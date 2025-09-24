Thăng hạng Samsung AI TV, nâng tầm phong cách sống tương lai

Âm sắc vượt đỉnh cùng AI đỉnh cao

Trải nghiệm thông minh trên Samsung AI TV mở ra cùng bộ xử lý AI NQ8 thế hệ 3 với 768 mạng trí tuệ (tăng 1,5 lần so với thế hệ trước) trên TV Neo QLED 8K , cho khả năng nâng cấp hình ảnh lên chuẩn gần 8K tới 90% so với nội dung gốc, bất kể chất lượng đầu vào. Cùng với đó, dòng Neo QLED 4K và OLED cũng được trang bị bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 3, trong khi dòng QLED cũng được nâng cấp với bộ xử lý AI. Samsung cũng áp dụng công nghệ Color Booster Pro sử dụng AI để phân tích từng khung hình, tái tạo màu sắc trung thực, sống động cùng chế độ Tùy chỉnh bằng AI giúp tự động nhận diện nội dung để tối ưu hóa cài đặt phù hợp. Ngay cả âm thanh cũng được xử lý bằng AI thông qua công nghệ Adaptive Sound Pro, có khả năng phân tích chi tiết từng cảnh quay, từ đó tinh chỉnh âm thanh chính xác.

Vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ mang đến trải nghiệm giải trí thông minh cho người dùng

Sở hữu Samsung AI TV 2025 cũng mang đến trải nghiệm Nhà thông minh với ứng dụng quản gia SmartThings. Ứng dụng này cho phép kết nối TV với các thiết bị gia dụng trong nhà, từ điều hòa, máy lọc không khí, rèm cửa cho đến hệ thống chiếu sáng để điều khiển ngay trên màn hình lớn. Tính năng Home Insights cũng phân tích nhiệt độ, ánh sáng và mức tiêu thụ điện để đưa ra các gợi ý tối ưu, chẳng hạn bật điều hoà khi phòng quá nóng hoặc tắt bớt đèn khi xem phim.

Kết nối TV với hệ sinh thái thiết bị gia dụng, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống thông minh

Trải nghiệm cao cấp, tiết kiệm tối đa

Các thiết bị nghe nhìn mới của Samsung mang đến trải nghiệm cao cấp song vô cùng tiết kiệm cho người dùng. Hoá đơn điện hàng tháng được cân đối hiệu quả nhờ chế độ AI Energy tiết kiệm, giúp tiết kiệm đến 30% năng lượng. Khi kích hoạt chế độ này, Samsung AI TV sẽ sử dụng bộ xử lý và cảm biến để phân tích môi trường xung quanh, tự động điều chỉnh ánh sáng khi người dùng không còn ngồi trước màn hình hoặc nguồn sáng môi trường thay đổi.

Chế độ AI Energy giúp người dùng tiết kiệm điện năng, sống xanh mỗi ngày

Ngoài ra, bạn cũng sẽ tiết kiệm được chi phí cho các gói nội dung giải trí với chương trình ưu đãi khi người dùng mua sắm Samsung AI TV mới. Kho ứng dụng giải trí bất tận như VTVgo, FPT Play, VieON, K+, TV360, MyTV, ClipTV, VTVcab ON… cho phép khán giả dễ dàng tiếp cận các chương trình phim, bản quyền giải đấu thể thao hay các chương trình truyền hình hấp dẫn.

Kho nội dung phong phú, nhiều ưu đãi hấp dẫn là lợi thế lớn của Samsung AI TV

An tâm tuyệt đối trong từng trải nghiệm

Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến và nguy cơ tấn công an ninh mạng ngày càng gia tăng, nền tảng bảo mật Knox trên Samsung AI TV sẽ giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Nền tảng này đã đạt chứng nhận Tiêu Chuẩn Chung được 31 quốc gia trên thế giới công nhận, giúp giám sát hệ điều hành, chặn trang web lừa đảo và bảo vệ thông tin cá nhân nâng cao thông qua bộ xử lý Samsung Knox Vault chuyên biệt.

Bảo mật Knox giúp người dùng an tâm hơn trước nguy cơ hacker tấn công

Ngoài ra, công nghệ chấm lượng tử trên TV QLED và Neo QLED của Samsung cũng được tổ chức kiểm định quốc tế SGS (Société Générale de Surveillance) công nhận là không chứa cadmium, một kim loại nặng có thể gây hại cho sức khỏe và hệ sinh thái. Đồng thời, Samsung AI TV cũng được TÜV Rheinland chứng nhận là "Màn hình Chấm lượng tử Đích thực" (Real Quantum Dot Display), mang đến sự yên tâm toàn diện trong quá trình mua sắm và sử dụng.

TV QLED của Samsung là lựa chọn chuẩn và an toàn cho sức khỏe, môi trường

Đón đầu phong cách sống duy mỹ

Khi yếu tố thẩm mỹ và cá nhân hoá ngày càng được đề cao trong không gian sống, Samsung AI TV nổi lên như một lựa chọn sáng giá nhờ thiết kế sang trọng, tinh tế. Với TV Neo QLED, Samsung áp dụng thiết kế Infinity One với màn hình tràn viền vô cực cùng chân đế gương, tạo cảm giác như một màn hình lớn đang lơ lửng trong không gian. Người dùng lựa chọn TV OLED cũng sẽ ấn tượng với thiết kế Laser Slim siêu mỏng, tạo điểm nhấn thanh nhã ngay giữa phòng khách.

Thiết kế đẳng cấp của Samsung AI TV cùng người dùng nâng tầm không gian sống

Đặc biệt năm nay thư viện nghệ thuật Art Store vốn chỉ có trên dòng TV The Frame cũng đã xuất hiện trên TV Neo QLED và QLED thế hệ mới. Người dùng giờ đây có thể tiếp cận hơn 3500 danh tác hội hoạ có bản quyền và biến TV thành khung tranh nghệ thuật, thể hiện gu thẩm mỹ riêng của mình. Song song với đó, tính năng Thiết kế hình nền TV bằng AI (AI Generative Wallpaper) cũng cho phép người dùng tạo hình nền theo sở thích hoặc dịp đặc biệt, biến màn hình thành những bức tranh nghệ thuật độc bản, sống động.

Xuyên suốt 19 năm tiên phong thị trường TV toàn cầu, Samsung đã liên tục nâng cấp công nghệ để gia tăng giá trị cho các thiết bị nghe nhìn. Từ âm sắc đỉnh cao đến các tính năng thông minh khác đều đang góp phần mang đến trải nghiệm sống tương lai ngay từ hôm nay cho người dùng.