại: 028 6252 6252

Hotline: 098 298 6252