Nếu là một người yêu thích xem các nội dung couple “iu đương” trên TikTok, chắc chắn nhiều người đều biết tới cặp đôi gái Việt - trai Tây Quách Hoàng Nhi và Nolan. Theo đó, cả hai viral qua những đoạn clip Hoàng Nhi dạy bạn trai người Pháp nói tiếng Việt về nhiều chủ đề khác nhau như hoa quả, con vật, đồ công nghệ,...

Tuy nhiên, điều khiến các đoạn clip viral và được chú ý là bởi Hoàng Nhi luôn vào vai một “cô giáo” nghiêm túc khi dạy bạn trai. Nếu Nolan phát âm sai sẽ ngay lập tức bị mắng, lườm hoặc bị “đánh”. Không những vậy, phản ứng có phần sợ sệt của Nolan cũng khiến cộng đồng mạng phì cười và dành nhiều sự ngưỡng mộ vì cặp đôi này quá đáng yêu.

Quách Hoàng Nhi và bạn trai ngoại quốc Nolan viral khắp TikTok với series "dạy bạn trai Tây nói tiếng Việt"

Quách Hoàng Nhi và Nolan được nhiều người yêu thích

Song, không phải ai cũng biết, Quách Hoàng Nhi sở hữu profile cực “khủng” từ khi còn nhỏ. Cô bạn sinh năm 2004, đến từ Hà Nội này từng được biết đến với danh xưng “thiên tài piano”, “thần đồng âm nhạc”,... từ khi chỉ mới 4 tuổi. Sinh ra trong gia đình có nhiều người yêu mến âm nhạc và chơi piano thông thạo nên từ nhỏ, dù chưa biết chữ, Hoàng Nhi đã có thể chơi piano, nắm bắt nhanh các kiến thức nhạc lý.

Từ năm 10 tuổi, Quách Hoàng Nhi vừa học trường công lập về văn hóa, vừa học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với tài năng của mình, cô bạn này sở hữu gần chục giải thưởng âm nhạc trong và ngoài nước như Giải Nhất bảng B về Piano Cuộc thi âm nhạc Quốc tế Val- Tidone lần thứ 27 tại Ý năm 2014; giải Nhì Bảng B Cuộc thi Piano tài năng trẻ Quốc tế lần thứ 4 tại Milan (Ý) năm 2014; giải Khuyến khích bảng III cuộc thi Piano Quốc tế Rosario Marciano lần thứ 6 tại Vienna (Cộng hòa Áo) năm 2014; giải Nhất Bảng A cuộc thi Piano Quốc tế Mozart lần thứ 3 tại Bangkok (Thái Lan) năm 2013; giải Vàng cuộc thi Piano Quốc tế Châu Á tại Hàn Quốc năm 2012;...

Hoàng Nhi từng được mệnh danh là "thiên tài piano" vì từ nhỏ đã sở hữu nhiều thành tích "khủng" trong âm nhạc

Năm 2014, khi mới 10 tuổi, Quách Hoàng Nhi đã là Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu





Sau giai đoạn nổi tiếng khi còn nhỏ, Hoàng Nhi tập trung nhiều hơn vào việc học tập, rèn luyện kỹ thuật âm nhạc bài bản. Cô nàng từng theo học trường Conservatory of Music - Lawrence University (top 22 trường âm nhạc tốt nhất thế giới), ngoài ra Hoàng Nhi còn nhận được học bổng trị giá 186,400 USD cho 4 năm học tại đây (tương đương với 4,9 tỷ đồng).

Trên TikTok của mình, thỉnh thoảng Hoàng Nhi “flex” khả năng chơi đàn cực điêu luyện khiến dân tình trầm trồ. Bên cạnh đó, cô cũng thường đệm đàn cho người yêu hát, quay clip đời thường cuộc sống của cả hai.

Mới đây nhất, Hoàng Nhi chia sẻ về màn biểu diễn piano của mình cùng dàn nhạc tại trường Lawrence University thu hút nhiều sự chú ý. Netizen đều dành nhiều lời khen ngợi cho Hoàng Nhi và bày tỏ cô nàng chính là kiểu người được “ông trời cho tất cả” vì vừa xinh, vừa giỏi lại có tính cách vui vẻ, hài hước.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ui xem bạn lâu nay mà không biết đây là thần đồng âm nhạc một thời, đỉnh của đỉnh”.

- “Sao họ bảo “ông trời không cho ai tất cả” mà Hoàng Nhi lại hoàn hảo cỡ này! Tôi mê cô ấy quá”.

- “Nhi xịn thế này bảo sao Nolan vừa học tiếng Việt vừa run”.

- “Vừa xinh, vừa giỏi, tài năng, ngưỡng mộ quá”.

- “Thích bạn này vì lúc nào cũng giản dị, mộc mạc nhưng vẫn thu hút, đúng là aura của tri thức và sự giỏi giang”.