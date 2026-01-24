Thần thú trong Tây Du Ký hóa ra không hề hư cấu: Ngoài đời từng tồn tại thật và nặng tới hàng tấn

Câu 1: Ngoài đời thực, loài nào từng tồn tại với kích thước tương tự thần thú trong Tây Du Ký (dài hơn 4 mét, nặng hơn 1 tấn?

A. Archelon – rùa biển khổng lồ thời cổ đại

B. Megalochelys atlas – rùa cạn khổng lồ châu Á

C. Carbonemys cofrinii – rùa cổ đại Nam Mỹ

D. Stupendemys geographicus – rùa nước ngọt tiền sử

Giải thích: Stupendemys geographicus là loài rùa nước ngọt tiền sử lớn nhất từng được phát hiện, sống từ 13 đến 5 triệu năm trước ở phía bắc Nam Mỹ (Brazil, Colombia, Venezuela). Hóa thạch mai rùa dài hơn 4 mét, ước tính chiều dài cơ thể thực tế hơn 5 mét và trọng lượng trên 1 tấn (một số nghiên cứu cho rằng có thể lên đến 1,2–1,5 tấn). Loài này chủ yếu ăn thực vật, sống trong sông hồ và đầm lầy, có kích thước khổng lồ giúp tự vệ trước kẻ săn mồi như cá sấu Purussaurus (để lại vết cắn trên hóa thạch). Phát hiện này cho thấy hình tượng rùa khổng lồ trong Tây Du Ký không hoàn toàn hư cấu, mà có cơ sở từ các loài rùa tiền sử thực tế từng tồn tại trên Trái Đất.

Đáp án đúng là: D. Stupendemys geographicus – rùa nước ngọt tiền sử

Hóa thạch của loài Stupendemys geographicus. (Ảnh: Sohu)

Câu 2: Loài vật này sống ở khu vực nào và có kẻ săn mồi chính là loài nào, theo các vết tích trên hóa thạch?

A. Châu Phi – sư tử cổ đại

B. Châu Á – hổ răng kiếm

C. Bắc Mỹ – gấu lớn cổ đại

D. Nam Mỹ – cá sấu Purussaurus

Giải thích: Stupendemys geographicus sống chủ yếu ở phía bắc Nam Mỹ (Brazil, Colombia, Venezuela) trong môi trường sông hồ và đầm lầy từ 13 đến 5 triệu năm trước. Loài này chủ yếu ăn thực vật, dành phần lớn thời gian dưới nước. Kích thước khổng lồ (dài hơn 4 mét, nặng trên 1 tấn) giúp chúng chống lại kẻ săn mồi, nhưng hóa thạch mai rùa vẫn ghi nhận nhiều vết cắn sâu từ cá sấu khổng lồ Purussaurus – một trong những loài săn mồi đỉnh cao thời kỳ Miocene–Pliocene. Purussaurus có chiều dài lên đến 10–12 mét, hàm lực cực mạnh, là mối đe dọa chính đối với Stupendemys. Phát hiện này cho thấy rùa khổng lồ từng tồn tại thật và đối mặt với môi trường nguy hiểm trong lịch sử Trái Đất.

Đáp án đúng là: D. Nam Mỹ – cá sấu Purussaurus

Câu 3: Trong Tây Du Ký, thần thú này có lời nhờ vả gì với thầy trò Đường Tăng khi chở họ qua sông Thông Thiên?

A. Hỏi cách luyện thành tiên

B. Hỏi thời điểm hóa hình thành người

C. Hỏi bí quyết trường sinh bất lão

D. Hỏi vị trí Phật Tổ ở Tây Thiên

Giải thích: Trong Tây Du Ký, Lão Rùa là thần thú khổng lồ ở sông Thông Thiên, chở thầy trò Đường Tăng qua sông. Nó chỉ có một lời nhờ vả duy nhất: khi gặp Phật Tổ, hãy hỏi giúp “tu đã một ngàn ba trăm năm mà chưa đặng hóa hình người, tuy là biết nói và sống lâu, song chưa thoát kiếp! Xin thầy làm ơn bạch quá Phật Tổ, coi bao giờ tôi đặng thành người”. Khi trở về, vì thầy trò quên lời nhờ, Lão Rùa giận dữ hất họ xuống sông, khiến kinh thư ướt – đây là kiếp nạn cuối cùng. Chi tiết này nhấn mạnh khát vọng hóa hình của Lão Rùa, tương đồng với truyền thuyết về rùa khổng lồ trong văn hóa dân gian, dù khoa học chứng minh rùa tiền sử như Stupendemys geographicus không biết nói hay có ý thức như trong truyện.

Đáp án đúng là: B. Hỏi thời điểm hóa hình thành người