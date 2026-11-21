Tiếp nối ngày 1, ngày 2 của lễ trao giải MAMA 2026 (Mnet Asian Music Awards) tại Kyocera Dome, Osaka, Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và đông đảo người hâm mộ. Thảm xanh MAMA 2026 ngày hôm nay có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Kim Yoo Jung, Hwasa, IVE, LE SSERAFIM, Lee Sung Kyung, Seo In Young, CORTIS, Lee Chae Min, WOODZ, Nayeon (TWICE)...

Tâm điểm trên thảm xanh hôm nay chính là khoảnh khắc Kim Yoo Jung bị gió lạnh tạt tơi tả. Việc bị gió tạt trong lúc mặc chiếc váy mỏng manh nhưng sau đó, cơn gió đã tô điểm thêm cho vẻ đẹp của "em gái quốc dân", giúp cô có được những khung hình đẹp để đời. Nhóm nhạc mỹ nhân IVE gây ấn tượng với màn catwalk như người mẫu, bộ đôi "sát thủ" Jang Won Young - Ahn Yu Jin tạo dáng cực "slay", chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Kim Yoo Jung gặp đôi chút vất vả với cơn gió mạnh. Clip: X

Mặc chiếc váy mỏng manh, nữ diễn viên thực sự đã bị gió tạt tơi tả. Ảnh: News1

Nhưng rất nhanh chóng, Kim Yoo Jung lấy lại được vẻ xinh đẹp và chuyên nghiệp vốn có. Ảnh: News1

Cơn gió lúc này lại tô điểm thêm nét đẹp của cô. Ảnh: News1

Gió lùa mái tóc, giúp tạo nên những khung hình đẹp. Ảnh: News1

Cận cảnh gương mặt đẹp ngọt ngào của em gái quốc dân đình đám. Ảnh: News1

Quân đoàn mỹ nhân IVE catwalk bước lên thảm xanh MAMA 2026. Clip: X

"Phái toàn chân" IVE lên đồ sang chảnh, gợi cảm và cực nổi bật. Ảnh: News1

Nổi bật nhất chính là "bộ đôi sát thủ" Jang Won Young và Ahn Yu Jin. Ảnh: News1

Cả 2 tạo dáng cực kỳ slay, thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Osen

Cận cảnh visual kiêu kỳ của "công chúa Kpop" Jang Won Young. Ảnh: News1

Xứng đáng điểm 0 - không điểm nào chê. Ảnh: News1

Ahn Yu Jin cùng vẻ đẹp thanh lịch nền nã theo phong cách diễn viên. Ảnh: Osen

Rei cũng là mỹ nhân được đánh giá cao trong IVE. Ảnh: News1

LE SSERAFIM lền đồ sang chảnh lộng lẫy trong màn tái xuất MAMA năm nay. Ảnh: News1

Netizen không khỏi bật cười khi Sakura được "người ngoài hành tinh" - chủ đề của MAMA năm nay - dắt tay trên thảm xanh. Ảnh: News1

Bộ đôi Huh Yunjin - Kazuha sang chảnh, cực "chặt chém". Ảnh: Osen

Cơn gió tung bay dải lụa trên váy của Hwasa, tạo nên bức ảnh đẹp để đời. Ảnh: News1

Hiệu ứng từ cơn gió là vô cùng hút mắt. Ảnh: Osen

Tuy nhiên, kiểu tóc và cách trang điểm có phần "dìm" visual của Hwasa. Ảnh: News1

Nayeon (TWICE) cũng bị gió tạt trên thảm xanh. Ảnh: Osen

Cơn gió giúp mái tóc và chiếc váy của cô tung bay. Ảnh: Osen

Đến với MAMA năm nay, Nayeon diện sắc đỏ mận nổi bật. Ảnh: News1

Tập đoàn boy phố CORTIS vui vẻ đến dự lễ trao giải danh giá. Ảnh: News1

Ở CORTIS luôn toát ra tinh thần phóng khoáng của tuổi trẻ. Ảnh: News1

James chất lừ trong từng khung hình. Ảnh: News1

Mỹ nam 2K9 Keonho đang là 1 trong những visual triển vọng nhất Kpop gen 5. Ảnh: News1

Martin - thành viên nổi tiếng với chiều cao 1m90. Ảnh: News1

Có xuất phát điểm người mẫu nên Lee Da Hee đi đâu cũng cao ráo, xinh đẹp nổi bật. Ảnh: News1

Giữa thời tiết gió lạnh, cô không ngại mặc đồ xuyên thấu gợi cảm. Ảnh: News1

Ở tuổi 41, Lee Da Hee vẫn xinh đẹp gợi cảm khó cưỡng. Ảnh: News1

Biên đạo múa Monica sánh đôi cùng nữ ca sĩ Seo In Young. Ảnh: News1

Seo In Young nổi tiếng là "nữ hoàng làm lố" hài hước, rất được lòng khán giả Hàn Quốc. Ảnh: News1

MC thảm xanh hôm nay vẫn là nam idol Lee Dae Hwi và Choi Mina Sue - Hoa hậu Trái đất 2022 kiêm người chơi cực hot của show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân. Ảnh: News1

Hôm nay, nàng hậu diện sang sắc đen sang chảnh và bí ẩn. Ảnh: News1

Rút kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay Choi Mina Sue đã mặc thêm áo khoác ấm áp. Ảnh: News1

"Hoàng tử châu Á" Jang Geun Suk lịch lãm nhưng bị dìm chiều cao. Ảnh: News1

Lee Sung Kyung sánh đôi cùng "hồng hài nhi" Kim Jae Won kém 11 tuổi mà chẳng mấy chênh lệch. Ảnh: News1

Lee Chae Min - mỹ nam nổi lên từ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa, đóng cặp cùng Yoona (SNSD). Ảnh: Osen

Anh đang là 1 trong những gương mặt gen Z nổi bật nhất màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Osen

Ca sĩ solo nổi tiếng WOODZ. Ảnh: News1

"Ông nội Song Joong Ki" trong phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt - tài tử Lee Sung Min. Ảnh: News1

Heo Nam Jun mạnh mẽ và cuốn hút. Ảnh: News1

Lee Sang Yi - ngôi sao của phim Hometown Cha-Cha-Cha, Nhật Ký Ngục Tù, My Demons... Ảnh: News1

KiiiKiii - những cô "em gái" xinh đẹp chung công ty Starship Entertainment với IVE. Ảnh: News1

IZNA - nhóm nhạc do Teddy sản xuất. Ảnh: News1

ZEROBASEONE từ 9 còn 5 thành viên, do 4 thành viên trở lại công ty gốc Yuehua Entertainment sau khi hết hợp đồng. Ảnh: News1

&TEAM - nhóm nhạc trực thuộc HYBE Labels Nhật Bản. Ảnh: News1

Đạo diễn nổi tiếng Jang Ha Jun. Ảnh: News1

Nguồn: News1, Osen