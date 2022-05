Thân Thúy Hà: Sinh con khi ngoài 40 tuổi, sống tự chủ, bình an

Can đảm làm mẹ đơn thân ở tuổi ngoài 40

Thân Thúy Hà (sinh năm 1978) là một trong những diễn viên được yêu mến của làng điện ảnh Việt Nam. Nhờ gương mặt đẹp, kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, Thân Thúy Hà đã bỏ túi nhiều vai diễn ấn tượng trong những bộ phim thành công như: "Người đứng trong gió", "Nếu còn có ngày mai", "Cung đường tội lỗi", "Giọt nước mắt hận thù", "Tèo em"...

Tuy nhiên, trước khi trở thành gương mặt sáng giá trong làng phim ảnh, Thân Thúy Hà từng là một người mẫu đình đám trên sàn catwalk. Cô hoạt động cùng thời với những siêu mẫu hàng đầu tại Việt Nam như Thanh Hằng, Xuân Lan... Gương mặt khác lạ cùng phong cách trình diễn ấn tượng đã khiến Thân Thúy Hà được xem là "có một không hai" trong làng mẫu thời bấy giờ.

Nói về quan điểm làm nghề của mình suốt mấy chục năm, kể từ khi làm người mẫu đến giờ, Thân Thúy Hà trải lòng trên Thanh niên: "Từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi đã xác định mình phải làm nghề nghiêm túc. Tôi muốn khán giả khi nhắc đến Thân Thúy Hà là nhắc đến những tác phẩm, vai diễn của mình chứ không phải điều tiếng, scandal.

Vì vậy, tôi luôn cố gắng vững vàng trên con đường mình đã chọn. Không cần lúc nào cũng phải nổi tiếng rầm rộ mà chỉ cần có vị trí nhỏ trong lòng khán giả là được".

Tuy có một sự nghiệp suôn sẻ nhưng đường tình duyên của Thân Thúy Hà lại khá trắc trở. Thời trẻ, cô kết hôn với chồng cũ và sinh cậu con trai đầu lòng. Thế nhưng chỉ 1 năm sau đó, vợ chồng cô ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân và ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình.

Năm 2020, cô quyết định sang Mỹ sinh con gái thứ hai ở tuổi ngoài 40. Kể về quá trình sang Mỹ sinh con, Thân Thúy Hà cho biết, đứa thứ nhất dễ dàng bao nhiều thì đứa thứ hai chật vật, vất vả bấy nhiêu.

Cô chịu đau 3 ngày 4 đêm, không ăn không ngủ được, mới sinh hạ thành công. Rồi ngay sau đó, cô tiếp tục phải đối mặt với nỗi đau tắc tuyến sữa, bị sốt phải nhập viện. Không những vậy, việc chăm con lần hai này của Thân Thúy Hà cũng cực nhọc, vất vả gấp bội lần đầu.

Cô kể trong chương trình "Tâm sự với mẹ bỉm sữa": "Từ ngày đưa Hera về, bé không có giấc ngủ sâu, cứ giật mình là khóc. Mình cũng không thể ngủ được vì cứ phải dỗ bé, bên đó trời lạnh là phải ôm để ủ ấm cho bé. Mình dễ stress vì tiếng khóc của trẻ em, mà bé cứ khóc hoài. Nhưng cũng may là có lúc này lúc kia, chứ không xuyên suốt. Nếu Duy Anh bao nhiêu điều dễ thì cô út lại trái ngược hoàn toàn”.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết đó là một lựa chọn của mình và cô thấy vui với điều đó. Vì thế, cô vượt qua hết những khó khăn, vất vả của những tháng ngày sinh con và nuôi con trên đất Mỹ.

Nữ diễn viên từ chối chia sẻ về bố của bé Hera. Sau khi con gái ra đời, cô cũng nhanh chóng trở lại công việc để đảm bảo kinh tế chăm lo cho hai bé.



"Hồi trẻ, tôi mong mình sẽ có 4 đứa con nhưng mình lấy chồng muộn quá. 31 tuổi mới sinh con. Con vài tháng lại ly dị. Khi mình cảm thấy có điều kiện kinh tế để lo cho con thì lại không muốn lấy chồng.



Tôi không sợ nhưng cảm thấy thích cuộc sống đó hơn. Thích thì ở với nhau, không thích thì giải tán chứ không muốn bị ràng buộc bởi một đám cưới hay tờ giấy đăng ký kết hôn. Bởi vậy, đứa con thứ hai là nằm trong kế hoạch như tôi mong muốn. Tôi chỉ thích có con chứ không muốn lấy chồng nữa.



Tôi lựa chọn con đường đó và đã chuẩn bị hết mọi khó khăn cho việc làm mẹ đơn thân nuôi hai con", Thân Thúy Hà chia sẻ về quyết định làm mẹ đơn thân trên Tri Thức Trẻ.



Việc sinh con ở tuổi ngoài 40 của Thân Thúy Hà là một lựa chọn

Hài lòng với cuộc sống hiện tại

Hiện tại, Thân Thúy Hà đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc với hai con. Bé Hera sở hữu nét đẹp từ mẹ vô cùng đáng yêu. Con trai lớn của nữ diễn viên thì ngày càng ra dáng người lớn, thậm chí, bé được mẹ cho làm quen với sàn catwalk và nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.



Bên cạnh việc hoàn thành tốt các vai diễn, Thân Thúy Hà còn luôn dành thời gian để chăm sóc con cái. Nữ diễn viên thường xuyên vào bếp để nấu những bữa ăn ngon cho Duy Anh và Hera. Cô còn sử dụng thời gian rảnh để trồng các loại cây ăn quả, làm vườn, tập thể dục thể thao duy trì vóc dáng và nhan sắc ở tuổi 44.



May mắn, Thân Thúy Hà luôn có người thân, bạn bè ở bên cạnh san sẻ, yêu thương và cùng chăm sóc các bé, tạo điều kiện để cô yên tâm đi làm. Thu nhập từ việc đóng phim cũng đủ để cô lo cho cuộc sống của ba mẹ con. Vì thế, cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là chăm sóc dạy dỗ các con nên người, làm tốt công việc, giữ gìn sức khoẻ và lo cho gia đình.



"Có lẽ, từ nhỏ, tôi sống trong hoàn cảnh khó khăn nên bản tính mạnh mẽ, lì lợm. Tôi không so sánh bản thân với ai, hay than vãn không được may mắn như người khác. Tôi luôn đơn giản hóa mọi việc. Ngay cả khi gặp khó khăn cũng nghĩ trước tiên phải đối mặt, tìm cách vượt qua, xử lý làm sao tốt nhất có thể. Tôi thích lo cho mọi người và không muốn ai bận lòng vì mình. Tôi sống theo bản năng sóng cao tới đâu thì vươn mình đón sóng đến đấy", cô nói trên Vnexpress.