Mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều có lúc thuận lợi và khi sóng gió. Với chốn công sở, đôi khi chỉ một lời nói hay hành động vô tình cũng dễ khiến ta vướng vào thị phi. Đặc biệt trong tháng 9 này, có 4 cung hoàng đạo cần hết sức lưu ý.

Dù có năng lực tốt, sự tự tin nổi bật hay tinh thần cầu toàn, họ vẫn dễ trở thành "cái gai trong mắt" của người khác. Tiểu nhân có thể xuất hiện, ngấm ngầm gây khó dễ, ảnh hưởng đến sự nghiệp và tâm lý. Nếu biết điều chỉnh hành vi, giữ thái độ linh hoạt, họ vẫn có thể biến nguy thành cơ, vượt qua sóng gió để nắm lấy cơ hội phía trước.

Bảo Bình

Tháng 9 mang đến cho Bảo Bình nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có khả năng thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, chính lúc này họ dễ bị tiểu nhân dòm ngó. Bảo Bình vốn cá tính, không thích ràng buộc và sẵn sàng dấn bước để nắm lấy thời cơ. Sự mạnh mẽ ấy khiến họ dễ gây chú ý và đôi khi bị kẻ khác ghen ghét. Lời khuyên cho Bảo Bình là hãy hành động quyết đoán nhưng cũng nên tinh tế trong cách ứng xử, tránh quá phô trương. Giữ sự khiêm tốn sẽ giúp Bảo Bình duy trì may mắn và hạn chế thị phi.

Xử Nữ

Xử Nữ vốn là người cầu toàn, làm việc chỉn chu, ít khi gây thù oán. Nhưng tháng 9 lại là thời điểm mà sự khắt khe của họ dễ khiến đồng nghiệp khó chịu. Những góp ý quá thẳng thắn có thể trở thành "cớ" để tiểu nhân thêu dệt chuyện không hay. Vì vậy, Xử Nữ cần mềm mỏng hơn trong giao tiếp, tránh làm người khác mất mặt. Một chút linh hoạt và bao dung sẽ giúp họ giữ được hòa khí nơi công sở. "Dĩ hòa vi quý" chính là kim chỉ nam để Xử Nữ vượt qua sóng gió tháng này.





Song Tử

Song Tử thông minh, năng động và tự tin – điều này giúp họ luôn nổi bật ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, chính sự tự tin đôi khi đi kèm với sự phô trương khiến Song Tử dễ bị người khác ganh ghét. Trong tháng 9, họ dễ trở thành đối tượng để tiểu nhân bày trò, nhất là trong môi trường cạnh tranh gay gắt. Để hóa giải, Song Tử nên tiết chế sự kiêu hãnh của mình, tránh khoe khoang quá mức. Biết lùi một bước, họ sẽ giữ được sự yên ổn và bảo toàn cơ hội.

Sư Tử

Vốn là người mạnh mẽ và có khí chất lãnh đạo, Sư Tử tháng 9 lại không ở trạng thái tốt nhất. Họ dễ mắc lỗi trong công việc, thậm chí lặp lại những sai sót nhỏ khiến đồng nghiệp ngạc nhiên. Một phần nguyên nhân đến từ tiểu nhân ngấm ngầm cản trở, phần khác do chính tính cách nóng vội của Sư Tử. Tin vui là sóng gió này sẽ sớm qua đi, sau tháng 9 vận may của Sư Tử sẽ sáng hơn. Thay vì hoang mang, họ cần tự điều chỉnh nhịp độ, kiên nhẫn và thận trọng hơn để vượt qua giai đoạn thử thách.

Có thể thấy, dù thuộc cung hoàng đạo nào, việc giữ thái độ hòa nhã, hạn chế khoe khoang và tập trung vào năng lực thật sự của bản thân vẫn là chìa khóa giúp vượt qua tiểu nhân. Tháng 9 không hẳn chỉ toàn khó khăn, bởi chính những thử thách này sẽ giúp bạn rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành hơn trên con đường sự nghiệp.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)