Tháng 4 âm, còn gọi là tháng Quý Tỵ nằm trong năm Bính Ngọ tạo nên một tổ hợp hỏa khí vô cùng mạnh mẽ do địa chi Tỵ và Ngọ cùng thuộc phương Nam, đại diện cho sự bùng nổ và lan tỏa năng lượng. Sự kết hợp này mang lại sức sống mãnh liệt, thúc đẩy các kế hoạch và dự án phát triển nhanh chóng nhưng cũng dễ dẫn đến trạng thái quá nhiệt, gây ra sự nóng nảy hoặc vội vàng trong quyết định.

Dù thiên can Quý (Thủy) có tác dụng điều tiết phần nào sự khô nóng của hỏa cục, nhưng sự xung đột ngầm giữa Thủy và Hỏa vẫn cảnh báo về những biến động bất ngờ trong các mối quan hệ xã giao. Đây là thời điểm đòi hỏi sự tỉnh táo cao độ để tận dụng đà tiến thân mạnh mẽ mà vẫn giữ được sự cân bằng, tránh để cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến những thành quả lâu dài.

Tử vi học có nói, trong tháng Quý Tỵ năm Bính Ngọ, sự dịch chuyển của các cung tinh sẽ tạo nên những bước ngoặt lớn cho các con giáp sau:

Nhóm 1: Hai con giáp lội ngược dòng viên mãn

1. Con giáp tuổi Thân: Bứt phá mạnh mẽ - Lợi nhuận bất ngờ

- Vận trình lội ngược dòng : Sau những tháng đầu năm có phần trì trệ, tuổi Thân sẽ là con giáp bước vào tháng 4 âm lịch với sự bứt phá mạnh mẽ nhờ cục diện Lục Hợp. Mọi nút thắt trong công việc bỗng chốc được tháo gỡ, những dự án tưởng chừng bị hủy bỏ lại mang về lợi nhuận bất ngờ. Đây là thời điểm bản mệnh lấy lại vị thế, khẳng định năng lực và gặt hái thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực.

- Cách tối ưu vận may : Tuổi Thân hãy chủ động kết nối với những đối tác cũ hoặc bạn bè ở xa vì họ chính là quý nhân mang đến cơ hội lớn. Con giáp này cũng nên sử dụng trang phục màu vàng hoặc trắng để gia tăng sự tự tin và thu hút cát khí.

2. Con giáp tuổi Sửu: Thăng tiến mạnh mẽ - Thu nhập tăng cao

- Vận trình lội ngược dòng: Tuổi Sửu sẽ là con giáp thoát khỏi sự trầm lắng của những tháng trước để đón nhận dòng năng lượng tươi mới từ cục diện Tam Hợp bắt đầu từ tháng 4 âm này. Bạn chuyển mình từ thế bị động sang chủ động, dễ dàng giải quyết các vấn đề tài chính tồn đọng và tìm thấy hướng đi mới đầy triển vọng. Sự kiên trì của bạn cuối cùng cũng được đền đáp bằng những cơ hội thăng tiến hoặc tăng thu nhập rõ rệt.

- Cách tối ưu vận may : Tuổi Sửu nên đặt một vật phẩm bằng gốm sứ màu nâu vàng ở hướng Đông Bắc bàn làm việc để củng cố nền tảng tài lộc. Con giáp này cũng hãy mạnh dạn thực hiện các kế hoạch lớn vào những ngày đầu tháng để tận dụng tối đa vượng khí.

Nhóm 2: Hai con giáp chú ý đề phòng kẻ tiểu nhân

1. Con giáp tuổi Hợi: Xung Thái Tuế Tỵ - Hợi

- Cảnh báo tiểu nhân : Do xung khắc trực diện với tháng, tuổi Hợi sẽ là con giáp dễ trở thành mục tiêu của những lời đàm tiếu hoặc bị kẻ xấu gây hớn, tranh công đổ lỗi. Sự xuất hiện của các hung tinh khiến các mối quan hệ xã giao trở nên phức tạp, dễ dẫn đến hiểu lầm với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Bạn cần hết sức tỉnh táo để không rơi vào bẫy tâm lý hoặc những lời mời chào đầu tư "ảo".

- Cách phòng tránh : Tuổi Hợi nên giữ thái độ trung lập trong các cuộc tranh luận và tuyệt đối không chia sẻ bí mật kinh doanh hay dự định cá nhân với người mới quen. Con giáp này cũng nên mang theo vật phẩm hình con Hổ để tạo thế nhị hợp, giúp giảm bớt sát khí từ sự xung khắc của tháng.

2. Con giáp tuổi Dần: Hình Thái Tuế Tỵ - Dần

- Cảnh báo tiểu nhân: Cục diện Tương Hình khiến tuổi Dần trở thành con giáp dễ vướng vào những rắc rối thị phi, bị kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay làm ảnh hưởng đến uy tín công việc. Có thể xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ khiến các kế hoạch của bạn bị cản trở hoặc rò rỉ thông tin quan trọng. Việc quá tin người hoặc thiếu kiểm soát cảm xúc trong lúc nóng giận sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.

- Cách phòng tránh : Con giáp tuổi Dần nên kiểm tra kỹ lưỡng mọi văn bản, hợp đồng và giữ khoảng cách an toàn với những người có dấu hiệu nịnh nọt thái quá. Đặt một chậu cây xanh nhỏ ở hướng Chính Đông và giữ bàn làm việc gọn gàng để thanh lọc năng lượng xấu, xua đuổi ám khí tiểu nhân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.