Trong tháng 9 âm lịch (tháng Mậu Tuất năm Bính Ngọ 2026), sự thay đổi cục diện của các chòm sao và ngũ hành sẽ mang lại vận trình hoàn toàn mới cho các bản mệnh. Có con giáp sẽ chia tay với vận xui, đón nhận may mắn và tài lộc dồi dào, cũng có những con giáp lại cần thận trọng hơn trong mọi chuyện.

Con giáp tuổi Dần: Chia tay khó khăn - Đón nhận cát khí

Bước sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Dần sẽ là con giáp chính thức rũ bỏ mọi khó khăn trước đó để đón nhận cục diện Tam Hợp cát tường. Con đường sự nghiệp của bản mệnh có sự chuyển biến mạnh mẽ khi các kế hoạch lớn bắt đầu đi vào quỹ đạo hoạt động ổn định.

Quý nhân xuất hiện kịp thời giúp bạn tháo gỡ hoàn toàn các vướng mắc liên quan đến thủ tục giấy tờ hoặc dòng vốn đóng băng. Người làm công ăn lương liên tiếp đón nhận tin vui thăng chức hoặc nhận về những khoản thưởng nóng vô cùng hậu hĩnh nhờ năng lực vượt trội. Đối với người làm ăn kinh doanh, lượng khách hàng tiềm năng chủ động tìm đến tăng đột biến giúp doanh thu bùng nổ vượt bậc.

(Ảnh minh họa)

Khả năng ngoại giao khéo léo giúp tuổi Dần dễ dàng ký kết thành công những hợp đồng kinh tế có giá trị kinh tế rất lớn. Các nguồn thu nhập chính và phụ đồng loạt tăng trưởng mạnh mẽ giúp số dư tài khoản của bạn nhảy số liên tục mỗi ngày. Con giáp này cũng có duyên đón nhận những khoản tiền bất ngờ như được người thân tặng quà hoặc trúng thưởng từ các chương trình may mắn.

Việc đầu tư hay mua sắm tài sản lớn trong tháng này đều diễn ra vô cùng thuận lợi và không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tình hình tài chính rực rỡ chính là bệ phóng vững chắc giúp bạn tự tin hiện thực hóa các dự định tiếp theo trong năm. Con giáp tuổi Dần sẽ khép lại một tháng làm việc với tâm thế vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc và tài chính rủng rỉnh. Nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua của người tuổi Dần hoàn toàn xứng đáng với kho tàng tài lộc viên mãn ở giai đoạn này.

Con giáp tuổi Ngọ: Khép lại u ám - Đổi vận phát tài

Nhờ thế cục Tam Hợp nâng đỡ toàn diện, người tuổi Ngọ sẽ là con giáp chính thức khép lại chuỗi ngày u ám của năm bản mệnh để vươn lên mạnh mẽ. Vận trình tài lộc của con giáp này hanh thông rực rỡ khi mọi dự án đầu tư cũ bắt đầu cho thu hoạch quả ngọt đều đặn.

Sự thông minh và nhạy bén thời cuộc giúp tuổi Ngọ tìm ra những hướng đi mới độc đáo mang lại nguồn lợi nhuận vượt trội so với đối thủ. Người làm chủ doanh nghiệp đón nhận cơ hội mở rộng thị phần kinh doanh vô cùng thuận lợi nhờ uy tín ngày càng được nâng cao. Những khó khăn tài chính tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để giúp tinh thần của bạn nhẹ nhàng và thư thái hơn.

(Ảnh minh họa)

Công việc tiến triển thuận lợi kéo theo thu nhập từ nguồn lương chính ổn định và cán cân tài chính vô cùng vững vàng. Bản mệnh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn có khả năng quản lý tài chính xuất sắc giúp tiền đẻ ra tiền một cách an toàn. Bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho bản thân và gia đình những chuyến du lịch xa xỉ mà không cần lo lắng thâm hụt ngân sách.

Quý nhân vây quanh sẵn sàng đưa đường dẫn lối giúp bạn tiếp cận được những mối làm ăn béo bở với tỷ lệ thành công rất cao. Việc chi tiêu trong tháng diễn ra thoải mái giúp bạn chủ động thực hiện các hoạt động từ thiện hoặc giúp đỡ người thân. Tuổi Ngọ hoàn toàn có thể mỉm cười hài lòng vì những cố gắng âm thầm của mình đã được đền đáp bằng sự thịnh vượng. Tháng 9 âm chính là thời điểm vàng để con giáp này tích lũy tài sản và khẳng định vững chắc vị thế kinh tế của bản thân cho tương lai.

Con giáp tuổi Sửu: Cẩn trọng thử thách - Chú ý tài chính

Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Tương Hình Sửu - Tuất, người tuổi Sửu sẽ là con giáp cần đặc biệt thận trọng trước những biến động về mặt tài chính. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh có dấu hiệu chững lại và đối mặt với nhiều thử thách bất ngờ ngoài ý muốn của bạn.

(Ảnh minh họa)

Các kế hoạch đầu tư hay hợp tác làm ăn dễ gặp trục trặc giữa chừng do đối tác đột ngột thay đổi thỏa thuận ban đầu. Đây tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp để tuổi Sửu tiến hành các hoạt động mạo hiểm hoặc cho người khác vay mượn tiền bạc. Sự xuất hiện của hung tinh cảnh báo về những trò tiểu nhân quấy phá ngầm hoặc thị phi bủa vây làm suy giảm uy tín của bạn.

Người làm công ăn lương cần chú ý kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết để phòng tránh rắc rối. Việc kiềm chế cảm xúc và hành xử nhún nhường là chìa khóa vàng giúp bạn bảo vệ bản thân trước những xung đột nơi công sở. Nguồn thu nhập chính có thể bị ảnh hưởng nhẹ trong khi các khoản chi phí phát sinh bất ngờ lại tăng lên khá nhiều.

Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là nên thiết lập một kế hoạch quản lý chi tiêu nghiêm ngặt và hạn chế mua sắm theo ngẫu hứng để bảo toàn ví tiền. Bản mệnh cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt và tránh làm việc quá sức dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Hãy coi giai đoạn này là cơ hội tốt để tích lũy nội lực, hoàn thiện kỹ năng và chờ thời cơ bứt phá mạnh mẽ hơn. Một thái độ điềm tĩnh và sự chuẩn bị phương án dự phòng kỹ lường sẽ giúp con giáp tuổi Sửu vững vàng bước qua tháng thử thách này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm