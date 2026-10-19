Tháng 9 âm 2 con giáp có cát tinh trợ giúp, tiền bạc rủng rỉnh, 2 con giáp lại cần thận trọng

Trong tháng 9 âm lịch (tháng Mậu Tuất), sự thay đổi của các cát tinh và hung tinh trên bầu trời sẽ mang đến những vận trình hoàn toàn trái ngược cho các con giáp. Dưới đây là vận trình tài lộc của 2 con giáp được cát tinh trợ giúp và 2 con giáp cần thận trọng để bảo toàn thành quả lao động của mình trong khoảng thời gian này.

Con giáp tuổi Ngọ: Cát tinh trợ giúp, tài lộc vô cùng rực rỡ

Được Tam hợp cục nâng đỡ và cát tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh, người tuổi Ngọ sẽ là con giáp đón nhận một tháng 9 âm lịch vô cùng rực rỡ. Công việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh diễn ra thuận buồm xuôi gió với nguồn doanh thu tăng trưởng vượt bậc.

(Ảnh minh họa)

Những khoản đầu tư từ giai đoạn trước nay bắt đầu thu về lợi nhuận đều đặn và chảy vào túi bạn. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực xuất sắc nên dễ dàng nhận được tiền thưởng nóng hoặc đề xuất tăng lương từ cấp trên. Bản mệnh sở hữu tư duy nhạy bén nên luôn đi trước một bước và đón đầu được nhiều cơ hội kiếm tiền béo bở.

Các dự án hợp tác làm ăn chung cũng tiến triển êm đẹp nhờ sự đồng lòng và hỗ trợ hết mình từ đối tác. Dòng tiền dồi dào giúp bạn hoàn toàn thoải mái chi tiêu và tích lũy được một khoản tài sản kha khá cho tương lai. Con giáp tuổi Ngọ hãy tự tin triển khai các ý tưởng mới vì vận khí đang đứng về phía bạn trong suốt cả tháng này.

Con giáp tuổi Dần: Thần tài ưu ái, đón nhận may mắn vượt bậc

Người tuổi Dần cũng sẽ là con giáp bước vào tháng mới với tâm thế tự tin khi có sự xuất hiện của các cát tinh từ cục diện Tam hợp mang lại vận may tài lộc lớn. Khả năng phân tích thị trường sắc sảo giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư vô cùng chính xác và mang lại hiệu quả cao.

(Ảnh minh họa)

Công việc cố định tiến triển hanh thông giúp nguồn thu nhập chính của bạn luôn giữ được sự ổn định vững vàng. Tuổi Dần còn có duyên gặp gỡ quý nhân và nhận được những lời mời hợp tác có giá trị kinh tế rất cao. Những khó khăn hay vướng mắc về mặt tài chính trước đó đều được tháo gỡ một cách triệt để và nhanh chóng.

Người làm tự do liên tiếp ký kết được các hợp đồng mới giúp nâng cao uy tín và gia tăng thù lao hậu hĩnh. Con giáp này biết kiểm soát tốt dòng tiền của mình và biết cách tái đầu tư thông minh để tiền bạc tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tinh thần thoải mái và rủng rỉnh tiền bạc giúp bạn có một tháng làm việc đầy năng lượng và gặt hái nhiều quả ngọt.

Con giáp tuổi Sửu: Cẩn thận tranh chấp, kiện tụng

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Hình nên người tuổi Sửu sẽ là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong mọi quyết định liên quan đến tiền bạc. Trong tháng này, bản mệnh rất dễ vướng vào các vụ tranh chấp, kiên tụng hoặc hao tài tốn của vì những chuyện không đáng có.

(Ảnh minh họa)

Các dự án đầu tư có nguy cơ thua lỗ cao do biến động thị trường hoặc do bạn tin tưởng sai người. Người làm kinh doanh cần hạn chế việc mở rộng quy mô lớn hay gom hàng số lượng nhiều vì sức mua có dấu hiệu chững lại. Con giáp tuổi Sửu cũng nên từ chối những lời vay mượn tiền bạc hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác để tránh rước họa vào thân.

Chuyện chi tiêu hàng ngày cần được lên kế hoạch rõ ràng để tránh rơi vào tình trạng thâm hụt dòng tiền lưu động. Việc ký kết hợp đồng hay giấy tờ kinh tế bắt buộc phải kiểm tra thật kỹ từng điều khoản để không bị cài bẫy pháp lý. Tóm lại, tuổi Sửu hãy giữ sự kiên nhẫn, tập trung làm tốt công việc hiện tại thay vì mạo hiểm chạy theo các xu hướng kiếm tiền nhanh.

Con giáp tuổi Dậu: Thận trọng trước các nguy cơ tài chính

Cục diện Tương Hại nhắc nhở người tuổi Dậu phải nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ rò rỉ tài chính và thị phi bủa vây. Vận trình tài lộc của con giáp này trong tháng 9 âm lịch có dấu hiệu sa sút rõ rệt do sự phá hoại ngầm của tiểu nhân.

(Ảnh minh họa)

Những thông tin đầu tư sai lệch hoặc lời mời chào đường mật có thể khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm gây tổn thất lớn. Công việc gặp nhiều trục trặc bất ngờ đòi hỏi bạn phải tốn thêm chi phí để khắc phục và xử lý hậu quả. Tuổi Dậu cần quản lý chặt chẽ túi tiền của mình, tránh mua sắm những món đồ xa xỉ không thực sự cần thiết.

Các mối quan hệ xã giao công sở dễ xảy ra hiểu lầm dẫn đến việc mất đi những khách hàng hoặc đối tác quen thuộc. Đây không phải là thời điểm thích hợp để thử vận may vào các trò đỏ đen hay các hạng mục kinh doanh rủi ro cao. Con giáp tuổi Dậu nên học cách lắng nghe ý kiến từ những người có kinh nghiệm và giữ thái độ khi nhường để bảo toàn nguồn vốn của bản thân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm