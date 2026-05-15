Tháng 4 âm có 2 con giáp may mắn đủ đường, giàu sang thịnh vượng, 1 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được các chuyên gia phong thủy đánh giá cao ở trí thông minh, khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén, từ đó luôn biết cách thích ứng nhanh chóng. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự ứng biến linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý luôn biết cách xoay xở, từ đó tạo ra được lợi thế đặc biệt và gặt hái thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Ngoài ra, nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Sau tháng 3 âm với nhiều thành công về mặt tài chính, tuổi Tý sẽ là con giáp tiếp tục gặt hái những thành tựu trong tháng 4 âm sắp tới. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tý sẽ có quý nhân soi đường chỉ lối, dù làm gì cũng gặp may mắn, tài lộc luôn phơi phới. Đặc biệt, những người tuổi Tý mà làm về kinh doanh sẽ càng phất lên trông thấy, tiền bạc rủng rỉnh tha hồ tích cóp cho tương lai.

Con giáp tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 là một năm may mắn với nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp tuổi Thân. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh trong năm nay như Văn Xương, Tuế Điện, Dịch Mã, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến, có cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Theo tử vi, sao Văn Xương, Tuế Điện và Dịch Mã là các sao tốt cho công việc, giúp tuổi Thân có con đường công danh sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến rực rỡ. Với sự nhanh nhạy, thông minh của mình, con giáp này có thể sẽ làm nên nghiệp lớn.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, có sao Nguyệt Đức và Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cụ thể, sao Nguyệt Đức là một đại phúc tinh mang năng lượng ôn hòa, chủ về sự từ thiện, nhân hậu và khả năng hóa giải mọi xung đột, mâu thuẫn. Sao này giúp con giáp tuổi Thân gặp dữ hóa lành, đi đâu cũng có người giúp đỡ và giữ được sự bình yên, hạnh phúc trong gia đạo.

Sao Thiên Hỷ chủ về những tin vui, hỷ sự và không khí tươi vui trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện cưới hỏi hay thêm người thêm của. Khi có sao này chiếu rọi, tinh thần bản mệnh luôn phấn chấn, giúp các mối quan hệ xã giao trở nên thuận lợi và thu hút thêm nhiều vận may bất ngờ.

Cũng giống như tuổi Tý, tuổi Thân cũng sẽ là con giáp được hưởng lợi rất nhiều trong tháng 4 âm này. Tử vi học có nói, được nhiều sao tốt hỗ trợ, con giáp tuổi Thân không chỉ thành công về mặt công việc, tài lộc mà còn có cuộc sống tình cảm vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Đây là cơ hội tốt để những người độc thân tìm ý trung nhân tính chuyện lâu dài.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Với nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Nếu như tuổi Tý và tuổi Thân sẽ có một tháng 4 âm với nhiều điều đáng mong chờ thì tuổi Hợi lại là con giáp cần phải thận trọng để bảo toàn thành quả. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, con giáp tuổi Hợi phải chú ý trong chuyện chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tiền bạc. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn thận trong chuyện đi lại và chăm sóc sức khỏe bản thân để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.