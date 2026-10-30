Thận trọng khi tiêm filler vào cơ thể

Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị cho một phụ nữ bị biến chứng sau tiêm chất làm đầy vùng mông tại một cơ sở thẩm mỹ ở Malaysia. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện hơn 90%, có thể vận động và sinh hoạt gần như bình thường.

Chị T.T., ở Hải Phòng, cho biết đã tiêm chất làm đầy vào hai bên mông với mong muốn cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau thủ thuật, chị xuất hiện các triệu chứng đau nhức dữ dội, bỏng buốt, tê bì và căng tức tại vùng tiêm. Cơn đau khiến chị đi lại khó khăn, có thời điểm phải nằm yên trên giường.

Chị đã tìm đến nhiều cơ sở y tế tại Malaysia nhưng tình trạng không cải thiện như mong đợi. Lo ngại biến chứng kéo dài, chị quyết định về Việt Nam tìm kiếm cơ hội điều trị.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận những khối mô cứng tại vị trí tiêm, kèm theo đau, viêm và tê bì. Người bệnh được xây dựng kế hoạch điều trị trong 10 ngày, tập trung vào các mục tiêu chống viêm, giảm phù nề và giảm đau.

Sau từng ngày điều trị, cơn đau giảm dần, khả năng đi lại được cải thiện. Kết thúc 10 ngày, tình trạng đau nhức giảm rõ rệt, vùng mô cứng cũng cải thiện qua thăm khám. Người bệnh có thể vận động, sinh hoạt gần như bình thường.

BSCKII Nguyễn Thị Ninh Thùy, Khoa Phục hồi chức năng, cho biết sức khỏe người bệnh đã cải thiện hơn 90%. Sau khi đánh giá tình trạng, các bác sĩ cho phép kết thúc đợt điều trị và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà.

Theo các bác sĩ, bệnh viện từng tiếp nhận những trường hợp nhiễm trùng sau tiêm filler tại spa hoặc tại nhà. Người dân cần thận trọng với các sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc và cơ sở không bảo đảm điều kiện chuyên môn. Khi có nhu cầu làm đẹp, cần lựa chọn cơ sở được cấp phép, người thực hiện có chuyên môn phù hợp và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.