'Thần điêu đại hiệp' và Tiêu Chiến trắng tay

Trang 163 đưa tin ngày 10/1, ban tổ chức giải thưởng Kim Tượng (Hong Kong, Trung Quốc) đã công bố danh sách các cá nhân và tác phẩm được đề cử. Tuy nhiên, bộ phim Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả ( Anh hùng xạ điêu: Anh hùng vĩ đại ) do Tiêu Chiến đóng chính, đạo diễn Từ Khắc cầm trịch đã trượt 18 hạng mục.

Phim Anh hùng xạ điêu của Tiêu Chiến trắng tay.

Việc không giành được đề cử nào khiến Tiêu Chiến bị chê cười. Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa liên quan đến sự việc này nhận về tới 50 triệu lượt đọc, nhưng đa số ý kiến khán giả cho rằng kết quả này là xứng đáng.

Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Phim thu về 689 triệu NDT, tuy nhiên vẫn bị đánh giá là lỗ so với chi phí sản xuất và số tiền phải bỏ ra để quảng bá, giữ suất chiếu dịp Tết nguyên đán.

Khi phim công chiếu bị đánh giá là lạm dụng kỹ xảo, thiếu các phân đoạn võ thuật mãn nhãn, vốn là điểm mạnh của đạo diễn Từ Khắc. Màu phim tối, cảnh quay không rõ nét với phần kỹ xảo xấu.

Bên cạnh những điểm yếu về mặt hình ảnh, Anh hùng xạ điêu 2025 gây tranh cãi lớn nhất ở diễn xuất và ngoại hình của nam chính Tiêu Chiến. Nam diễn viên bị đánh giá có tạo hình kém sắc, bụi bặm, không thể hiện được sự hiên ngang của Quách Tĩnh. Vóc dáng Tiêu Chiến nhỏ nhắn gầy gò, khí chất thư sinh trong khi Quách Tĩnh được miêu tả là người cao lớn mày rậm nam tính.

Phim bị chê nhiều về kỹ xảo, nội dung và diễn xuất.

Diễn xuất và biểu cảm của Tiêu Chiến trong phim thường xuyên bị khán giả chế thành gói cảm xúc (meme) chê cười. Phim thất bại cả về mặt danh tiếng lẫn doanh thu. Tuy nhiên, do đạo diễn Từ Khắc là nghệ sĩ lớn của giới điện ảnh Hong Kong, nên nhiều khán giả vẫn hy vọng phim có được những đề cử khác nhau để an ủi.

Tại giải thưởng Kim Tượng lần này, Cổ Thiên Lạc gây chú ý khi nắm trong tay 2/5 đề cử Nam chính xuất sắc (Ảnh đế) với các tác phẩm là Thám tử tư gia và Tầm Tần ký (tên khác Cỗ máy thời gian ).

Cổ Thiên Lạc được đặt nhiều kỳ vọng sẽ lên ngôi Ảnh đế.

Chương Tử Di nhận được đề cử Ảnh hậu với phim Tương viên lộng (tên khác: Vụ án giết chồng tại ngõ Bán Tương ). Trong khi đó, Thư Kỳ nhận được hai đề cử Đạo diễn xuất sắc và Đạo diễn mới xuất sắc với bộ phim Girl . Trước đó, Thư Kỳ đã giành chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan lần thứ 30.

Phạm Băng Băng từng giành giải Ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc) tại Lễ trao giải Kim Mã do Đài Loan, Trung Quốc tổ chức, với bộ phim Địa mẫu nhưng lại vắng bóng trong danh sách đề cử lần này.

Tại Giải thưởng Kim Tượng Hong Kong lần thứ 44, tác phẩm nhận được nhiều đề cử nhất là Phong lâm hỏa sơn với 12 giải, Tầm Tần ký của Cổ Thiên Lạc nhận được 11 đề cử, Tương viên lộng: Huyền án : 7 đề cử.

Thư Kỳ thành công với bộ phim đầu tiên trong vai trò đạo diễn.