Với chặng đầu tiên tại Ninh Bình, Cosmo The Show đã giới thiệu đến khán giả phần trình diễn thời trang cực kỳ mãn nhãn của các người mẫu nhí.

Đảm nhận vị trí first face mở màn cho NTK Thạch Linh cũng như cả chuỗi sự kiện Cosmo The Show là mẫu nhí Linh Nhi, với gương mặt đẹp ngọt ngào trong sáng cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, ngay từ khi bước ra sân khấu, mẫu nhí 11 tuổi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen, tràng vỗ tay từ phía khán giả bên dưới.

Linh Nhi được đánh giá là một trong những người mẫu nhí tài năng của làng thời trang Việt Nam. Thời điểm tháng 8 vừa qua, cô bé đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân hạng mục Model của cuộc thi “Cosmo Kid’s Star – Ngôi Sao Hoàn Vũ Nhí” mùa đầu tiên. Đây là danh hiệu đầu tiên Linh Nhi có được trong hành trình theo đuổi đam mê của mình, giúp bé khẳng định tài năng trong lòng công chúng và giới chuyên môn.

Linh Nhi được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng giá của làng mẫu nhí Việt Nam. Trước khi đảm nhận vị trí mở màn cho Cosmo The Show, cô bé từng là first face cho nhiều thương hiệu như Tutu Petty tại Destination Runway Fashion Week (Tháng 06/2023), trình diễn first face cho thương hiệu Thỏ Nhím, Những Bông Hoa Nhỏ tại Destination Runway Fashion Week (Tháng 11/2023) và đặc biệt nhất là trình diễn cho thương hiệu Dorm Kid Couture tại Shanghai Fashion Week Kids Wear (Tháng 03/2024)...

Ngoài ra, Linh Nhi đã có cơ hội trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng và trang bìa tạp chí trong và ngoài nước. Thời gian gần đây, Linh Nhi được chú ý hơn cả khi thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện cùng các Hoa hậu – Á hậu của tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, “thần tiên tỷ tỷ” 11 tuổi cũng không lơ là việc học. Cô bé 5 năm liền là học sinh xuất sắc, nhận được nhiều bằng khen của trường và thầy cô. Chia sẻ về bản thân mình, Linh Nhi cho hay bé có rất nhiều sở thích, từ việc làm người mẫu đến yêu thích các môn nghệ thuật như vẽ, múa, và âm nhạc. Cô bé luôn háo hức khám phá thế giới qua những chuyến du lịch, học hỏi và trải nghiệm văn hóa, phong tục khác nhau.Bên cạnh đó, cô bé cũng thích giao lưu và kết nối với bạn bè trong và ngoài nước, mở rộng tầm nhìn và kiến thức. Mỗi chuyến đi, mỗi lần giao lưu đều mang đến cho Linh Nhi những bài học quý báu, giúp bản thân trưởng thành và phát triển hơn rất nhiều.