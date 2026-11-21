1. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp nâng bước - Tiền bạc rủng rỉnh

Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão là con giáp đón nhận cục diện Hợi – Mão – Mùi Tam Hợp vô cùng rực rỡ, giúp vận trình tài lộc thăng hoa vượt bậc. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh và quý nhân tận tình chỉ lối, mọi dự án công việc bị đình trệ trước đó đều được khai thông thuận lợi.

(Ảnh minh họa)

Người làm công ăn lương dễ dàng ghi điểm tuyệt đối với cấp trên nhờ hiệu suất vượt trội, mở ra cơ hội tăng lương hoặc nhận thưởng nóng hậu hĩnh. Đối với người kinh doanh buôn bán, tháng Kỷ Hợi mang tới nguồn khách hàng dồi dào giúp doanh thu tăng trưởng phi mã qua từng tuần. Các cuộc đàm phán ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, mang lại biên độ lợi nhuận cao và củng cố vững chắc uy tín cá nhân trên thương trường.

Bên cạnh nguồn thu nhập chính ổn định, con giáp này còn có lộc bất ngờ từ các khoản đầu tư tay trái hoặc được người thân hỗ trợ vốn liếng. Tuy nhiên, dù túi tiền luôn rủng rỉnh, tuổi Mão vẫn nên ưu tiên tích lũy vào quỹ dự phòng thay vì chi tiêu ngẫu hứng vào những món đồ xa xỉ. Khép lại tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão tận hưởng trọn vẹn niềm vui tài chính sung túc, tạo tiền đề vững vàng cho giai đoạn cuối năm.

2. Con giáp tuổi Mùi: Cát tinh soi chiếu - Tài lộc dồi dào

Cùng nằm trong cục diện Tam Hợp với địa chi Hợi của tháng, người tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp có một tháng 10 âm lịch tràn ngập tin vui về tiền bạc và công danh. Sự xuất hiện của các sao tốt chủ về tài bạch giúp bản mệnh hóa giải hoàn toàn những áp lực kinh tế đè nặng suốt thời gian qua.

(Ảnh minh họa)

Trong môi trường công sở, tuổi Mùi phát huy tối đa sự điềm tĩnh và khéo léo, biến những nhiệm vụ khó nhằn thành bàn đạp khẳng định năng lực bản thân. Những nỗ lực bền bỉ của bạn được đền đáp xứng đáng bằng các khoản hoa hồng, phụ cấp hoặc cơ hội thăng tiến rõ rệt. Với giới đầu tư và kinh doanh tự do, trực giác nhạy bén giúp họ nắm bắt đúng xu hướng thị trường và chốt lời thu về khoản lãi ròng đáng ngưỡng mộ.

Các khoản nợ khó đòi hoặc tiền hàng bị giam vốn từ những tháng trước cũng có dấu hiệu được hoàn trả êm đẹp trong tháng này. Nguồn tài chính dư dả cho phép con giáp này thoải mái trang trải cuộc sống gia đình và tái đầu tư mở rộng quy mô làm ăn. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian bội thu viên mãn giúp người tuổi Mùi củng cố nền tảng kinh tế vững chắc.

3. Con giáp tuổi Tỵ: Lục Xung cản trở - Tiền tài hao hụt

Trái ngược với sự hanh thông của nhóm Tam Hợp, người tuổi Tỵ lại là con giáp bước vào tháng 10 âm lịch với cục diện Tỵ – Hợi Lục Xung nên vận trình tài lộc gặp nhiều biến động. Sự xuất hiện của hung tinh khiến công việc dễ phát sinh những trục trặc bất ngờ, đòi hỏi bản mệnh phải tốn nhiều công sức và tiền bạc để xử lý.

(Ảnh minh họa)

Người làm công ăn lương cần hết sức tập trung vào chuyên môn, tránh lơ là sai sót dẫn đến việc bị phạt lương hoặc cắt giảm thưởng cuối tháng. Đối với người kinh doanh buôn bán, sức mua sụt giảm cùng sự cạnh tranh gay gắt khiến doanh thu khó đạt được kỳ vọng ban đầu. Tháng Kỷ Hợi cũng tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tiền của do hỏng hóc xe cộ, sửa chữa nhà cửa hoặc các khoản chi phí y tế phát sinh ngoài dự kiến.

Bản mệnh tuyệt đối không nên chạy theo các trào lưu đầu tư mạo hiểm hay dốc toàn bộ vốn liếng vào những lĩnh vực chưa nắm rõ thông tin. Ngoài ra, con giáp tuổi Tỵ cần giữ sự tỉnh táo trong các mối quan hệ xã giao, tránh tin người thái quá hoặc đứng ra bảo lãnh vay mượn cho người khác. Chỉ cần biết co mình phòng thủ, thắt chặt chi tiêu và kiên nhẫn chờ thời, bạn sẽ bình an vượt qua tháng xung khắc này.

4. Con giáp tuổi Hợi: Tự Hình vây hãm - Chi tiêu cẩn trọng

Đón tháng bản mệnh Kỷ Hợi lại rơi vào cục diện Hợi – Hợi Tự Hình, người tuổi Hợi được nhắc nhở cần đặc biệt thận trọng trong mọi quyết định liên quan đến tiền bạc. Tâm lý dễ nóng vội, bảo thủ hoặc tự tạo áp lực cho bản thân khiến con giáp này dễ đưa ra những phán đoán sai lầm trên thương trường.

(Ảnh minh họa)

Trong công việc, sự thiếu gắn kết với đồng nghiệp có thể làm chậm tiến độ dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập và các khoản thưởng hiệu suất. Người làm nghề tự do hoặc kinh doanh cần kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng và giấy tờ pháp lý để tránh vướng vào tranh chấp gây hao tài tốn của. Đường tài lộc trong tháng 10 âm lịch có dấu hiệu chững lại, tiền kiếm được chưa nhiều nhưng các khoản chi tiêu cho giao tiếp, hiếu hỷ lại tăng cao đáng kể.

Bản mệnh nên lập kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng ngay từ đầu tháng, kiên quyết cắt giảm những khoản mua sắm không thực sự cần thiết. Đồng thời, bạn cần đề phòng kẻ gian lợi dụng sự cả tin để lừa gạt tiền bạc thông qua các lời mời gọi hợp tác lợi nhuận cao bất thường. Giữ tâm thế bình tĩnh, lắng nghe góp ý từ người đi trước và bảo toàn nguồn vốn hiện có chính là chìa khóa giúp con giáp tuổi Hợi giữ vững tài vận trong tháng này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm