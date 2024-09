Sau thành công vang dội của năm 2023, 2024 tại Bắc Kinh, Ekip Eunoia by AN - Kid Couture Vietnam là thương hiệu Việt Nam dành cho trẻ em đã trình diễn “mãn nhãn” tại China Fashion Week 2024 (Tuần lễ thời trang Trung Quốc – Bắc Kinh 2024). Với bốn BST: Chín Tầng Mây, Truyện cổ tích Việt Nam, 12 Mùa hoa và Ả Đào Thị, những câu chuyện thời trang Việt đã được chính thế hệ mẫu nhí “kể” cùng bạn bè thế giới.

Đảm trách vai trò mẫu nhí trình diễn tại sàn runway Tuần lễ Thời trang Trung Quốc, cô bé Emily Huỳnh dù chỉ mới 10 tuổi nhưng một lần nữa khiến những người xem bồi hồi, xúc động bởi thần thái và sự tự tin của em trên sàn catwalk lớn như Bắc Kinh – Trung Quốc.

Emily Huỳnh được mệnh danh là cái tên kiểm chứng về sự thành công của Ekip, bởi em đã nhiều lần đảm trách vai trò người trình diễn mở màn hay vedette của nhiều show diễn trong và ngoài nước. Dù xuất hiện bên những tên tuổi ngôi sao hạng A trong nước hay các bạn diễn quốc tế, Emily Huỳnh đều luôn có thái độ nghiêm túc, luôn cố gắng làm tròn vai nhất với những sứ mệnh được giao.

Cô bé Emily Huỳnh trong thiết kế của NTK Nguyễn Minh Công đã cùng Eunoia by AN - Kid Couture Vietnam thực sự toả sáng tại China Fashion Week 9.9.2024 - Tuần lễ thời trang lớn nhất tại Trung Quốc.

Ánh mắt trong sáng của trẻ thơ trước thế giới đa màu sắc qua mỗi bộ trang phục được Emily Huỳnh hiểu và truyền tải rất tốt trên sàn diễn.

Để có thể trình diễn tốt được bộ trang phục lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, Emily Huỳnh cũng là một cô bé ham học, em tìm tòi và hiểu rõ từng chi tiết cũng như các phụ kiện của trang phục để kể câu chuyện bằng thời trang đến khán giả toả sáng nhất.

Không chỉ yêu thích thời trang, Emily Huỳnh còn được biết đến là một mẫu nhí đa tài, cô bé có khả năng vũ đạo, hát, MC… và đặc biệt tại ngôi trường của mình, Emily Huỳnh cũng rất hăng hái tham gia các hoạt động nghệ thuật và nhận được sự yêu mến của thầy cô, bạn bè. Hơn hết, việc học tập văn hoá của cô bé cũng rất được chú trọng, với Emily Huỳnh bé chia sẻ: “Không chỉ học sách vở, học kiến thức của thầy cô và bạn bè là con đường ngắn nhất giúp mình chinh phục những điều mình mong muốn.”

BST Truyện cổ tích Việt Nam của NTK Nguyễn Minh Công kết hợp cùng thương hiệu Eunoia by An mang hơi thở hoàn toàn khác biệt, tái hiện các chủ đề: Con Rồng cháu Tiên, Thánh Gióng… Khi được hỏi về thông điệp của bộ trang phục ấn tượng này, NTK Nguyễn Minh Công đã chia sẻ: “Truyền thuyết ngợi ca Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương, một trong bốn vị thánh gắn với truyền thuyết Việt Nam mà người Việt gọi là Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian đã khơi nguồn ý tưởng cho mình thực hiện bộ trang phục này. Thánh Gióng sau khi đánh tan giặc đã bay về trời là một hình ảnh đẹp, ông được xem là tượng trưng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm, chống chiến trang và sức mạnh của tuổi trẻ. Bộ trang phục của NTK Nguyễn Minh Công hợp tác cùng Eunoia by AN trong dự án Việt Nam Đa Sắc 2024 này khi được trình diễn trên sân khấu thực sự đã được khán giả nhận xét hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật mang tinh thần dân tộc gửi đến bạn bè quốc tế”.