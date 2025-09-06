"Thần đồng" Đại học Thanh Hoa 29 tuổi đi bốc vác thuê, 49 tuổi vẫn thất nghiệp: Khi ra tới biển lớn, mới biết bản thân chỉ là hạt cát nhỏ

Qi Ke, sinh năm 1976 tại Hồ Nam, Trung Quốc, từng được biết đến như một thần đồng với thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên, ở tuổi 49, anh rơi vào cảnh thất nghiệp, sống phụ thuộc vào trợ cấp xã hội. Câu chuyện của anh là bài học sâu sắc về hệ quả của việc giáo dục chỉ chú trọng điểm số mà bỏ qua kỹ năng sống.

Tuổi trơ do bố mẹ quyết định

Qi Ke lớn lên trong gia đình công chức bình thường ở Hồ Nam. Cha mẹ anh, với mong muốn con trai thành công, áp dụng phương pháp giáo dục nghiêm khắc.

Để con trai chuyên tâm học tập, cha mẹ ngăn cản Qi Ke kết giao bạn bè. Họ cho rằng điểm số quan trọng hơn tình bạn. Ngoài giờ học, cậu bé chỉ ở nhà đọc sách, ao ước nhìn bạn bè đi chơi nhưng không dám xin cha mẹ vì sợ bị quở trách.

Mọi sinh hoạt của Qi Ke đều do cha mẹ sắp xếp, từ bữa ăn đến việc giặt giũ, gấp chăn. Học cấp ba, anh vẫn không biết tự gấp quần áo. Suốt những năm phổ thông, thành tích của Qi Ke luôn đứng đầu lớp, đầu trường nhưng tính cách lại cứng nhắc. Anh thiếu kỹ năng giao tiếp, ăn nói thẳng thừng, nhiều lúc thô kệch. Tuy nhiên, việc luôn có cha mẹ bên cạnh khiến những thiếu sót này chưa trở thành vấn đề lớn.

Năm 1994, Qi Ke đỗ Đại học Thanh Hoa, trường danh giá nhất Trung Quốc. Anh nghe lời cha chọn ngành Vật lý kỹ thuật với định hướng học thẳng lên tiến sĩ. Qi Ke lần đầu rời vòng tay cha mẹ đến Bắc Kinh, nhưng đây lại là khởi đầu của bi kịch.

Cú trượt dài vì không còn là số 1

Tại Thanh Hoa, nơi hội tụ nhân tài, Qi Ke không còn là tâm điểm. Sốc vì không còn ở vị thế dẫn đầu, anh bắt đầu buông thả. Từ năm thứ hai, anh trượt nhiều môn, điểm số thường xuyên ở cuối lớp. Thời gian tốt nghiệp của anh cũng phải kéo dài do học thiếu tín chỉ.

Năm 2000, sau khi ra trường, Qi Ke vào làm tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Chưa đầy nửa năm sau, anh bị cho thôi việc vì lười biếng, cẩu thả. Cú sốc đầu đời khiến chàng trai trầm cảm.

Anh sau đó thử sức ở một công ty game nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì không thể đáp ứng công việc trái ngành. Lang thang khắp nơi, Qi không tìm được việc phù hợp. Năm 2005, anh tới công trường làm bốc vác nhưng không chịu nổi công việc tay chân do thể lực yếu. Bị cho nghỉ việc, Qi Ke tiếp tục làm nhiều việc lặt vặt nhưng không có ý chí tiến thủ, cuối cùng bỏ cuộc.

Hiện tại, Qi Ke về Hồ Nam chữa bệnh trầm cảm. Mẹ anh thường xuyên đưa con đi khắp nơi chữa trị, bà hối hận vì cách giáo dục sai lầm năm xưa đã gây ra bi kịch hôm nay.

Câu chuyện của Qi Ke là lời cảnh tỉnh về việc giáo dục chỉ tập trung vào thành tích mà bỏ qua kỹ năng sống và phát triển cảm xúc. Sự bao bọc của cha mẹ đã tước đi khả năng đối mặt với thất bại của "thần đồng" khả năng đối mặt với thất bại, đẩy anh vào bi kịch khi bước ra đời thực.