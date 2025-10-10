Thần thánh ơi sale 10/10 hời khiếp: Giá giảm chạm đáy, toàn mỹ phẩm high-end xịn "banh nóc"

Dịp sale 10/10 hôm nay chính là cơ hội vàng để hội mê làm đẹp rinh về những món skincare và mỹ phẩm cao cấp với mức giá ưu đãi hiếm có. Không chỉ được giảm sâu, nhiều sản phẩm còn kèm theo loạt quà tặng giá trị. Đây thực sự là thời điểm lý tưởng để nâng cấp tủ đồ làm đẹp mà vẫn đảm bảo "nhẹ ví" nhất có thể.

1. Nước hoa Narciso Rodriguez For Her Eau De Parfum Intense

Nhân dịp sale 10/10, Narciso mang đến ưu đãi cực hấp dẫn: dòng nước hoa For Her Eau De Parfum Intense giảm sâu tới 23%, từ 4,3 triệu chỉ còn 3,5 triệu. Với mức giảm đáng kể này, đây chắc chắn là cơ hội săn deal khó bỏ lỡ cho những tín đồ mê làm đẹp.

Nơi mua: Shopee

2. Gel tắm L'Occitane Shower

L'Occitane Shower Gel là dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể đến từ thương hiệu L'Occitane - một cái tên nổi tiếng của Pháp với triết lý làm đẹp gắn liền thiên nhiên Địa Trung Hải. Gel tắm có 4 hương thơm thanh mát, vừa làm sạch dịu nhẹ vừa lưu lại mùi hương tinh tế trên da. Dịp này, sản phẩm được ưu đãi còn 660.000đ cho chai 250ml, mức giá hợp lý để bạn trải nghiệm sự sang trọng và tinh tế chuẩn phong cách Pháp ngay tại nhà.

Nơi mua: Shopee

3. Dầu xả Kérastase Genesis Fondant Renforcateur

Là sản phẩm chăm sóc tóc đến từ thương hiệu cao cấp Kérastase của Pháp, dòng dầu xả Genesis Fondant Renforcateur nhanh chóng được nhiều người yêu thích. Trên Shopee, sản phẩm có hơn 1.000 lượt bán cùng loạt đánh giá tích cực. Công thức giàu dưỡng chất giúp nuôi dưỡng tóc mềm mượt, giảm gãy rụng và tăng độ chắc khỏe. Hiện sản phẩm đang được ưu đãi còn 1.053.000đ - mức giá đáng để "chốt đơn" cho mái tóc bồng bềnh, khỏe đẹp hơn mỗi ngày.

Nơi mua: Shopee

4. Son thỏi MACXIMAL Matte Lipstick

Nhắc đến son lì, MAC luôn là cái tên "must-have" trong túi đồ makeup của các tín đồ làm đẹp. Bộ 2 thỏi son MACXIMAL Matte Lipstick với chất son lì mịn, bảng màu phong phú dễ phối cùng nhiều phong cách trang điểm, đang được giảm giá siêu hấp dẫn: từ 1.340.000đ chỉ còn 846.000đ - tiết kiệm hẳn 500k cho combo hot hit này.

Nơi mua: Shopee

5. Kem nền Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup

Không chỉ nổi tiếng với những dòng skincare đình đám, Estee Lauder còn khiến giới làm đẹp mê mẩn với kem nền Double Wear Stay-in-Place - sản phẩm được ca ngợi bởi độ che phủ hoàn hảo, bám lâu suốt cả ngày mà vẫn giữ lớp nền mịn đẹp tự nhiên. Trong dịp sale này, ngoài việc "chốt đơn" kem nền, bạn còn có cơ hội nhận loạt quà tặng giá trị từ hãng, gồm các món skincare với tổng giá trị lên tới cả triệu đồng.

Nơi mua: Shopee

6. Kem dưỡng mắt THE WHOO Gong Jin Hyang Firming Eye Cream

Là một trong những "siêu phẩm" chống lão hóa vùng mắt, kem dưỡng THE WHOO Gong Jin Hyang Firming Eye Cream ẵm trọn đánh giá 5 sao trên Shopee nhờ khả năng cải thiện độ săn chắc, giảm nếp nhăn và quầng thâm hiệu quả. Hiện sản phẩm đang được ưu đãi chỉ còn 2,3 triệu, đi kèm với đó là quà tặng và voucher hấp dẫn.

Nơi mua: Shopee

7. Mặt nạ đất sét Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque

Kiehl's không hề kém cạnh trong đường đua sale 10/10 khi rốp rẻng tung ưu đãi lớn: mua mặt nạ đất sét Rare Earth với mức giá "yêu" còn được tặng thêm bộ quà gồm sữa rửa mặt và 2 chai toner mini. Đây chính là cơ hội để chị em săn những món skincare vốn nổi tiếng "đắt xắt ra miếng" nhưng nay lại hời hơn bao giờ hết!

Nơi mua: Shopee

8. Kem dưỡng da Elixir Retinol Power Wrinkle Smoothing Cream

Được mệnh danh là kem dưỡng retinol số 1 tại Nhật Bản, sản phẩm của Elixir nổi bật với khả năng làm mờ nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi và giúp da căng mịn, tươi trẻ hơn mỗi ngày. Dịp sale này, kem dưỡng đang được giảm 20% cùng combo quà tặng đi kèm. Đây là cơ hội lý tưởng để chị em trải nghiệm thêm những phiên bản mini size của các dòng sản phẩm Elixir khác, vừa tiết kiệm vừa dễ dàng tìm ra item phù hợp nhất với làn da của mình.

Nơi mua: Shopee