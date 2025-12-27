Tháng 11 âm 2 con giáp may mắn, giàu có vượt mong đợi, 2 con giáp lại cần đề phòng kẻ tiểu nhân

Trong tháng 11 âm lịch năm Ất Tỵ (kéo dài từ ngày 20/12/2025 đến 18/01/2026 Dương lịch), vận trình của các con giáp có sự phân hóa rõ rệt. Theo tử vi học, dưới đây là 2 con giáp gặp vận may giàu có và 2 con giáp cần đặc biệt cảnh giác với kẻ tiểu nhân để bảo toàn tài lộc nhé:

2 con giáp may mắn, giàu có rực rỡ

1. Con giáp tuổi Thìn: "Cá chép hóa rồng", tài lộc đạt đỉnh

- Vận thế: Đây là tháng đại cát với người tuổi Thìn. Nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh và vận khí hanh thông cuối năm, con giáp tuổi Thìn sẽ liên tục đón nhận tin vui về tài chính, cuộc sống có nhiều bước chuyển biến tích cực.

(Ảnh minh họa)

- Sự giàu có: Các khoản đầu tư bất động sản hoặc kinh doanh lớn từ đầu năm nay của người tuổi Thìn bắt đầu thu về lợi nhuận "khủng". Dòng tiền đổ về túi dồi dào giúp bạn có một cái Tết sung túc vượt mong đợi, bước vào năm mới với tâm thế thắng lợi rực rỡ.

- Lời khuyên: Tuổi Thìn hãy tận dụng thời cơ tốt, quyết đoán trong các giao dịch lớn vào nửa cuối tháng 11 âm để tối ưu hóa lợi nhuận, gặt hái kết quả thành công mỹ mãn nhé.

2. Con giáp tuổi Sửu: Quý nhân phù trợ, tiền bạc hanh thông

- Vận thế: Nhờ cục diện tương hợp, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp gặp được quý nhân giúp sức trong công việc. Mọi khó khăn trước đó của họ đều được giải quyết ổn thỏa, giúp con giáp này có những ngày cuối năm vô cùng bùng nổ, tiền vào như nước, cuộc sống dư dả, thịnh vượng.

(Ảnh minh họa)

- Sự giàu có: Thu nhập từ công việc chính ổn định, cộng thêm các khoản thưởng cuối năm và hoa hồng từ các dự án ngoài tăng vọt. Khả năng tích lũy tài sản của tuổi Sửu trong tháng này rất tốt, nên chú ý để dành một khoản cho tương lai.

- Lời khuyên: Tuổi Sửu hãy chú ý khéo léo hơn trong giao tiếp, mở rộng mạng lưới giao thiệp vì cơ hội kiếm tiền thường đến từ những lời gợi ý của bạn bè hoặc đối tác cũ.

2 con giáp cần đề phòng tiểu nhân quấy phá

1. Con giáp tuổi Ngọ: Cẩn trọng thị phi, tránh bị đâm sau lưng

- Nguy cơ: Dù tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng nhưng tuổi Ngọ lại là con giáp gặp phải cục diện tương xung trong tháng 11 âm này, dễ thu hút sự ganh ghét từ đồng nghiệp hoặc đối thủ cạnh tranh. Do đó, dù làm việc gì, tuổi Ngọ cũng cần tiết chế lại và có những sự thận trọng, đề phòng nhất định để tránh sai lầm.

(Ảnh minh họa)

- Cảnh báo tiểu nhân: Những kẻ tiểu nhân có thể tung tin đồn thất thiệt hoặc cố tình gây ra sai sót trong công việc để hạ bệ uy tín của bạn. Đặc biệt tuổi Ngọ cần thận trọng khi ký kết giấy tờ hoặc cho vay mượn tiền bạc để tránh rắc rối về pháp lý.

- Lời khuyên: Tuổi Ngọ hãy chú ý hơn trong chuyện giao tiếp, nên giữ thái độ khiêm tốn, "làm nhiều nói ít". Để xua đuổi năng lượng xấu, con giáp này cũng có thể trồng cây sả hoặc xông nhà bằng tinh dầu sả để tâm trí minh mẫn.

2. Con giáp tuổi Mão: Cảnh giác sự lật lọng trong hợp tác

- Nguy cơ: Trong tháng này, con giáp tuổi Mão dễ bị cuốn vào những rắc rối không đáng có do sự nhẹ dạ cả tin. Vận trình sự nghiệp đôi khi bị khựng lại vì những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

(Ảnh minh họa)

- Cảnh báo tiểu nhân: Những người trông có vẻ nhiệt tình, thân thiết đột ngột có thể đang âm mưu lợi dụng công sức hoặc tài chính của bạn. Chính vì thế, con giáp tuổi Mão tuyệt đối không nên tham gia vào các dự án mạo hiểm thông qua lời giới thiệu chưa kiểm chứng. Hãy luôn nhớ rằng, cảnh giác và thận trọng không bao giờ là thừa.

- Lời khuyên: Con giáp tuổi Mão hãy tin vào trực giác của bản thân, tuyệt đối không cho vay bừa bãi, cũng không nên chia sẻ chuyện làm ăn, tiền nong với nhiều người. Trước khi đưa ra quyết định quan trọng, tuổi Mão nên tham khảo ý kiến từ người thân trong gia đình thay vì người ngoài. Đặt một chậu cây hương thảo tại bàn làm việc cũng giúp bạn tăng cường sự tỉnh táo.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.