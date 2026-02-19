Tháng 1 âm 2 con giáp giàu có, sung túc, 2 con giáp lại cần đề phòng kẻ tiểu nhân

Trong tháng Canh Dần (tháng 1 âm lịch) năm Bính Ngọ 2026, sự tương tác giữa hành Kim (Canh), hành Mộc (Dần) và hành Hỏa (Ngọ) tạo ra những luồng năng lượng rất khác biệt cho từng con giáp bản mệnh.

Dưới đây là sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm "Đón lộc" và nhóm "Phòng thủ", trong khi 2 con giáp sung túc, giàu có bậc nhất thì có 2 con giáp lại cần đề phòng kẻ tiểu nhân để bảo toàn tài lộc.

2 Con Giáp Giàu Có, Sung Túc Bậc Nhất

1. Con giáp tuổi Tuất (Tam Hợp: Dần – Ngọ – Tuất)

Tử vi học có nói, tuổi Tuất chính là con giáp "quán quân" về tài lộc trong tháng Giêng này nhờ cục diện Tam Hợp cục hóa hỏa khí sinh cho bản mệnh Thổ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, họ sẽ là con giáp giàu có, sung túc bậc nhất.

- Vận trình: Tiền bạc của con giáp này đến từ sự hỗ trợ của quý nhân và những nền tảng vững chắc từ năm cũ. Thiên can Canh (Kim) đóng vai trò là "thực thần", giúp bạn có lộc ăn uống, quà cáp và những khoản thu nhập bất ngờ từ việc kinh doanh tay trái.

- Tối ưu tài lộc: Con giáp tuổi Tuất có thể cân nhắc việc mặc trang phục màu vàng hoặc nâu trong các buổi gặp gỡ đầu năm. Việc thực hiện nghi thức khai bút vào ngày mùng 4 Tết sẽ giúp bạn thu hút vận may kéo dài suốt quý 1 của năm nay.

2. Con giáp tuổi Hợi (Nhị Hợp: Dần – Hợi)

Theo các chuyên gia phong thủy, mối quan hệ Nhị Hợp giúp tuổi Hợi biến hung thành cát, tài lộc hanh thông trong tháng 1 âm này nhờ sự khéo léo và uyển chuyển đặc trưng của con giáp này.

- Vận trình: Thiên can Canh (Kim) tương sinh cho hành Thủy của tuổi Hợi, chủ về nguồn tiền dồi dào, "làm một hưởng mười". Bản mệnh có duyên với các công việc liên quan đến giao tiếp, dịch vụ hoặc nhận được tin vui về tăng lương, thưởng ngay đầu năm mới.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Hợi có thể cân nhắc việc đặt một vật phẩm bằng kim loại (như đồng xu may mắn) trong ví. Nên xuất hành hướng Chính Tây để đón Tài Thần.

2 Con Giáp Cần Đề Phòng Kẻ Tiểu Nhân

1. Con giáp tuổi Thân (Xung Thái Tuế & Hình với Tháng)

Theo tử vi, tuổi Thân gặp tháng Dần nằm trong bộ Dần – Thân – Tỵ (Tam hình) và Dần – Thân (Lục xung), khiến vận trình của con giáp này có thể gặp nhiều trắc trở, đòi hỏi họ cần phải thận trọng hơn để tránh thị phi.

- Nguy cơ: Dễ bị kẻ tiểu nhân đố kỵ, tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc. Sự thẳng thắn của bạn trong tháng này dễ bị kẻ xấu lợi dụng để "thọc gậy bánh xe" hoặc gây ra những hiểu lầm không đáng có với cấp trên.

- Cách hóa giải: Con giáp tuổi Thân hãy thực hiện phương châm "Im lặng là vàng". Tránh tham gia vào các cuộc tranh luận vô bổ và nên mang theo một vật phẩm hình Rắn (Tỵ) bằng ngọc để tạo mối quan hệ Nhị Hợp, giúp hóa giải bớt sức xung khắc của tháng.

2. Con giáp tuổi Tỵ (Hình với Tháng & Hại với Năm)

Tuổi Tỵ gặp tháng Canh Dần rơi vào cục diện Tương Hình, khiến tâm thế dễ bị xao động và dễ gặp rắc rối từ người quen. Do đó, dù tài lộc vẫn sáng rõ, nhưng con giáp này cũng cần có những sự thận trọng nhất định trong giao tiếp để bảo toàn tiền bạc, tránh rắc rối.

- Nguy cơ: Tiểu nhân trong tháng này thường là những người ở gần bạn, có thể là đồng nghiệp hoặc "bạn hiền" bề ngoài. Họ có thể lợi dụng sự sơ hở trong giấy tờ hoặc lời nói của bạn để gây khó dễ, làm cản trở tiến độ công việc hoặc gây hao tài tốn của.

- Cách hóa giải: Tuổi Tỵ nên cẩn trọng trong việc ký kết giấy tờ hoặc cho vay mượn tiền bạc đầu năm. Hãy đặt một chậu cây xanh nhỏ ở góc làm việc để điều hòa năng lượng Kim - Mộc, đồng thời giữ cho tâm thế luôn tỉnh táo, minh mẫn.

Lời khuyên chung: Trong tháng Canh Dần, năng lượng Kim khắc Mộc dễ gây ra sự nóng nảy đột ngột. Dù bạn thuộc nhóm may mắn hay cần phòng thủ, hãy luôn giữ sự điềm tĩnh và lòng bao dung để khởi đầu năm mới thật bình an.

